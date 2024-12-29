°Â¤¯¤Æ´Ä¶¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¹¤Þ¤é¤Ê¤¤¡©¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤¬»È¤¦LPG¥¬¥¹¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÍÇ½¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¼ç¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬»È¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¡ÖLPGÇ³ÎÁ¡×¤Ï3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤ï¤±¤é¤ì¤ë
¢£1¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ³ÎÁ²Á³Ê¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤Î6³äÄøÅÙ¤È·ÐºÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë
¢£ºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Ç³ÎÁ¤òÊäµë¤¹¤ëLPG¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À
LPG¤¬ÉáµÚ¤·¤Ê¤¤¥ï¥±
¡¡²æ¡¹¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Ç°ìÈÌ¤ËÀÜ¤¹¤ëÆâÇ³µ¡´Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¿·ÚÌý°Ê³°¤ÎÇ³ÎÁ¤ò»È¤¦ÆâÇ³µ¡´Ø¤â¿È¶á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¡¢¤ªµ¤ÉÕ¤¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëLPGÇ³ÎÁ¤À¡£
¡¡LPG¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁLiquefied petroleum gas¡á±Õ²½ÀÐÌý¥¬¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°µ½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ï²¹²¼¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë±Õ¾õ¤È¤Ê¤ë¥¬¥¹Ç³ÎÁ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬LPG¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¡ÊÍøÅÀ¡Ë¤Ç¡¢¥¬¥¹¡Êµ¤ÂÎ¡Ë¤ò°µ½Ì¤·¤Æ±Õ²½¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÂÎÀÑ¤Ï250Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¾®·¿¥Ü¥ó¥Ù¤Ò¤È¤Ä¤«¤éÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤ÊÅÔ»Ô¥¬¥¹¡Êµ¤ÂÎ¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥Ü¥ó¥Ù¤Ò¤È¤Ä¤Ç²ÈÄíÍÑÇ³ÎÁ¤ä¶ÈÌ³ÍÑÇ³ÎÁ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ü¥ó¥Ù¡Ê¥¿¥ó¥¯¡ËÍÆÎÌ¤òÂç¤¤¯ÀßÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Æ°¼ÖÍÑ¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡LPG¥¬¥¹¼«ÂÎ¤ÎÁÈÀ®¤Ï¡¢ÃºÁÇ3¸Ä¤È¿åÁÇ8¸Ä¡ÊÊ¬»Ò¼°C3H8¡Ë¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ñ¥ó¤ÈÃºÁÇ4¸Ä¤È¿åÁÇ8¸Ä¡ÊÊ¬»Ò¼°C4H8¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ö¥¿¥ó¤Ë¤ï¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑÇ³ÎÁ¤ÎLPG¤Ï¸å¼Ô¤Î¥Ö¥¿¥ó·Ï¥¬¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
Ç³Èñ¤â¤è¤¯Ç³ÎÁÂå¤â°Â¤¤¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎLPG¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤À¤¬¡¢ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1960Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³ÎÁ¶¡µëÁõÃÖ¤Þ¤Ç¤¬LPGÀìÍÑ¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LPG¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¦¼ÖÎ¾¤Ï¡¢LPG¤Î¤ß¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¦LPGÀìÍÑ¼Ö¡¢LPG¤È¥¬¥½¥ê¥ó¡Ê»ÏÆ°»þ¡¢ÃÈµ¡±¿Å¾»þ¡Ë¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¼Ö¡¢¤½¤·¤ÆLPG¤ÈÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î3¥¿¥¤¥×¤Ë¤ï¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀÇ½¤À¤¬¡¢´ðËÜ¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ±¤¸»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½ÐÎÏ¡¿¥È¥ë¥¯¤¬80¡Á90%ÄøÅÙ¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤Ï¤Û¤ÜÆ±Åù¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬6¡Á12¡óÄøÅÙ¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¸«¤¿¾ì¹ç¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ³ÎÁ²Á³Ê¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¤Î6³äÄøÅÙ¤È¸«¤Æ¤è¤¯¡¢·ÐºÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼»ÅÍÍ¼Ö¤¬LPG»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆLPG¼ÖÎ¾¤ÎÆÃÄ§¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿±Ä¶È¼ÖÎ¾¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸Ä¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¸«¤¿¾ì¹ç¤âÍøÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Ç³ÎÁ¤òÊäµë¤¹¤ëLPG¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢Ë¡µ¬¾å¤ÎÌäÂê¤«¤é¥»¥ë¥ÕÊý¼°¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢ÀìÍÑ¤Î¥ª¡¼¥È¥¬¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥ª¡¼¥È¥¬¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢LP¥¬¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤Ç¤ÎÊäµë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤òÊÝ´É¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤¬µòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ëÃÏ°è¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÉÕ¶á¤ËLP¥¬¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤Û¤ÜÉ¬¤º¤¢¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÄ¯¤á¤¿¾ì¹ç¡¢2022Ç¯»þÅÀ¤Ç¤½¤ÎÀäÂÐ¿ô¤Ï1330¥«½ê¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤â¤½¤Î¿ô¤Ï¸º¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾ï¤Ë¼ÖÎ¾ÊÝ´ÉÃÏÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò»È¤¦¥±¡¼¥¹¤Ê¤é¤µ¤Û¤ÉÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¡¢¤È¤¯¤Ë¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤¬°ÜÆ°¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤ËLP¥¬¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î±Ä¶ÈÆü¡¢»þ´Ö¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢´ÊÃ±¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Ç³ÎÁ²Á³Ê¤ä´Ä¶ÀÇ½¤Ê¤É¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤È³Ó¤Ù¤¿Ì¥ÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤À¡£EV¤äe-fuel¡Ê¹çÀ®Ç³ÎÁ¡Ë¤Îº£¸å¤ÎÉáµÚ¤Þ¤Ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½¾õLPG¼Ö¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¸ÂÄêÅª¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£