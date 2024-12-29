NPB¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬Â³¡¹ÅÏÊÆ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤³¤È¡×¡¡ÀÄÌÚÀë¿Æ¤¬»ýÏÀ¡ÄÄË´¶¤·¤¿ÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤
2012Ç¯¤«¤éÅÏÊÆ¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤È¤«¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀÄÌÚÀë¿Æ»á¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÆüÊÆÄÌ»»21Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Ï2011Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆÄ©Àï¡£¶áÇ¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¼«¿È¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¤ËÈæ¤Ù¡¢¡ÈÊÆÄ©Àï¡É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£NPB¤Î¼ã¤ºÍÇ½¤¬Áá¤¯¤«¤é°ÜÀÒ»ÖË¾¤ò¸ø¸À¤·¡¢ËèÇ¯Ê£¿ô¿Í¤¬³¤¤òÅÏ¤ë¡£ÀÄÌÚ»á¤Ï¡ÖÌîµå¤È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¼«Ê¬¤âÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ð¤Þ¤¿¼¡¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£²¶¤Ï¤½¤¦»×¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×¡£
¡¡ÀÄÌÚ»á¤Ï6Ç¯´Ö¤ÎÊÆÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÃíÆþ¤·¤Æ¼ç¾¤âÌ³¤á¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤ÉÊÆ¹ñ¤ÎÌîµå¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈNPB¤ÎÈ¯Å¸¤â´ê¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢7¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤òÅ¾¡¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¹¤´¤¯³è¤¤Æ¤¯¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Á°²óÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡£¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤Ï¡ÖÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤·¤«¤·ÊÆ¹ñ¤ÎÌîµå¤Ë¿¨¤ì¤ÆÊÑ²½¡£¡Ö¸þ¤³¤¦¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤È¤«¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¹Í¤¨Êý¤Ã¤Æ¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë°ã¤Ã¤¿Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÆÀ¤¿¡£2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤Ï¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡ËÆÃÊÌÊäº´¤Ë½¢Ç¤¡£ÀÄÌÚ»á¤Î¡È´Ô¸µ¡É¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë