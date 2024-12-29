ºå¿À¤¬¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨³ÍÆÀÈ¯É½¡¡ºÇÂ®157¥¥í±¦ÏÓ¡ÖÆüËÜ¤ò¿·¤¿¤Ê¸Î¶¿¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¡Ä¡×
¡¡ºå¿À¤Ï29Æü¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö20¡×¡£ºÇÂ®157¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ë¡ÈÃ¥»°¿¶¥Þ¥·¥ó¡É¤À¡£
¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢¶¯¤¤µåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ò¿·¤¿¤Ê¸Î¶¿¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÁÅý¤¢¤ëµåÃÄ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£