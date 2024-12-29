Ý¯°ææÆ¤é 1Çñ2Æü¤Î¶å½£Î¹¡ªÀ¤³¦ÅªÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÀøÆþ µÈÌî¥öÎ¤°äÀ×¤ÇÌïÀ¸»þÂå¤Î¿¿¼Â¤Ë¶ÄÅ·
¤¢¤¹12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å2»þ¡Á4»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡ÖSHOW¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Âç¿Í¤Î¼Ò²ñ²Ê¸«³ØSP¡×¤òÊüÁ÷¡ª¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÏTVer¡Êhttps://bit.ly/32NDscF¡Ë¡¢Hulu¡Êhttps://bit.ly/3NZ3mjq¡Ë¤Ë¤Æ¡£
º£²ó¤ÏÝ¯°ææÆ¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¾®Æ½±ÑÆó¡¢µÈÂ¼¿ò¤¬1Çñ2Æü¡¦¶å½£¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ø¡£º´²ì¸©¡¦µÈÌî¥öÎ¤°äÀ×¤ËÈÖÁÈ½éÀøÆþ¡ªÁ´¹ñ¤ËÌó3Ëü5Àé¤¢¤ëÌïÀ¸»þÂå¤Î°äÀ×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼µÈÌî¥öÎ¤°äÀ×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©ÈÜÌï¸Æ¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©º£¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ÌïÀ¸»þÂå¤Î¿¿¼Â¤ò³Ø¤Ö¡£
·§ËÜ¸©¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÅªÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÀøÆþ¡ª¤¤¤ÞÀ¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¡¢·§ËÜ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥Ð¥Ö¥ë¤È¤Ï¡©¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥«¥ë¥Ç¥é¤ò¸Ø¤ë³è²Ð»³¡¦°¤ÁÉ»³¤ò³Ø¤Ö¡ª
¢¡¤Þ¤ë¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤½¤Î¤â¤Î¡ªÆüËÜºÇ¸Å¤Î¾ë µÈÌî¥öÎ¤°äÀ×¤Î¿¿¼Â
1Çñ2ÆüÎ¹¤ÎºÇ½é¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ç¯´Ö´Ñ¸÷µÒ¿ôÌó70Ëü¿Í¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë°äÀ×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëµÈÌî¥öÎ¤°äÀ×¡£½éÀøÆþ¤Î¶ÉÄ¹¡¦Ý¯°æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÇ®ÎÌ¹â¤á¤ÎÎò»Ë¹¥¤¤ÊµÈÂ¼¤Ç¤µ¤¨¡¢¡ÖÌïÀ¸»þÂå¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¥ó¥×¥ó¥«¥ó¥×¥ó¤ÊÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«±©Ä»¤Ï¡ÖÌïÀ¸¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡£°ìÈÖÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢°äÀ×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥Õ¥é¥¤¥ó¥°²òÀâ¡£¾®Æ½¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¤³¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¤¤¶ÆâÉô¤ØÀøÆþ¡ª
½¸Íî¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿°ìÆ±¤Ï¡¢¤½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¸«¤Æ¶ÄÅ·¡£½¸Íî¤ÏÌÚºô¤Ç°Ï¤ï¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç³°Å¨¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¡£¼Â¤ÏÌïÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢³°Å¨¤«¤é¥à¥é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿µÈÌî¥öÎ¤°äÀ×¤Ï¡¢ºÇ¤â¸Å¤¤¾ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ100Ì¾¾ë¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌïÀ¸»þÂå¡á¤Î¤É¤«¤Ê°ðºîÉ÷·Ê¡×¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿Ý¯°æ¤Ï¡ÖÌïÀ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Á´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈµÕ¤Ë¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿Ì¥ÎÏ¤ËÁá¤¯¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
½¸Íî¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¡ÖÆîÆâ³Ô¡×¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ò¸«Ä¥¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÊª¸«Ï¦¡×¤ä¡ÖÇÏ½Ð¤·¡×¤Ê¤É¡¢»°¹ñ»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅö»þ¤ÎºÇÀèÃ¼ÀßÈ÷¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»Ü¤µ¤ì¡¢»°¹ñ»ÖÄÌ¤ÎµÈÂ¼¤â¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ö»°¹ñ»Ö¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¿»þ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¤«¤é31Ç¯Á°¡¢µÈÌî¥öÎ¤°äÀ×¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹À¤µª¤ÎÂçÈ¯¸«¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡©
°ìÈÖ°Î¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡ÖËÌÆâ³Ô¡×¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦Àï¹ñ»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡È¿©¤¤°ã¤¤¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆîÆâ³Ô°Ê¾å¤Ë¸·½Å¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¡Ö¼çº×ÅÂ¡×¤Ï¡¢¥à¥é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê²ñµÄ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³Ê¼°¹â¤¤¾ì½ê¡£°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿Ý¯°æ¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç²ñµÄ¤ò¹Ô¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤ä¡¢¤¢¤Î¿Í¤Î»Ñ¤â¡Ä⁉
¥à¥é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Ï¼çº×ÅÂ¤Ç°ìÂÎ²¿¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³µÈÌî¥öÎ¤°äÀ×¤¬¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£2000Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÌïÀ¸»þÂå¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤âÈ¯·¡Ä´ººÃæ¤Î¡ÈÆæ¤Î¥¨¥ê¥¢¡É¤Ë¤âÀøÆþ¡ªºòÇ¯À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¤¢¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©Ý¯°æ¤¿¤Á¤â¿·¤¿¤Ê°äÀ×¤òÈ¯·¡!?
