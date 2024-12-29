´Ú¹ñ¡¦Ì³°Â¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡¤¬ÄÆÍî¡¡»à½ý¼Ô£²£³¿Í³ÎÇ§¡¡
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û£²£¹Æü¸áÁ°£¹»þ£·Ê¬¤´¤í¡¢´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¡¢Á´ÍåÆîÆ»¤Ë¤¢¤ëÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¡¢Î¹µÒµ¡¤¬ÄÆÍî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢£²£³¿Í¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹µÒµ¡¤Ï³êÁöÏ©¤ò³°¤ì¡¢³°ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ¡¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÌ³°Â¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¡¦¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î£·£Ã£²£²£±£¶ÊØ¤Ç¡¢¾èµÒ¾è°÷£±£¸£±¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡ÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹µÒµ¡¤Ï³êÁöÏ©¤ò³°¤ì¡¢³°ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ¡¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÌ³°Â¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¡¦¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î£·£Ã£²£²£±£¶ÊØ¤Ç¡¢¾èµÒ¾è°÷£±£¸£±¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß