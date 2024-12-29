¡Ö¾åÂôÁª¼ê¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¾å¸¶¹À¼£»á¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°ìÀÐ¡Ö12µåÃÄ¤¬Åý°ì¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë¤Ù¤¡×
¾åÂô¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï1Ç¯¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Çµ¢¹ñ¡£¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾åÂôÄ¾Ç·¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÑ¸¸¼«ºß¤Î´°Á´Åêµå¡ª ¾åÂôÄ¾Ç·¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥ë¡¼¥ë¾å¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬³¤³°FA¼èÆÀÁ°¤ËµåÃÄ¤¬ÍÆÇ§¤¹¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¾åÂô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ê¤É¤âÆ±À©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸æ°Õ¸«ÈÖ¡×¤Ë¾å¸¶¹À¼£»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¾åÂôÄ¾Ç·¤È¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¸¶»á¤Ï¾åÂô°ÜÀÒ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢1²ó¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿»þÅÀ¤ÇµåÃÄ¤ÎÊÝÍ¸¢¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢FA¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¤·¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÁª¼ê¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉáÄÌ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾åÂô¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾åÂôÁª¼ê¤¬°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿¤Ë¤â°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ï¤ï¤«¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¾å¸¶»á¤Ï¡Ö°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡Ë¤Ê¤¯¤¹¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê³¤³°¡ËFA¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò1Ç¯Áá¤¯¤¹¤ë¤È¤«¡¢FA¤Î1Ç¯Á°¤·¤«¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë12µåÃÄ¤¬Åý°ì¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡
¡¡¡Ö¤½¤³¤¬µåÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢µåÃÄ¤¬NO¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ºÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸øÊ¿À¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤âÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾åÂô¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç±¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢ºò¥ª¥Õ¤ËµåÃÄ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÄ¾ÁÊ¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤âÂçÈ¾¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç²á¤´¤·¡¢±¦¤Ò¤¸¤âÄË¤á¡¢Áá¤á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï4Ç¯¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆþÃÄ²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àµåÃÄ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1998Ç¯¤Ë¡ÖÆüÊÆ´ÖÁª¼ê·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Æ±À©ÅÙ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏµåÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤â°ã¤¤¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍÍ¡¹¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À°È÷¤ÎÉ¬Í×À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]