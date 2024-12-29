À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤¿Ìµ»ä¤Î¿Í¡¡¥±¥Ä¤Î¥·¥ï¤Î¿ô¤Þ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¦Ãç¡ÄÌÁÍ§¾¾ºê¤·¤²¤ë¤¬¸«¤¿Ì¾Í¥
·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢·Ë¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¡¢²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó¡¢À¼Í¥¤Ç¤ÏÂç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¡¢TARAKO¤µ¤ó¡¢Ì¡²è²È¤Ç¤ÏÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¤é¡¢2024Ç¯¡ÊÎá6¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¬Ìî¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Í¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤Ï¶¦±é¼Ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤ÎÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Ï10·î17Æü¡¢76ºÐ¤ÇÆÍÁ³ÀÂ¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤ÇÈ¾À¤µª¤ò¤È¤â¤ËÁö¤Ã¤¿ÌÁÍ§¡¢²Î¼ê¤Î¾¾ºê¤·¤²¤ë¡Ê75¡Ë¤¬Åé¤à¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Ë´¤¯¤Ê¤ë10ÆüÁ°¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¼òÀÊ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÊÉÅÁ¤¤¤À¤«¤é10Ê¬¡¢15Ê¬¤«¤«¤ë¡£¼ê¤òÂß¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÅÜ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÀÊ¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢²¼¥Í¥¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¤¤Ä¤â¤ÎÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤é¤¤¤È¤«ÄË¤¤¤È¤«¤¤¤Ã¤µ¤¤¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼þ¤ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×
¤À¤«¤é¡¢ë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Âð¤ÎÀ¾ÅÄ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£±éµ»¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£²¿¤Ë¤Ç¤âÀ®¤ê¤¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¡Ø¿¢Â¼Ä¾¸ÊÊª¸ì¡Ù¤Î¥í¥±¤ÇÈë¶¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤Æ1½µ´Ö¤¯¤é¤¤È´¤±¤Ê¤¯¤ÆÀç¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡Ä´é¤ò¿¨¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÐÁò¤Î¸å¡¢¹ü¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Î¿ô¤Î¥Ü¥ë¥È¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¸å¤ËÆ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¿ÆËÓ¤ò²¹¤á¤¿¸Þ¿Í²ñ¡Ê2¿Í¤È¼Æ½ÓÉ×¡¢ÅÄÃæ·ò¡¢¸Î»Ö³ÀÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àè¤ËÇä¤ì¤¿¼Æ¤ò²ð¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ï49Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼Æ¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÎÏÆÌò¡¢¾¾ºê¤Ï¼Æ²È¤Îµï¸õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï»ËÜÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¼Æ¤µ¤ó¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¤ª¤ìÏ»ËÜÌÚ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¤¢¡Ù¡£Ê¡Åç¤Ê¤Þ¤ê¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ÏËèÈÕËÍ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Î¥±¥Ä¤ÎÌÓ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¾ÅÄ¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¥±¥Ä¤Î¥·¥ï¤Î¿ô¤Þ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬TBS´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¿¼ÌëÊüÁ÷¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÚÍËÃë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡ÊÀ¾¤ä¤ó¾¾¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¶äºÂ¡Ë¡£Çä¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤¬¤¤¤¤Ê¤êÈÖÁÈ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï¥²¥¹¥È¤Ï¥¢¥é¥ó¡¦¥É¥í¥ó¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é3½µÌÜ¤Ë¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥É¥í¥ó¤¬Íè¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ì¤À¤±²¼¥Í¥¿²Î¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¥á¥¤¥ó¤ÎÂØ¤¨²Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Óµ¬³Ê¤®¤ê¤®¤ê¤ò¼é¤Ã¤¿¡£½ç±þÀ¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×
77Ç¯¡¢Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¾ÅÄ¤Ï¡Ø»°ÃË»°½÷Ì»°ìÉ¤¡Ù¤Ç¤¢¤Î¿¹ÈËµ×Ìï¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤ËÊ¿Á³¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÊÖ¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ø°¦¤Î¥á¥â¥ê¡¼¡Ù¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡£À¾ÅÄ¤Ï¡ØÌ´¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¹¬¤»¤ò¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ù¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡ÚÁê¸¶ºØ¡Û