¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¨¤¤1Ç¯¡×¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÂè°ì»ÒÇ¥¿±Êó¹ð¤ËÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡ª¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹¬¤»Åê¹Æ¤Ë½ËÊ¡¥à¡¼¥É¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×

幸せに溢れた投稿に列島中が歓喜に包まれた。

現地時間12月28日、大谷翔平が自身のインスタグラムを更新。真美子夫人の第一子妊娠を報告した。

大谷らしくウィットに富んだ内容だった。英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(もうすぐ家族に小さなルーキーが加わることが待ちきれません!)と投稿。寝そべるデコピンとともにピンク色のベビー服、白いベビーシューズ、そして赤ちゃんのスタンプを載せたエコー写真をアップした。

年の瀬に舞い込んだ嬉しいニュースは、あっという間に世界を駆け巡り、日本のファンを中心にSNSは祝福ムードとなった。大谷の投稿には「会えるのが楽しみ」「ミニショーヘー早く見たい」「心からおめでとうございます」「24年は最後の最後まで凄い1年だ」「デコピン君もお兄ちゃんになるんですね」といった家族を気遣うコメントが溢れた。

レギュラーシーズンで前人未到の「50-50」(50本塁打・50盗塁)を達成し、悲願のワールドシリーズも制覇。そして、プライベートでは最高の喜びが加わり、24年は大谷にとって順風満帆の1年となったと言えよう。

