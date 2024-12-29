½¾¶È°÷£³¿Í¤¬½Å¾É¡¡¡ÖÇúÈ¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×ÅÉÁõ²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¡¡Âçºå¡¦Ìç¿¿»Ô
¡¡£±£²·î£²£¸Æü¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê½¾¶È°÷£³¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡££³¿Í¤Ï½Å¾É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡£²£¸Æü¸á¸å£´»þ¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤ÎÅÉÁõ²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¤Ç¡ÖÇúÈ¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å´¹üÊ¿²°¤Î¹©¾ìÌó£³£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¡¢ÃËÀ½¾¶È°÷£³¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡££³¿Í¤Ï½Å¾É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡£³¿Í¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¡Ê£±£°Âå¤È£²£°Âå¡Ë¤Ç¡¢¤â¤¦£±¿Í¤Ï¹ñÀÒÉÔÌÀ¡Ê£´£°Âå¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½Ð²ÐÅö»þ¡¢£³¿Í¤Ï¹©¾ì¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£