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¡ÖSwarm of Dodgers on the right side of the infield. Grown men but children again, living out their dream.¡×
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¡ÖThe Dodgers trailing by three. Cease into his windup. And Ohtani lights it up! Lights it up!¡¡Welcome to the postseason! The game's brightest star, ready for the game's biggest stage! A game-tying three-run homerun!¡¡The fire you saw come out of Ohtani after the homerun, too.Off the bat, was barking before he was halfway down the line¡×
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