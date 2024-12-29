¥Ð¥±¥Ä¤ÎÄì¤¬È´¤±»Ï¤á¤¿NHK¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤Ï1Ç¯¤Ç429²¯±ß¸º¡ÄÁ´À¤³¦¤ËÇä¤ì¤ÐÀ¸¤»Ä¤ì¤ë"µðÂç¹ÛÌ®"¤Î4¤Ä¤ÎÈÖÁÈ
NHK¤Î¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤ÏÇ¯7000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï¤½¤³¤«¤é1000²¯±ß°Ê¾å¤âÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤À¡Êº£Ç¯1Ç¯¤Ç429²¯±ß¸º¤ò¸«¹þ¤à¡Ë¡£¤·¤«¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤½¤¦¤Ç¡¢2030Ç¯Âå¤Ë¤Ï5000²¯±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸·¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤¬Â³¤¯Æ±¶É¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÀ¸¤»Ä¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¸÷¤ë¸×¤ËÃè¤ï¤¿¤ë¥Á¡£¡×¤È¤¤¤¦¹ÛÌ®
º£Ç¯¡¢NHK¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡ÖÃè(¤½¤é)¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¡Ö¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡×¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÉû¼¡¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤¬¸º¤ë°ìÊý¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¡£Â¸ºß°ÕµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëNHK¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¾ì¹ç¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£4ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°Î¨
¤Þ¤º¤Ï4ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÏÁ°Ç¯¤Î¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡¢¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¤ÏÁ°3ºî¤Î¡Ö¥É¥é¥Þ10¡×ÏÈ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡×¤ÏÁ°ºî¡ÖÄ»¤Ï¼ç¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÈæ¤Ù¤¿¡£
É½¤Ï¡¢³ÆÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¤´¤È¤Î»ëÄ°Î¨¤ÇÁ°ºî¤ò1¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¿ôÃÍ¤ò¥°¥é¥Õ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡×¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤¬Á°ºî¤è¤ê1³ä¶¯Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¡Ê126¡óÁý¡Ë¤À¡£
»Ä¤ê2ºî¤ÏÁ°ºî¤È¡Ö¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡×¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÊÌ¡¦Ç¯ÎðÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¡£¡×¤¬MC¡ÊÃËÀ4¡Á12ºÐ¡Ë¡¢FT¡Ê½÷À13¡Á19ºÐ¡Ë¡¢1ÁØ¡ÊÃË½÷20¡Á34ºÐ¡Ë¤Ç¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ò½ü¤¯¡¢»ëÄ°Î¨¤ò°Ý»ý¡¦¾å¾º¤µ¤»¤¿Â¾3ÈÖÁÈ¤ÏÂç¤¤¤Ë·òÆ®¤·¤¿¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Î¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×
³ÆÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤·¤ÆºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤¬1³ä¶¯²¼Íî¤·¤¿¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¼ç±é¡Ë¤Ï¡¢ÃË½÷Ç¯ÁØÊÌ¤Ç¤Ï¡¢F4¡Ê½÷À65ºÐ°Ê¾å¡Ë¤ò½ü¤¯ÃË½÷Á´ÁØ¤Ç²¼Íî¡ÊÁ°ºîÈæ³Ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÆÃÄêÁØÊÌ»ëÄ°Î¨¤Ç¤â¡¢ÂçÈ¾¤ÎÁØ¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·Îã³°¤È¤Ê¤ëÁØ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯É½¸½¤¹¤ë¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë20¡Á40Âå¤Î½÷À¤À¡£
Êª¸ì¤Ï»ç¼°Éô¤¬¼ç¿Í¸ø¡£À¤³¦ºÇ¸Å¤Î½÷ÀÊ¸³Ø¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤¿¿ÍÊª¤À¡£Åö»þ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê½÷À¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¤é¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤òÃµ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Æ£¸¶Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤«¤é¤Î¡Ö¾ª¡×¤ÎÍ¶¤¤¤âÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1000Ç¯¤âÁ°¤Ë¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»ç¼°Éô¡£°Â°×¤Ë¼þ°Ï¤Ë·Þ¹ç¤·¤Ê¤¤À¸¤Êý¤¬¡¢¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¿¼¤¯»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¡×
¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤È¥°¥é¥Õ¤Î·Á¤¬°ì¸«»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ä«¥É¥é¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÎÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤À¡£
¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ò¹¥¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×½Å»ë¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤¬¶¯¤¤¿Í¡¹¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¡£¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤¬½÷À¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ï½÷À¤ò¤á¤°¤ë¼Ò²ñ¤òÌä¤¦¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¡£°Â°×¤ËÁê¼ê¤ä¼þ°Ï¤ËÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¼«¤éÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌä¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢»ç¼°Éô¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Î¶¯¤¤¿Í¡¹¤¬Ì¥¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Æâ³°¤òÆ°¤«¤¹¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×
¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¼ç±é¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×½Å»ëÇÉ¤Ë¤â¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤¬¶¯¤¤ÇÉ¤Ë¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
Äê»þÀ©¹â¹»¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢³Ø½¬¾ã³²¤ÇÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤ËÇº¤àÀ¸ÅÌ¤ä¡¢µ¯Î©ÀÄ´Àá¾ã³²¤òÊú¤¨ÊÝ·ò¼¼ÅÐ¹»¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¡ÖÉÔÎÉÉÊ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ£ÃÝÀèÀ¸¤Ï¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Á°¤ò¤à¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£
¤½¤·¤Æ³Ø²ñÈ¯É½¤Þ¤ÇÁæ¤®¤Ä¤±¤ë¡£²Ê³Ø¤È¸úÎ¨À¡¢Äê»þÀ©¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤Ê¤É¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÎ¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤ò¸Ä¡¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¼Â´¶¤µ¤»¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤âÉ¬¤º²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò¡¢À¸ÅÌ¤ä¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÆ±¥É¥é¥Þ¤ÏÆâ³°¤òÆ°¤«¤·¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¿Í¤ÎÆâÌÌ¤òÊÑ¤¨¡¢Æ±»þ¤Ë¶µ°é¤ä²Ê³Ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ¤Ë¤â°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¡£¿·¤¿¤Ê³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿°ìºî¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Â¸ºßÍýÍ³¤òÌä¤¦¡Ö¥Á¡£¡×
¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ö¥Á¡£¡×¤ÏÃÏÆ°Àâ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ÈÌ¿¤ò·ü¤±¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤À¡£¤³¤Î»ëÄ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¾åµ3ºî¤È¤â°Û¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Î¶¯¤¤¿Í¡¹¤Î¿ô»ú¤¬¡¢Á°ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ»¤Ï¼ç¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤Î2ÇÜ¤ÈµÞ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¡Ö¥Á¡×¤¬½Å¤Ê¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤ÏÉûÂê¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤êÃÏÆ°Àâ¤Î¡ÖÃÏ¡×¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ë¡ÖÃÎ¡×¤ÎÃµµá¡£¤½¤·¤Æ´ûÂ¸ÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ö·ì¡×¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ï3¤Ä¤Î¡Ö¥Á¡×¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿®Ç°¤òÊú¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ¤â¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»ÑÀª¤ä¡¢´¶Æ°¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤³¤½¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤¤¤¦Å¸³«¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£2024Ç¯¤Î4ºî¤Ï¶öÁ³¤«¡©
¸ÄÊÌ4ºîÉÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢²¿¤«¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸Ê¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¶¦ÄÌÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö2024Ç¯¡×¤ËÏ¢È¯¤·¤¿¶öÁ³¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÎÌ¤Ð¤«¤ê¤«¼Á¤Ç¤âÎ¿²ï¤µ¤ì»Ï¤á¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¾ðÊó¾ÃÈñ¤Î¤¿¤á¤ÎÀÜ¿¨¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Åý·×¾å¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È¤¬¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½°±¡Áª¤äÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¸²ºß²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ç¤âSNS¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¤¬¾å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌ±Êü¥¡¼¶É¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢NHK¤Ï¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Ç¥Ð¥±¥Ä¤ÎÄì¤¬È´¤±»Ï¤á¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢24Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¿®ÎÁ¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é429²¯±ß¤Î¸º¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î7000²¯±ß¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤Î5000²¯±ß³ä¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï5·î¤ËÊüÁ÷Ë¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¡ÖÉ¬¿Ü¶ÈÌ³¡×¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¼õ¿®ÎÁ¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÈÆ±¤¸1100±ß¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡Ê¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÄÉ²ÃÉéÃ´¤ÏÈ¯À¸¤»¤º¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï·ÀÌóÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¸½¾õ¤Ç¼õ¿®ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ï¡¢ÍÆ°×¤Ë¥Í¥Ã¥È¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êNHK¤Ï¡¢¼õ¿®ÎÁ°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÁÈ¿¥¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¾å¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿4ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤À¡£°Ê²¼¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»ä°Æ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£
¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ï»þÂå·à¤Ë¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ç¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£24Ç¯¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¥¨¥ß¡¼¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ê¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ë¤ä¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡×¡Ê¸¶°Æ¡¦¼ç±é¡§²ìÍè¸¿Í¡Ë¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£µÓËÜ¤ä»£±Æ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎNHKÂç²Ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»þÂå·à¤Ï¹ÛÌ®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ÎÃÏ°Ì¤ÎÊÑÁ«Êª¸ì¤À¡£15Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1»þ´Ö¥µ¥¤¥º20ÏÃ¤¢¤Þ¤ê¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ËºÆÊÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃíÌÜ¤¹¤ë¹ñ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£½÷À¤ÎÃÏ°Ì¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Çº£¤â¥Û¥Ã¥È¥¤¥·¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¤ä¡Ö¥Á¡£¡×¤Ï²Ê³Ø¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡£²Ê³Ø¤Î¼Â¸³¤äÎò»ËÅª¤Ê½ÅÂç»ö·ï¤òÊª¸ì¤Ë¾å¼ê¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å¼Á¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤Ê¤ê»ëÄ°¼Ô¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¡£
¤·¤«¤â°Ê¾å4ºî¤ÏÌ±Êü¤Ç¤Ï¤ä¤êÆñ¤¤¡£»þÂå·à¡¦Ë¡Î§¡¦²Ê³Ø¤Ê¤É¤Ï¥Þ¥¹¤ËÁÊµá¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢»ëÄ°Î¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢NHK¤Ï¡¢Ì±Êü¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£³¤³°¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±¶È°µÇ÷¤È¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏNHK¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¼Ô¤â»ëÄ°Î¨¤È¤¤¤¦¥Þ¥¹¤Ø¤ÎÁÊµá¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¿Í¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¸º¤Ã¤¿º£¡¢ÈÖÁÈ¤Ï°ìÉô¤ÎÁØ¤Ë¿¼¤¯»É¤µ¤ëÆâÍÆ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤ä¤äÆñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤¦¥É¥é¥Þ¡ÊºîÉÊ¡Ë¤æ¤¨¤ËÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¤ÏÁÊµá¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â80²¯¿ÍÄ¶¤ÎÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»ëÄ°Î¨1¡ó¤Ë½ª¤ï¤í¤¦¤È¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï8000Ëü¿Í¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£ÆüËÜÍý²ò¤È³°²ß³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸÷¤ë¸×¤ËÃè¤ï¤¿¤ë¥Á¡£¡×
¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¾§¤¨¤ÆÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«Ä¾¤»¤Ð¡¢º£¤â5000²¯±ß°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ëNHK¤Ë¤Ï¡¢¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎNHK¡×¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄêÁØ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀí¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤òºî¤ì¤Ð¡¢Éû¼¡¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤±¤Ð¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Î°ìÃÊ¤ÎÃÍ²¼¤²¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê³°²ß³ÍÆÀ¤ÎÀèÆ¬¤òÀÚ¤ê¡¢ÆüËÜÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢NHK¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤â¹â¤Þ¤ë¡£¼õ¿®ÎÁÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ð¤«¤ê¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢¥Í¥Ã¥È»þÂå¤ËÁê±þ¤·¤¤¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
ÎëÌÚ Í´»Ê¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
¼¡À¤Âå¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ½êÂåÉ½ ¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô½Ð¿È¡£1982Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¤ËNHKÆþ¶É¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¤Æ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÀ©ºî¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢ÊüÁ÷Ê¸²½¸¦µæ½ê¡¢²òÀâ°Ñ°÷¼¼¡¢ÊÔÀ®¡¢N¥¹¥Ú»öÌ³¶É¤ò·Ð¤Æ2014Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¶ÈÌ³¤ÏÂçÊÌ¤·¤Æ3¤Ä¡£1¤Ä¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¡§¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦¥Í¥Ã¥È´ë¶È¡¦Ä´ºº²ñ¼ÒÅù¤Ø¤Î½õ¸À¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¶ÈÌ³¡§¼¡À¤Âå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦ÂåÍýÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È´ë¶È¡¦À¯¼£²È¡¦´±Î½¡¦Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ÈµÄÏÀ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¼¹É®¤È¹Ö±é¡§¶È³¦»æ¡¦¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ê¤É¤Ø¤Î´ó¹Æ¤È¡¢³Æ¼ï¹Ö±é¶ÈÌ³¡£
----------
¡Ê¼¡À¤Âå¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ½êÂåÉ½ ¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÎëÌÚ Í´»Ê¡Ë