¢¡·§ËÜ¤Î°¤ÁÉ»³¤Ç¡¢²Ð¤Î¹ñ¤Î¾ÝÄ§¡¦°¤ÁÉ¥«¥ë¥Ç¥é¤ò³Ø¤Ö¡ª
°ì¹Ô¤¬2ÆüÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶å½£¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö100Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ë°¤ÁÉ»³¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï9ËüÇ¯Á°¤ÎÊ®²Ð¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥ë¥Ç¥é¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆîËÌ¤Ë25km¡¢ÅìÀ¾¤Ë18km¡ª
¤½¤ó¤Ê²Ð¤Î¹ñ¤Î¾ÝÄ§¡¦°¤ÁÉ¥«¥ë¥Ç¥é¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Ý¯°æ¤¿¤Á¤ò¡¢·§ËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦¤¯¤Þ¥â¥ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£ÍÛµ¤¤Ê¤¯¤Þ¥â¥ó¤«¤é¡Ö¥«¥ë¥Ç¥é¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡©¡×¤ò¶µ¤ï¤ë°ìÆ±¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊ»Àß¤¹¤ë°¤ÁÉ²Ð»³ÇîÊª´Û¤Ç¥«¥ë¥Ç¥éÃÂÀ¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¢¤¤¤¶°¤ÁÉ»³¤Î²Ð¸ý¤Ø¡£
º£¤Ê¤ª²Ð»³³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°¤ÁÉ»³¤ÏÂç¤¤Ê¥«¥ë¥Ç¥é¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²Ð¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³è¤¤¿²Ð¸ý¤ò´Ö¶á¤ÇÇÁ¤¹þ¤á¤ëÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¡£¥Ý¥³¥Ý¥³¤ÈÍ¯¤½Ð¤¹²Ð¸ý¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸«²¼¤í¤¹Ý¯°æ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£
¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ö¤³¤ì¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ó¤Î!?¡×¡£³è²Ð»³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬4¿Í¤ò½±¤¦!?
¤½¤Î¸å¤â¡¢ÃÏµå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ê®²Ð¤¬À¸¤ó¤ÀÄÁ¤·¤¤·Ê¿§¤ä¡¢Ê®²Ð¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¤òÊª¸ì¤ëµðÂç¤Ê¡È¥¢¥ì¡É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¤ÁÉ»³¤Î¿ÀÈë¤Ë¿¨¤ì¤ë°ìÆ±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°¤ÁÉ»³¤ÎÊ®²Ð¤Ç¶å½£¤¬È¯Å¸¡©¤Ê¤¼¥«¥ë¥Ç¥é¤ÎÃæ¤Ë³¹¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¤Ê¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°¤ÁÉ»³¤ÎÈëÌ©¤â³Ø¤Ó¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÏµå¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÂçËþÂ¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Ê¤ëÌÜÅªÃÏ¡¢°¤ÁÉ¤Î¿Íµ¤¥é¥ó¥Á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Î4¿Í¡£ºòÌë¤Î³Ú¤·¤¤½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¡£ÆýÀ½ÉÊ¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢°¤ÁÉ¤¬À¸¤ó¤ÀÀäÉÊ¥ß¥ë¥¯¤Ë¡Ö¤ªÂå¤ï¤ê¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡©¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î°¤ÁÉ¥°¥ë¥á¤È¤Ï¡©
¢¡À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤´ë¶È¤ËÀøÆþ¡ªÎ¹¤Î¥·¥á¤Ï¶å½£¿Íµ¤No.1¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ø
ÂæÏÑÈ¯¡¢À¤³¦ÅªÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡¦TSMC¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤Ç¡¢À¤³¦¥·¥§¥¢6³ä¤ÎÃÇ¥È¥Ä¥È¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÆüËÜ¹©¾ì¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¥Ð¥Ö¥ë¤ËÊ¨¤¯·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ý¯°æ¤¿¤Á°ì¹Ô¤Ï¡¢TSMC¤ÎÆüËÜ¹©¾ì¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½éÀøÆþ¡£
¤½¤â¤½¤âÈ¾Æ³ÂÎ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¼¡À¤Âå·¿¤Î¥¹¥´¤¤È¾Æ³ÂÎ¤È¤Ï¡©¤µ¤é¤Ë¡¢TSMC¤Ï¤Ê¤¼À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¼Â¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡È¤¢¤ÎÃË¡É¤¬²òÀâ¡ªº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤·º£À¤³¦¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤Ö¡ª
¤½¤·¤ÆÎ¹¤Î¥·¥á¤Ï¹õÀî²¹Àô¤Ø¡£¤½¤Î¼ÖÃæ¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¹±Îã¡ÖÊ¢¤Ú¤³¥¯¥¤¥º¡×¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
¹õÀî²¹Àô¤È¤¤¤¨¤Ð¿Íµ¤²¹ÀôÃÏ¤À¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¿ô½½Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¹õÀî²¹Àô¤ÎÌ¾¤ÏÃÏ¿Þ¤Ë¤¹¤éºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÌµÌ¾¤ÎÈëÅò¤¬º£¤Ç¤ÏÇ¯´Ö100Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ë°ìÂç²¹Àô³¹¤Ë¡£4¿Í¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Æó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀô¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë6¤Ä¤Î²¹Àô¤ò¤Ï¤·¤´¡£Àä·ÊÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´À¤ò¤«¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀäÉÊ·§ËÜ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¡£
¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÎÎ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÝ¯°æ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ñ¤¨¤Æ¤ë¤·¡¢¥í¥±¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÃçÎÉ¤·4¿Í¤Ç¤Î¥í¥±¤ËÂçËþÂ¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£Ç¯°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ä¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò¥Û¥í¿ì¤¤µ¤Ê¬¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡ª
¼Ì¿¿¡§©️2010 ·§ËÜ¸©¤¯¤Þ¥â¥ó