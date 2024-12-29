¡ÈÊ¡ÂÞ¡É¤Ê¤é¤Ì¡ÈÊ¡¥«ー¥È¡É¤¬¿Íµ¤ ²ÈÅÅ¤ä¿©ÉÊ¤¬1³ä¤Û¤É°Â¤¯¡ª¡ÖÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¥¤¥ª¥ó
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÀµ·î¥âー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£12·î26Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥àÁ°¤Î¥¤¥ª¥ó¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Å¹ÆâÁõ¾þ¤Ï¡¢Àµ·î¸þ¤±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÊ¡ÂÞ¡É¤Ê¤é¤Ì¡ÈÊ¡¥«ー¥È¡É¤¬¿Íµ¤ ²ÈÅÅ¤ä¿©ÉÊ¤¬1³ä¤Û¤É°Â¤¯¡ª¡ÖÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¥¤¥ª¥ó
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡Ä
¡Ê60Âå¡Ë
¡ÖÊ¡ÂÞ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ËÍè¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤ÈÍÎÉþ¡Ê¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡Ë¡×
¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÂÞ¤¬¡Ä
¡Ê50Âå¡Ë¡Ö¤³¤È¤·¤ÏµÙ¤ß¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©ÉÊ¡Ê¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ë¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢²È¤ÇÎÁÍý¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¡Ê30Âå¡Ë¡ÖÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¡×
¡ÈÊÆ¤ä²ÈÅÅ¡É¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Î¡ÖÊ¡¥«ー¥È¡×
¡ÊÊó¹ð¡§Â¼¾å¿¿°Ôµ¼Ô¡Ë
¡ÖËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÊ¡¥«ー¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¡¥«ー¥È¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥«ー¥È¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¡£¤Þ¤À²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¤ä¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¿©ÉÊÊ¡¥«ー¥È¡×¤Ï5400±ß¤ÇÈÎÇä¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö²ÈÅÅÊ¡¥«ー¥È¡×¤â¡£²Á³ÊÀßÄê¤Ï5500±ß～3Ëü3000±ß¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê1³ä¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡È72»þ´Ö²á¤´¤»¤ë¡É¡ÖËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¡×
¡ÊÂ¼¾åµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÊ¡ÂÞ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ëËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡×
ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é¤Ï30Ç¯¡£¿å¤ä·Ú¿©¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢3000±ß¤ÎÊ¡ÂÞ¤È¤·¤Æ¸µÆü¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡¡°æ¾åÎÉÏÂÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¡ÊËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡Ë±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¡¢72»þ´Ö²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²ó¡¢9Ï¢µÙ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤»¤ë¿©ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡¡°æ¾åÎÉÏÂÉôÄ¹¡Ë
¡Ö½éÇä¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢³Ú¤·¤µ¡¢¤³¤Î»þ¤À¤«¤éÇã¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¥¤¥ª¥ó³ÆÅ¹¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×