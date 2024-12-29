¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤âÀä»¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¡×¡¡¹â¹»¢ªÂ¨¥×¥ì¥ß¥¢°ïºà¤â¡Ä¥í¥¹À¤Âå¤ÎÃíÌÜ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¿ÀÅÄ¡¢°æ¾å¡¢ÆÁÅÄ¡¢¹â²¬¡Ä¾¡Éé¤Î2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥í¥¹À¤ÂåFW¿Ø
¡¡º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÎ¨¤¤¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Î2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢12·î16Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤ÆU-19ÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤¬ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥¹À¤Âå¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡Ë
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê30Ê¬¡ß3ËÜ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°æ¾å°¦Îü¡Ê¹Åç¡Ë¡¢¹â²¬Îâñ¥¡ÊÆü¾Ï³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢ÆÁÅÄÍÀ¡Ê¼¯Åç¡Ë¤é¤¬¼¡¡¹¤È¥´¡¼¥ë¡£1ËÜÌÜ¤ÇÀèÈ¯1¥È¥Ã¥×¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¡Ë¤â¤¤¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢FW¿Ø¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ï·ã²½¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÌÜ²¼¡¢¥í¥¹À¤Âå¤ÎFW¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿19ºÐ¤Î¸åÆ£·¼²ð¡£2023Ç¯J2¤Ç33»î¹ç½Ð¾ì7¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿191¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿ÈFW¤Ï¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£·î´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£2025Ç¯¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¤À¡£
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ç2003Ç¯¤Ë18»î¹ç¡¢2024Ç¯¤Ë9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë18ºÐ¤ÎÆ»ÏÆË¡Ê¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡Ë¤âÍË¾¤ÊÅÀ¼è²°¡£Èà¤â¤Þ¤¿186¥»¥ó¥Á¤ÈÂçÊÁ¤ÇÁ°Àþ¤Ç¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁª¼ê¤À¡£¤Þ¤À¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤é³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ä¶¯ÅÙ¤òÂÎ´¶¤·¡¢Å¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Èà¤é³¤³°ÁÈ¤Ï2·î¤ÎAFC¡¦U-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ä9·î¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡á¥Á¥ê¡Ë¤Î¾·½¸¤¬º¤Æñ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹ñÆâ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëFW¿Ø¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÏÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¿ÀÅÄ¤À¤¬¡¢º£Ç¯9·î¤ÎAFC¡¦U-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£ÀÅ²¬³Ø±à¹â¹»½Ð¿È¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶¯¤µ¡¢¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿FW¤Ç¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥Ð¥Õ¥§¥Æ¥£¥ó¥Ó¡¦¥´¥ß¥¹¤«¤é¡Ö¥½¥¦¥Þ¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎ®·ÐÂç¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â°æ¾å¤äº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ò¹ª¤ß¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢ÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ò¿ï½ê¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÀîºê¤ÏÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¿·ÂÎÀ©¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤Ïº£µ¨¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÉë¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç´ØÍ§æÆ¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¿ÀÅÄ¤â½øÎó¤òµó¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥í¥¹À¤ÂåÉ®Æ¬FW¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤Î¿ÀÅÄ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢1¤ÄÇ¯²¼¤Î18ºÐ¡¦°æ¾å¡£º£µ¨¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë2¤Ê¤É¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡ÖÎý½¬»î¹ç1ËÜÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Åç¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÆüº¢¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢U-19¤ËÍè¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢°ìÊâÌÜ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤¿ÇØ¸å¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤«¤éÅÀ¤â¼è¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç³èÌö¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¥®¥é¥®¥é´¶¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤ËÉáÃÊ¤«¤éº´¡¹ÌÚæÆ¤ä¹ÓÌÚÈ»¿Í¤é¤òÁê¼ê¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ä¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤â¹Åç¤Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ÀÄ»³ÉÒ¹°¡¢ÂàÃÄ¤·¤¿Çð¹¥Ê¸¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Í¤Ë¹â¤¤Í×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥¢¥ª¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ØÍê¤à¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Çð¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÍ¤â¤¢¤ì¤À¤±³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°æ¾å¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸À¤¦¡£°ÎÂç¤ÊÀè¿Í¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡°æ¾å¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢2007Ç¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ëÆÁÅÄ¤È¹â²¬¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¡£ÆÁÅÄ¤Ïº£µ¨¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç12»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¥ê¡¼¥°½ªÈ×¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Öº£µ¨¤ÏÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Î±£¤·Êý¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÏÃæ¸å¡Ê²í´î¡á´ÆÆÄ¡Ë¤µ¤ó¡¢±©ÅÄ¡Ê·û»Ê¡á¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¡¢¡ÊÎëÌÚ¡ËÍ¥Ëá¤¯¤ó¤«¤é¤âµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤Î¹ÅçÀï¤Î¥´¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï1ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤âÃ»¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯Í×µá¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È17ºÐ¤ÎÂç·¿FW¤Ïµ£Á³¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤âÍèµ¨¤ÏÀîºê¤Ç7´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾¡¦µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦ÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¼´¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¸åÈ¾¤òÉé½ý¤ÇËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤âÉüµ¢¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡ÊCÂçºå¡Ë²ÃÆþ¤Î±½¤â¤¢¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆÁÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤´Ä¶¤À¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2·î¤ÎAFC¡¦U-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤â9·î¤ÎU-20WÇÕ¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤Ïº£Ç¯9·î¤ÎÍ½Áª¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£ËÜ¿Í¤â²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òº£¸å¤Î³èÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¹â²¬¤À¤¬¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ³ô¤À¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÏ±Ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÂåÉ½³èÆ°»²Àï¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤À¤¤¤Ä¤«¤é¸½ÃÏÆþ¤ê¤¹¤ë¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2·î¤ÎAFC¡¦U-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×»²Àï¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Î´üÂÔÃÍ¤â¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤â½ÅÍ×ÀïÎÏ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤«Î¢¤ËÈ´¤±¤ë¤È¤³¤í¡£ÆüËÜ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÉôÊ¬¤È³¤³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤È¤«¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÎìÅÍß¤µ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤É¤³¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÌî¿´¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£165¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¶í¤Ê¤¬¤é¡¢2023Ç¯U-17WÇÕ¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÃË¤ÏÉáÄÌ¤Î10ÂåÁª¼ê¤È¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ê¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¡Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¹â²¬¤Ï¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤ÎÀäÄº´ü¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤«¤éÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Èà¤ÎÀ¨¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃµµá¿´¤ä¸þ¾å¿´¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤¿¿Íºà¤¬¾å¤Ø¾å¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥í¥¹À¤Âå¤ÏFW¤Î¿Íºà¤¬Èó¾ï¤ËËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡£Èà¤é¤Ïº£¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤ä¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤éÅìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÈÂåÂØ¤ï¤ê¤¹¤ëÀ¤Âå¡£Èà¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Îº£¸å¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥í¥¹À¤Âå¤ÎFW¤¿¤Á¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ2025Ç¯¤ÏÃ¯¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤«¡£¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë