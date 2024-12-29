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1°Ì¡¡Galaxy S24 SC-51E¡ÊSAMSUNG¡Ë
2°Ì¡¡iPhone 16 128GB(NTT docomo)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
3°Ì¡¡iPhone 16 128GB(SoftBank)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
4°Ì¡¡iPhone 16 128GB(au)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
5°Ì¡¡iPhone 16 256GB(au)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
6°Ì¡¡AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
7°Ì¡¡iPhone 16 256GB(NTT docomo)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
8°Ì¡¡AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
9°Ì¡¡iPhone 16 256GB(SoftBank)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
10°Ì¡¡AQUOS sense9 SH-53E¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
Galaxy S24 SC-51E
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Galaxy S24 SC-51E
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