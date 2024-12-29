¡ÚÄÉÅé2024¡ÛÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿²¬»³¤Î»í¿Í¡¦±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö½÷¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤¬½ñ¤¯¡¡À¤³¦Åª¤Ê½÷À¤Î»í¿Í¡×
2024Ç¯11·î13Æü¤Ë92ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê1931～2024¡Ë¤Ï¡¢À¸Á°¡¢²¬»³¤Î»í¿Í¡¦±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¡Ê1906～1995¡Ë¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó²¬»³¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄÉÅé2024¡ÛÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿²¬»³¤Î»í¿Í¡¦±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö½÷¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤¬½ñ¤¯¡¡À¤³¦Åª¤Ê½÷À¤Î»í¿Í¡×
ー2016Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿µ»ö¤Ç¡¢Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¡¡²¬»³¤Ç¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¤Á¤ã¤Ö¤À¤¤¡×¤òÏ¯ÆÉ
2016Ç¯2·î¡¢À¸ÃÂ£±£±£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿²¬»³¸©½Ð¿È¤Î»í¿Í±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½Âå»íÃÅ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë»í¿Í¡¦Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÖÈØ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î»í¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤Ç¤½¤Î»í¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆü¡¹¤Î±ø¤ì¤¿»®¤¬±Ê±ó¤Î¿å¤Ë¤¹¤¹¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´î¤Ó¤¬ÌÀÆü¤Ø¤ÎÈæÓÈ¤È¤Ê¤ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¤Á¤ã¤Ö¤À¤¤¡×
Ã«Àî¤µ¤ó¤¬±ÊÀ¥¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤Î¤Á¤ã¤Ö¤À¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£¹£°£¶Ç¯¡¢¸½ºß¤ÎÀÖÈØ»Ô¾¾ÌÚ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¶âÂô¤äÅìµþ¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Î¤Á£³£¹ºÐ¤Ç²¬»³¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È»ö¤ä°é»ù¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤é¡¢£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»í¤ò½ñ¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¸Á°¤Î±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃ¯¤«¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡×
¡ÊÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤Î»í¤ÎÏ¯ÆÉ¡Ë
¡Ö¥¤¥È¥Ï¥ë¥«¥Ê¥ë³¤¥Î¥´¥È¥¯¡¡²æ¥ÏÞá¥é¥Ì¥â¥Î¥Ë¥·¥Æ¡¡ÈùÀ¸Êª¥Î¥¿¥À¥è¥Õ¥Þ¥Þ¥Ë¡¡²æ¥¬Æâ¥Ë¸÷¥ë¥â¥Î¥¢¥ê¡¡¾Ã¥æ¥ë¥â¥Î¥¢¥ê¡¡¥æ¥é¥á¥¥¿¥À¥è¥Ø¥É²æ¥Ï¥Þ¥É¥Ï¥¸¡¡Î®¥ìµî¥ë¥È¥â²æ¥ÏËº¥ì¥¸¡×
1988Ç¯¡¡Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤Ä´¤Ù¤¬¤¢¤ë¡×
1988Ç¯¡¢RSK¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÃ«Àî¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤¬½é¤á¤Æ±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤Î»í¤òÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Ç¤¹¡£¡Ø½ô¹ñ¤ÎÅ·½÷¡Ù¡Ê¾¼ÏÂ£±£µÇ¯¡Ë¡×¡£
¡Ö¥¤¥È¥Ï¥ë¥«¥Ê¥ë³¤¥Î¥´¥È¥¯¡×¤â¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤³¤Î»í½¸¤ËÃ«Àî¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£°Âå¸åÈ¾¤Îº¢¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë±ÇÁü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¤ä¤Ï¤ê³Î¤«£²ºýÌÜ¤Î»í½¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀËÜÅö¤Ë±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î»í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤ÀÂ¾¤Î»í¿Í¤¿¤Á¤Î»í¤È°ã¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤Ä´¤Ù¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Ã«Àî¤µ¤ó¤Î½ñ¤¤¤¿¡Ö±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤Î¤Á¤ã¤Ö¤À¤¤¡×¤«¤é¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤¬´¶¤¸¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ¡Ë
¡ÖÄÀ¤ß¤«¤±¤¿ÂÀÍÛ¤È±ó¤¤³¤¤È±£¤ì¤¿¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤µ¤Þ¤è¤¤Â³¤±¤ëÊ¼Ââ¤¬¤Á¤ã¤Ö¤À¤¤¤ò¤«¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
Ã«Àî¤µ¤ó¤Î»í¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬ÀïÁèÃæ¡¢É×¤òÀïÃÏ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¸ÀÏÀÅýÀ©¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀ¸Á°¤Î±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¿¸Æ¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤ÏËÜÅö¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È°ì¿Í¶ì¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾ðÊó¶É¤¬Íè¤ÆÉ¬¤º»¨»ï¤ò¸«¤ë¤ï¤±¡£É½»æ¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤Á¤¤¤Á¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é½ñ¤¯µ¤¤¬¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö½÷¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤¬½ñ¤¯¡×±ÊÀ¥À¶»Ò¤µ¤ó¤ò·É°¦¤·¤¿Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó
ÀïÁèÃæ¤Î¶ì¤¤»×¤¤¤Ï¡¢Àï¸å¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ò¡ÖÀ¤³¦Ï¢Ë®¡×¤È¤¤¤¦Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î³èÆ°¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ë¤â¤½¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê½÷À¤Î»í¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤«¤é¤ß¤ë¤È±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î»í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½÷¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤¬½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÃë´Ö¤Î¤«¤é¤À¤Î²Ð¾È¤ê¤Î¤µ¤á¤Ì¤Þ¤Þ½÷¤Î¼ê¤¬ËüÇ¯É®¤ò°®¤ë¡¡¤Á¤ã¤Ö¤À¤¤¤Îº×ÃÅ¤Ç¸ÀÍÕ¤ÏÅ·¤ò»Ø¤¹ÎÐ¤ÎÌÐ¤ß¡×
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¼çÉØ¤È¤·¤ÆÊì¿Æ¤È¤·¤ÆÇÀÉØ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ã¤Ö¤À¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æü¾ï¶õ´Ö¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸«¤Ä¤á»í¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬Â¾¤Î»í¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·è¤·¤Æ±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¼ö¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´î¤Ó¤äÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¸³è¤È¼«Ê¬¤Î½ñ¤¯»í¤¬¤Á¤ã¤ó¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤½¤ì¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»í¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½÷À¤Î±ÊÀ¥¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¤Á¤ã¤Ö¤À¤¤¤Ë¸þ¤«¤¤»í¤ò½ñ¤¤¤¿»Ñ¤ò¡Ö¤Á¤ã¤Ö¤À¤¤¤Îº×ÃÅ¤Ç¸ÀÍÕ¤ÏÅ·¤ò»Ø¤¹ÎÐ¤ÎÌÐ¤ß¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿Ã«Àî¤µ¤ó¡£
ÎÐ¤ÎÌÐ¤ß¤È¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î»í¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î»í¤Ï¡¢º£¤â¡¢Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£