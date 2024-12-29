24ºÐ¤Îà¥¢¥Ã¥¡¼¥ÊáÆîÌÀÆà¡¡11Ç¯Á°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶½É¥Ç¡¼¥È¤ÎÌ´¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×
¡Úº£½µ¤ÎÈëÂ¢¥Õ¥©¥È¡Û¡È¥¢¥Ã¥¡¼¥Ê¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÃæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆîÌÀÆà¤À¡£
¡¡£²£°£±£³Ç¯£±£°·î£±£³ÆüÉÕËÜ»æ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ç·ÝÇ½¿Í¤´ÍÑÃ£¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£÷£ê£ë¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¡Ö£÷£ê£ë¡¡£â£á£ó£å¡×¤Î³«Å¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ£²£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¶½É¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿Æî¤À¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÁÛ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤È°Õ³°¤Ê¸½¼Â¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¤È¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌîµåÁª¼ê¤È·ëº§¡£ÆÃ¤ËÎ¤ÅÄ¤Ï³ÚÅ·¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤òÆâ½õ¤Î¸ù¤Ç»Ù¤¨¡¢½éÍ¥¾¡¤È³«Ëë£²£´Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£Æî¤Ï¡Ö¤ª£²¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢»ä¤Ï±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬Á´Á³¤À¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë¡Ê¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ë´êË¾¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·ëº§¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤è¤êºÇ¶á¤Ï¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤â¡£¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤íË»¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡£²È»ö¤ÏÂçÊÑ¤À¤·¡¢ÎÁÍý¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ëÏÓÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£±£¸Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤è¤ð¤³¡×¤ÎßÀ¸ýÍ¥¤È·ëº§¡££²£²Ç¯¤Ë¤ÏÂè£±»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¡ÈÎÉºÊ¸Êì¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£