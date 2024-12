“令和のハイレグプリンセス”と称されるグラビアアイドルの林田百加さんがDVD『ハイレグアーマーの入手方法』(エアーコントロール)の発売記念イベントを28日、ソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。 7月に千葉で撮影した本作は、林田百加さんの恥ずかしがり屋でロリっぽい姿とセクシーで大人っぽい姿を楽しめる2部構成となっている作品。 「タイトルとDVDの内容は関係ありません。ハイレグアーマーは

ログインして続きを読む

The post 林田百加「ショーツを引っ張ってハイレグみたいに着ているシーンも…」セクシーとロリ、二つの魅力を1枚で楽しめる新作 first appeared on GirlsNews.