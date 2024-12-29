´Ú¹ñ¤Î¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡ÄÆÍî¡¡»à½ý¼ÔÂ¿¿ô¡á£±£¸£±¿ÍÅë¾è
¡ÚÌ³°ÂÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¡¢Á´ÍåÆîÆ»¤Ë¤¢¤ëÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¡¢Î¹µÒµ¡¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¶õ¹Á¸ø¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿´Ú¹ñ¡¦¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î£·£Ã£²£²£±£¶ÊØ¤Ï£²£¹Æü¸áÁ°£¹»þ£·Ê¬¤´¤í¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ³°Â¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¡£³êÁöÏ©¤Î³°ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÈ¾²õ¤·¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ¡¤Ë¤Ï¾èµÒ¾è°÷£±£¸£±¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¡¢µ¡ÂÎ¤Î¸åÊý¤«¤é£²¿Í¤òµß½õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£¸¿Í¤Î»à¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢»à½ý¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ÐºÒ¤ÏÄÃ²Ð¤·¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉÅö¶É¤Ïµ¡ÂÎ¤Î¸åÊý¤«¤éµß½õºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡´Ú¹ñ¶õ¹Á¸ø¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿´Ú¹ñ¡¦¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î£·£Ã£²£²£±£¶ÊØ¤Ï£²£¹Æü¸áÁ°£¹»þ£·Ê¬¤´¤í¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ³°Â¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¡£³êÁöÏ©¤Î³°ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÈ¾²õ¤·¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ¡¤Ë¤Ï¾èµÒ¾è°÷£±£¸£±¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¡¢µ¡ÂÎ¤Î¸åÊý¤«¤é£²¿Í¤òµß½õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£¸¿Í¤Î»à¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢»à½ý¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ÐºÒ¤ÏÄÃ²Ð¤·¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉÅö¶É¤Ïµ¡ÂÎ¤Î¸åÊý¤«¤éµß½õºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß