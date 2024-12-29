ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¿®¹æÂÔ¤ÁÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï44ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²á¼º±¿Å¾½ý³²¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿(¤Ò¤­Æ¨¤²)¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©µì¿º¸¶Ä®(¸½ËÒÇ·¸¶»Ô)À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË(44)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï12·î26Æü¸á¸å0»þº¢¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢ËÒÇ·¸¶»ÔºÙ¹¾¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ÇÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­(50)¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢ÃËÀ­¤ËðôÄÇÇ±ºÃ¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÃË¤ò³ä¤ê½Ð¤·¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£