Ãæ¹ñ¡¢Âè5²óÁ´¹ñ·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÄ´ºº·ë²Ì¤ò½é¸øÉ½
26Æü¡¢¹ñÌ³±¡¿·Ê¹¡ÊÊóÆ»¡ËÊÛ¸ø¼¼¤¬³«¤¤¤¿Âè5²óÁ´¹ñ·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ºÍÍÈ¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î29Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤È¹ñÌ³±¡Âè5²óÁ´¹ñ·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹»ØÆ³¥°¥ë¡¼¥×ÊÛ¸ø¼¼¤Ï26Æü¡¢Âè5²óÁ´¹ñ·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹¸øÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¡¢·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò²Ã¤¨¤¿¡£2023Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë´ë¶È¿ô¤Ï291Ëü6Àé¼Ò¡¢½¾»ö¼Ô¤Ï3615Ëü9Àé¿Í¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¹â¤Ï48Ãû4Àé²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÌ³±¡¿·Ê¹¡ÊÊóÆ»¡ËÊÛ¸ø¼¼¤¬Æ±Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¹ñÌ±·ÐºÑÁí¹çÅý·×»Ê¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢²¦´§²Ú¡Ê¤ª¤¦¡¦¤«¤ó¤«¡Ë»á¤Ï¡¢·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤¬Àª¤¤¤è¤¯È¯Å¸¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î»º¶È²½¤È»º¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ß¡¢·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÈ¯Å¸¤Î¿·¤¿¤Ê¿ä¿Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î»º¶È²½¤ÇÌÀ¤é¤«¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤Ï¤³¤Î5Ç¯¡¢µ¬ÌÏ¤¬Ãå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¡¢È¯Å¸¤Î¼Á¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£23Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤ÎÇä¾å¹â¤Ï2¼¡¡¢3¼¡»º¶È¤Î´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î10.9¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½Â¤¡¦±þÍÑ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤Î¤¦¤Á¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊÀ½Â¤¶È¤ÎÇä¾å¹â¤Ï20Ãû5Àé²¯¸µ¤È¤Ê¤ê¡¢³ä¹ç¤Ï40¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ±þÍÑ¶È¤Î´ë¶È¿ô¤Ï143Ëü¼Ò¤Ç¡¢³ä¹ç¤Ï50¡ó¶á¤¯¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊÀ½Â¤¶È¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ±þÍÑ¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÀª¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡£
¡¡£ÅìÉôÃÏ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¤¬ÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÅìÉô¤Ï´ðÁÃÅª¾ò·ï¤¬À°¤¤¡¢±þÍÑ¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÇÁ´¹ñ¤òÀè¹Ô¤·¤¿¡£23Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÃæ³Ë»º¶È¤Î´ë¶È¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Î62.2¡ó¡¢Çä¾å¹â¤Ï73.0¡ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÀê¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤»º¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»º¶È¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤È¹âÅÙ²½¡¢À¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£°ìÄêµ¬ÌÏ¡Ê¼çÍ×»ö¶È¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â2ÀéËü¸µ¡Ë°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Î47¡ó¤¬23Ç¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ÊIoT¡Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢»º¶ÈÍÑ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡£