¡ÖÎÙ¤ÎÉô²°¤«¤é¾Ç¤²½¤¤¤Ë¤ª¤¤¡×3³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î1¼¼¤Ç²Ð»ö¡¡½»¿Í¤Î½÷À¡Ê48¡Ë¤¬ÈÂÁ÷Àè¤Ç»àË´¡¡Åìµþ¡¦Â¿Ëà»Ô
¤¤Î¤¦Ìë¡¢Åìµþ¡¦Â¿Ëà»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î1¼¼¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à40Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢Â¿Ëà»Ô±Ê»³¤Î3³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡ÖÎÙ¤ÎÉô²°¤«¤é¾Ç¤²½¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È½»¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É20Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î3³¬¤Î1¼¼¤Ë¤¢¤ëÂæ½ê¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÎÉÕ¶á¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¼¼°æÎÉ»Ò¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£