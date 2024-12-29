¡Ö³ý¾Â¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¤¹¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö³ý¾Â¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö³ý¾Â¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡Ö¤«¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö³ý¾Â¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ä¤Ì¤Þ¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
³ý¾Â±Ø¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Àî¾å·´É¸ÃãÄ®¤Ë¤¢¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ý¾Â¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡Ö¥«¥ä¤Î·²À¸¤¹¤ë¾ÂÃÏ¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Ø¤Ï¶üÏ©¼¾¸¶¤ÎËÌÅìÉô¤Ç¡Ö¥³¥Ã¥¿¥í¼¾¸¶¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤ÊÇÀÂ¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØJRËÌ³¤Æ»¡Ù
¡¦¡Ø¥¿¥¿¡¼¥ë¤Î¤¯¤Ë¤Ó¤¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô