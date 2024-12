廃墟として初めて国の有形文化財に登録された稀有な建築物、兵庫県神戸市の旧摩耶観光ホテルで、新たな取り組みが始まっている。背景には自然の猛威による存続の危機と、予想を上回る保存の難しさがあるという。どういうことか。現地で取材した。【華川富士也/ライター】

旧摩耶観光ホテル(通称マヤカン)は、神戸市の摩耶山の中腹にポツンと残るホテル廃墟。昭和初期に当時流行していたアールデコ様式を取り入れて建築された。アールデコならではの美しさは朽ちても変わらず、“廃墟の女王”として以前から廃墟ファンの間ではよく知られた存在だった。

2017年からは地元の「摩耶山再生の会」が主催するマヤカンに近づけるツアー「摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク」が始まり、神戸の観光地の仲間入りをした。2021年に廃墟として初めて国有形文化財に登録されると、マヤカンの人気は一気に上昇し、ツアーは満席続きに。

映画「デスノート Light up the NEW world」(2016)やドラマ「たとえあなたを忘れても」(2023)の撮影地としても知られており、今では廃墟ファンから映画・ドラマファン、さらには“映え写真”を撮りたい人まで、幅広い層から人気を集めており、神戸市の観光名所として定着している。

そんな“マヤカン”で、10月から新しい試みが始まった。「建築保存ツーリズム」と銘打ち、これまで立ち入り禁止だった内部への立ち入りを許可し、非公開だった3〜4階の一部をこのツアー限定で特別公開しているのだ。非公開の内部に入れることは、廃墟ファンにも、映画やドラマの作品ファンにも、映え写真を撮りたい人にも魅力的だ。

参加費用は、従来のガイドウォークが、ガイド料、保険、ケーブルカー、ロープウェイ代を含めて4500円なのに対し、今回のツアーは15000円、ケーブルカー代は別となっている。人気は絶大で、ガイドウォークの3倍超の金額にも関わらず、あっさりと1回15人ずつの予約枠が埋まってしまった。あまりに反響が大きいことから、新たに2025年1月6日、8日、9日に3回ずつ(3日間で計9枠)の追加開催が決まった。

これまで内部を非公開にしていたのには、もちろん理由がある。マヤカンは建築から95年が経過している上に、廃墟化して長く手入れがされていなかったため、壁や天井の一部に崩落の危険性があるのだ。実際、照明器具はことごとく落下してしまった。原則立ち入り禁止となっているのはこうした理由があり、従来のガイドウォークでは、中に入らず、近くから見学するのに止まっていた。

内部に入れるツアーを新たに行うにあたって、主催者は危険性を排除するために、足場を組んで安全な通路を設置。歩ける場所を限定した上で、有名な「余興場」「食堂」「額縁の間」などを見学できるようにした。

わざわざツアーをやる背景「これが最後の機会になる可能性」

ではなぜそこまでしてこのツアーを企画したのか。またなぜこの金額なのか。その意図を主催者でありガイド役を務める「摩耶山再生の会」事務局長、慈憲一氏に聞いた。

まず料金について。慈氏によれば「マヤカンの調査、保存、オーナーにお渡しする使用料などを含めた金額です」という。

参加者が支払った金額の大部分は、マヤカンを少しでも長持ちさせるための調査、保存に回される。またマヤカンを維持するためにオーナーが警備などの維持費を負担しており、オーナー側に使用料を支払うことで少しでも負担を減らしたいという。本来なら廃墟に警備会社をつけるなど“無駄”だとしてコストカットの対象になるだろうが、マヤカンはオーナーの三宮正裕氏の厚意で保存され、警備費用なども三宮氏の会社が負担している。

慈氏によれば、経年劣化に加えて近年の豪雨が確実にマヤカンを蝕んでおり、「昨日も調査を終えて撤収しようとしたら壁が落ちましたし、ドラマ『たとえあなたを忘れても』の撮影中にも落ちたんですね。どちらも人を入れない部分でしたが、安全に見学してもらうための対策はしっかりしないといけないです。だから何年もかけて調べ、やっとここまで公開できるようになりました」

以前から業者に発注して天井や壁などの状態を調べ続けており、調査結果を受けて最適な保存・補修方法を探っていくという。

そして足場を組んでまでツアーを企画した理由は「正直、いつまで見てもらえるかわからないんですよ。極端な話、今回の建築保存ツーリズムが、中で安全に見てもらえる最後の機会になる可能性だってあります。だから見たい方々に、まだ大丈夫なうちに来てもらおうと思って」

相手は本物の廃墟だ。長く手入れをされておらず、いつまでこの姿を維持できるかわからない。完全に入れなくなる前にマヤカンファンが建物内を見られる機会を増やしたいという思いからツアーを実施した。

もうひとつの目的

一方で、これからもマヤカン見学ツアーができることを前提に、参加者に話を聞いて情報を集めるのも今回の目的のひとつだ。2015年から「マヤカン保存プロジェクト」に関わっている前畑洋平氏によれば、

「好きでマヤカンに来てくださる方の声を聞きたいんです。何を見たいか、どういうことをして欲しいか。例えば歴史的な話を聞きたいとか、以前に誰かが描いたグラフィティを映画撮影時に消したことはどう思うか、残した方が良かったか、今の状態がいいのかとか。我々が気づいていない視点もあるでしょう。いろんな意見を聞いて、保存方法やツアーに反映していきたいんです」

ツアーの最後には参加者一人一人から感想や希望を聞き、紙に記してボードに張り出した。その中には「劣化防止のために窓ガラスを入れた方がいい」「額縁の間の後付けの床を剥がして、建築当時の浴槽に戻しては」といった意見も出ていた。こうした声を参考にしながら、これからの補修やツアーの方向性を決めていくという。

ところで気になるのは、現在、建物がどういう状態かだ。一級建築士でマヤカンの文化財登録に尽力した松原永季氏によれば、

「何かあった時に全体が崩れることはないでしょうが、一部が崩壊する危険性はあります。また私が懸念しているのは、植物被害です」

マヤカンは、コンクリート構造物にも関わらず、屋上部分などあちこちで草木が茂っている。根がコンクリートに侵食するのを放置していれば、そこから水が入り鉄筋を弱らせていく。

松原氏と慈氏は「天井が落ちるようなことがあったら、一気に劣化が進みます」と声を揃えた。現在行っている調査とこれからの補修は、「少しでも延命させて、多くの方に見てもらうためです」(慈氏)。

廃墟を“修復”する難しさ

ただし、修復には思わぬ問題も立ちはだかっていた。

「人が入れる状態で廃墟を保存するという前例がないんです」(慈氏)

本物の廃墟を観光資源として活用している例はほとんどない。“廃墟観光”といえば、ドラマでも話題の“廃墟の王様”長崎県の軍艦島(端島)が有名だが、最近でこそ非公開部分に入る価格10万円の限定ツアーが行われたものの、通常のツアーは建築物から距離を取った場所に作られた通路から眺めるしかない。

「摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォークに参加された方は、『こんなに近くから見られるの!?』と驚かれます。今回のツアーはさらに中まで入れるわけですが、人が中に入る前提で保存するとなると、本当に参考にできる例がないので、安全性を確保しながら、 自分たちで手探りで直していくしかないんです」

前畑氏は別の角度から補修の難しさを指摘する。

「廃墟が好きで、廃墟を期待して来た人たちに満足してもらうために、どれぐらい手を入れればいいかという問題があるんです。本来、文化財はオリジナルの形に戻して保存するものなんですが、マヤカンは廃墟の状態で文化財になったので、どの時点の状態にすればいいのかを決めるのが難しいんです」

前出のグラフィティを消した件について参加者に聞いたのも、そうした理由からだ。

「映画『デスノート Light up the NEW world』の撮影時に、グラフィティが映画のイメージに合わないため消し、その上で美術さんが廃墟っぽく直したのが現在の状態です。他の落書きや壊れた部分は残した方がいいのか、手を加えて廃墟っぽく直した方がいいのか、そういう意見も聞きながら参考にしたいんです」(前畑氏)

参加者からは「グラフィティがあった頃のことを知らないし、落書きがあるより今の方がいい」という声が上がっていた。

文化庁が廃墟を文化財登録したことに先例がなかったように、マヤカンのような廃墟の活用法も前例がない。安全に楽しめる廃墟として神戸市の観光に寄与できるよう、スタッフは日々頭を悩ませながら取り組んでいる。

なお、2021年にマヤカンが廃墟にも関わらず国の有形文化財に登録された経緯は、以前の記事「“廃墟マニア”に大人気の『摩耶観光ホテル』で進んでいた知られざる解体・墓地造成計画、危機を救ったのは…」で詳しく紹介している。

