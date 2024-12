ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÂè°ì»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð!¡¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¤Î»Ò¶¡Éþ¤òÅº¤¨¤Æ¡Ä¡Ö¤â¤¦¤¹¤°²ÈÂ²¤Ë¾®¤µ¤Ê¥ë¡¼¥­¡¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÂÔ¤Á¤­¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×

大谷夫妻はシーズン中も仲睦まじい様子を見せていた(C)Getty Images

今季、世界一に輝いたドジャース・大谷翔平が日本時間29日に自身のSNSで新しい家族が加わることを報告した。

自身のインスタグラムを更新し英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(もうすぐ家族に小さなルーキーが加わることが待ちきれません!)と記し、寝そべるデコピンとともにベビーピンクのベビー服、白いベビーシューズ、そして赤ちゃんのスタンプを載せたエコー写真をアップした。

最高の締めくくりとなった。大谷はドジャース移籍1年目となった今季、チームの主軸として目標としていたワールドシリーズを制覇。自身としても「50―50」(50本塁打、50盗塁)を達成と異例のパフォーマンスを示してきた。