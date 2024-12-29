12·î28ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿28ºÐ¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸á¸å11»þ20Ê¬º¢¡¢ÈØÅÄ»ÔÀ¾³­ÄÍ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¥«ー¥Ö¤ÇÆ»¤ò³°¤ì¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿ÈØÅÄ»ÔÂçÎ©Ìî¤Ë½»¤àÃÄÂÎ¿¦°÷¤Î½÷À­(28)¤¬¶»¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê±¦¥«ー¥Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£