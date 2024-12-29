£Í£á£ô£ô¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×·¬ÅÄ¿¿À¡¡¦µð¿Í£²·³´ÆÆÄ¤ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÈþ¿Í¥Þ¥Þ¤Î´é½Ð¤·¤âÏÃÂê
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Í£á£ô£ô¤¬£²£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Éã¤Îµð¿Í¡¦·¬ÅÄ¿¿À¡£²·³´ÆÆÄ¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡Ö¡÷¥Ñ¥Ñ¡×¤Èµ¤·¤ÆÉã¿Æ¤ÈµÇ°»£±Æ¡£¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë£Í£á£ô£ô¤Î¸å¤í¤Ç¡¢·¬ÅÄ»á¤Ï¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â£Í£á£ô£ô¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÙ¡¹²ÈÂ²¤¬ÅÐ¾ì¡£º£·î£±£¸Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£È£á£ð£ð£ù¡¡£â£é£ò£ô£è£ä£á£ù¡¡£Í£ï£í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Êì¡¦¿¿µª¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤é¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£