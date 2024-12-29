¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÙºÇ½ª²ó¸å¤Ë°ÛÎã¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¶»¥¢¥Ä¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¤Ä¤¤¤ËÊª¸ì¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡£¼ç±é¤Ë¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤ò·Þ¤¨¡¢1955Ç¯¤«¤é¤ÎÀÐÃº»º¶È¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿Ä¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¤È¡¢¸½Âå¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÏÃ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤È²¹¤«¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿ÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¯¤Ê¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤«¤éºÇ½ªÏÃ¸å¤Ë°ÛÎã¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÉËÜÅö¤ÎÅ´Ê¿¡É¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤¬²èÌÌ¤Ë¡ÄºØÆ£¹©¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©
¡½¡½ºÇ½ªÏÃ¤Î·ëËö¤òÃÎ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å´Ê¿¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Å´Ê¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Èá¤·¤¤Å¸³«¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ÆÍ§¤Î¸¾¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤¬Æüµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤À¤±¤ÏÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Êª¸ì¤Î½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢Å´Ê¿¤«¤é¸¾¤Ø¤Î°¦¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Æ¥Ã¥±¥óÃÄ¤À¤í¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÏÃ¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤âµÕÅ¾¤·¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤È¤Ë¤«¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¼Åç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤ä²áµî¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¸½Âå¡¦2024Ç¯¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÌÀÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢Ì¤Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¸÷¤ä¡¢´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛ¿®¤äDVD¤Ç°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½ªÏÃ¤Î·ëËö¤òÃÎ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å´Ê¿¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Å´Ê¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Èá¤·¤¤Å¸³«¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ÆÍ§¤Î¸¾¡ÊÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ë¤¬Æüµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤À¤±¤ÏÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Êª¸ì¤Î½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢Å´Ê¿¤«¤é¸¾¤Ø¤Î°¦¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¤ÏµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Æ¥Ã¥±¥óÃÄ¤À¤í¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÏÃ¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤âµÕÅ¾¤·¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤È¤Ë¤«¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¼Åç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤ä²áµî¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¸½Âå¡¦2024Ç¯¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÌÀÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢Ì¤Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¸÷¤ä¡¢´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛ¿®¤äDVD¤Ç°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£