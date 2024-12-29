¡ÈË¤¡ÉÅëºÜ¤ÎÃæ¹ñ¸øÁ¥¡¡¾ïÂÖ²½¤¹¤ëÎÎ³¤¿¯Æþ¡ÁÀí³Õ½ôÅç½ä¤ëÃæ¹ñ¤Î¥µ¥é¥ß¥¹¥é¥¤¥¹Àï½Ñ¡Á¡ÚÊóÆ»¤ÎÆü2024¡Û
¡È4ÀÉ¤ÎÁ¥¤¬¤¤¤º¤ì¤âË¤¤é¤·¤¤â¤Î¤òÅëºÜ¤·¤ÆÎÎ³¤¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¡É
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÃæ¹ñµùÁ¥¤È³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÁ¥¤Î¾×ÆÍ¡Ê2010Ç¯9·î¡Ë
¤³¤¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Æì¸©¤ÎÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÎÎ³¤¤ËË¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅëºÜ¤·¤¿Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥4ÀÉ¤¬¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤Ï10·î¤Ë¤âÈ¯À¸¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÀ¥¸ýÎÉÉ×Ä¹´±¤Ïº£·î18Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö6·î°Ê¹ß¡¢Ë¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅëºÜ¤·¤¿Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ¥Çõ4ÀÉ¤ÎÎÎ³¤¿¯Æþ¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¾ðÀª¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¡È¥µ¥é¥ß¥¹¥é¥¤¥¹Àï½Ñ¡É
Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤á¤°¤ëÃæ¹ñ¸øÁ¥¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¥µ¥é¥ß¤òÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥µ¥é¥ß¥¹¥é¥¤¥¹Àï½Ñ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤ÏÎÎ³¤¿¯Æþ¤ÎºÝ¤ËÆüËÜ¤ÎµùÁ¥¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤â¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï2008Ç¯12·î¡£Ãæ¹ñ¹ñ²È³¤ÍÎ¶É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ¥Çõ2ÀÉ¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤·¤ÆÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÎÎ³¤¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿»ö°Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2010Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñµùÁ¥¤¬³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñµùÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤Ï¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£ÆáÇÆÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï¡¢Á¥Ä¹¤ò¼áÊü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÁíÍý¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¡ÖÁÜºº¤ËÂÐ¤¹¤ë²ðÆþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á¥Ä¹¤Î¼áÊü¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î²ðÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢³°Ì³Âç¿Ã¤À¤Ã¤¿Á°¸¶À¿»ÊµÄ°÷¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¶¯¹Å¤Ç¹¥ÀïÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¤³¤È¤µ¤é¤Ë¼¨¤¹³°¸ò¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀïÏµ³°¸ò¡×¤ò¶¯¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤Ê¤ë2025Ç¯¤ÎÀí³Õ½ôÅç½ä¤ë¾ðÀª¡©
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÀí³Õ½ôÅç¤ò¤á¤°¤ê²ò·è¤¹¤Ù¤ÎÎÍ¸¢¤ÎÌäÂê¤Ï¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÎÎ³¤Æâ¤ÇÆÈ¼«¤Î¼çÄ¥¤ò¤¹¤ëÃæ¹ñ³¤·ÙÁ¥¤Î³èÆ°¤Ï¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤Ç¡¢ÃÇ¤¸¤ÆÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬¾ùÊâ¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2023Ç¯11·î¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤ò´É³í¤¹¤ë³¤·Ù¶É¤Î»ÊÎáÉô¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤È³¤ÍÎ¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö³¤¤Ç¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¸·³Ê¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈË¡¤Î¼¹¹ÔÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤Ë¤è¤ëÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Î¡ÖÀÜÂ³¿å°è¡×¤ÎÇ¯´Ö¼Ø¹ÔÆü¿ô¤¬353Æü¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤âÀí³Õ½ôÅç¤Î¼þÊÕ¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê12·î29Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü2024¡×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÃæÂ¼Íª¿Í¡Ë