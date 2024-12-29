Ì´¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÄºÊË´¤¸å¡¢¸ÉÆÈ¤ËÊë¤é¤¹»ñ»º5,000Ëü±ß¡¦72ºÐ¤ÎÇ¯¶âÊë¤é¤·ÃËÀ¡£¤¢¤ëÆü¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ö¶»Ìö¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ë´¿´î¤·¤¿¿ô¥õ·î¸å¡¢²ùº¨¤ÎÏ·¸åÇËÃ¾¤Ø¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
Áá¤¯¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òË´¤¯¤·¤¿¤êÆÈ¿È¤Î¤Þ¤ÞÏ·¸å¤ò·Þ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¸ÉÆÈ¤Ë¤Ä¤±¤³¤Þ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Ï·¸å»ñ»º¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î»öÎã¤ò¾®ÀîÍÎÊ¿FP¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤òË´¤¯¤·¸ÉÆÈ¤Ê72ºÐ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿SNS¤ËÆÏ¤¤¤¿1ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¹â¶¶Àµ°ì¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¶âÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ñ»º¤Ï5,000Ëü±ß¡¢Ç¯¶â¤Ï·î20Ëü±ß¤È¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯Á°¤ËºÇ°¦¤ÎºÊ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ï¢Íí¤â»þÀÞ¤ÎÅÅÏÃÄøÅÙ¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âÏÃ¤·Áê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯Îð¤âÇ¯Îð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤éÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤Ê¤¯¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÅ¹¤Î¥Þ¥Þ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
ºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¿´¤Ë¶õ¤¤¤¿·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏSNS¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï»Ò¶¡Ã£¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¹¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°·¤¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿µìÍ§¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ëÆü¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£Á÷¿®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¹â¶¶¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÁáÉÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦40Âå¤Î½÷À¤Ç¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤â¿ô²ó²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÌ¼±¤â¤¢¤ë¿Í¤«¤é¤Î¤ªÍ§Ã£¿½ÀÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÉÄ¤µ¤ó¤ÏÅ¹¤ò¼¤á¤Æ¤â¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢SNS¤Ç¹â¶¶¤µ¤ó¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤Éµ¤¸¯¤¦¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¼ê´Ö¤Ï°ì½ï¤À¤«¤é¡×¤È¤ª¤«¤º¤âºî¤êÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¿´¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÁáÉÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤ê20ºÐ°Ê¾å¤â¼ã¤¤ÁáÉÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤òµö¤·¤¿½÷À¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä
¤¹¤Ã¤«¤êÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ë¿´¤òµö¤·¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÁáÉÄ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤È¤¢¤ëÀâÌÀ²ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥Ð¥¤¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î¡¢°Å¹æÄÌ²ß¤Ë¤è¤ëÅê»ñ°Æ·ï¤Ç¤¹¡£10Ëü±ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¡¢Ëè·î10%¤È¤¤¤¦Ä¶¹âÍø²ó¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
·ø¼Â¤Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÅê»ñ¤Î·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¡£½é¤á¤Ï²ø¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬¸½¤ËÈ¾Ç¯°Ê¾å¤âÍø±×¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö1,000Ëü±ß¤Ç¤âÅê»ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐËè·î100Ëü±ß¤ÎÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤êÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¿´¤òµö¤·¤¿ÁáÉÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ä¤ê¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ÎÂçÉôÊ¬4,500Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ª¶â¤ò¡¢¤½¤Î²ø¤·¤²¤ÊÅê»ñÏÃ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
4,500Ëü±ß¤òÅê»ñ¡¢»¶ºâ¤·¤Ä¤¯¤·¤¿¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â
½é¤á¤Î2¥õ·î¤ÏÌóÂ«ÄÌ¤ê¤Ë500Ëü±ß¤â¤Î¤ª¶â¤¬Ëè·îÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¹â¶¶¤µ¤ó¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¿®¤¸¹þ¤ß¡¢Æó¿Í¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤ê¡¢»¶ºâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¯Æþ¶â¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÅÝ»º¡£ÁáÉÄ¤µ¤ó¤È¤âÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ý¥ó¥¸¥¹¥¡¼¥à¤È¸À¤ï¤ì¤ëº¾µ½¤Ç¡¢¹âÍø²ó¤ê¤òëð¤¤½Ð»ñ¤òÊç¤ê¡¢½é¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¼ÂºÝ¤ËÍø±×¤òÊ¬ÇÛ¤·¤Æ¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤Æ½Ð»ñ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï½Ð»ñ¼Ô¤«¤é½¸¤á¤¿¤ª¶â¤òÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤Ï¤º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤ºÇËÃ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬½é¤á¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¾µ½¤Ç¤¹¡£
ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Îº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ä¹âÎðÃËÀ¤Î²û¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß½Ð»ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Ç¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÏ·¸å¤Î»ñ¶â¤ÈÆ±»þ¤Ë°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ì´¤ò¸«¤¿²Ì¤Æ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ð¤«¤ê¤ÎÃù¶â¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¸ÉÆÈ¤È¿´¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤¿º¾µ½¡Ä¡Ö·îÍø10%¡×¤Î°Û¾ï¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¥ï¥±
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÎð¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸ÉÆÈ´¶¤òËä¤á¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¿®Íê¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢¶âÁ¬¤òñÙ¤·¼è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·îÍø10%¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂ¨ºÂ¤Ëº¾µ½¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ»ÅÁÈ²½¤¹¤ì¤ÐÅê»ñ³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ·îÍø10%¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÍø²ó¤ê¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Æ°¤«¤º¤ËÅê»ñ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍø²ó¤ê¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÁêÅö¤Ê¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ç¤µ¤¨¤âÇ¯Íø20%ÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¿Í¤¬·îÍø¤Ç10%¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Íø²ó¤ê¤¬¤¤¤«¤ËÈó¸½¼ÂÅª¤«¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÍø²ó¤ê¤òº¾µ½¤À¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¤¯¾¯³Û¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¸½Ìò¤Îº¢¤«¤é¡Ö¼é¤ê¤ÎÅê»ñ¡×¤Ë´·¤ì¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿º¾µ½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÎÏ¤¬°é¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤è¤¦
º£²ó¤Ï¼ä¤·¤¤¿´¤ËÉÕ¤±¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»öÎã¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿º¾µ½¤Ï¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿·¤·¤¤¹ªÌ¯¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¸ý¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¼°¤Ç¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ëº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿º¾µ½¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿Â¾¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¤Þ¤¿¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é»ÔÄ®Â¼¤Î¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Îµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾®Àî ÍÎÊ¿
FPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤È