½Ë¡ªÂè1»ÒÇ¥¿±¡¡¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¡É¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¥³¡¼¥ÇÁí¤Þ¤È¤á¡¡ÉÊ¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡½50¡×¤òÃ£À®¤·¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÌö¤¬À¤´Ö¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(30)¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó(28)¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö29ÆüÁáÄ«¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ò¡ÈÊó¹ð¡É¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸µ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬SNS¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£ÂçÃ«É×¿Í¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿È¤Ë¤Ä¤±¤º¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¢¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÃåÍÑ¤¹¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¥´¶¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£Ç¯2·î29ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£3·î¤Î´Ú¹ñ±óÀ¬¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤âÂÓÆ±¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢¤³¤Î»þ¡¢½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ËÉ×ÉØ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¾å¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¤Ï¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´¿È¹õ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¤ÎÄ¹¿È¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡5·î¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼çºÅ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¬¥é¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏÂµÉôÊ¬¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖElie¡¡Tahari¡Ê¥¨¥ê¡¼¡¦¥¿¥Ï¥ê¡Ë¡×¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥·¥Õ¥©¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï498¥É¥ë¡ÊÌó7Ëü6000±ß¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï398¥É¥ë¡ÊÌó6Ëü800±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¹±Îã¹Ô»ö¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏÂçÃ«¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖBOSS¡×¤ÎÇò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊÆ¹ñ¸þ¤±¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸·¿¤Î¥É¥ì¥¹¤¬695¥É¥ë¡ÊÌó11Ëü±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ì¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ô¥¢¥¹¤È¥Ð¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¶äÀ½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡×¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Ô¥¢¥¹¤¬Ìó6Ëü±ß¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¤¬Ìó10Ëü±ß¡£Æ±Ç¯Âå¤Î½÷À¤Ç¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯²Á³ÊÂÓ¤«¤é¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÁÇËÑ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢SNS¤Ç¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2020Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¡¢11·î¤ËËÜµò¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Í¥¾¡µÇ°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤òÃåÍÑ¡£¹õÃÏ¤ÇÎ¾¸ª¤Ë¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¸¶»¤ËÀÖ»ú¤Ç¡Ö17¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ê¤¬¤é¤âÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±·î¤Ë¤ÏÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB)¤¬º£µ¨¤ÎMVP¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡½50¡Ê54ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÅðÎÝ¡Ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«¤¬2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏÂçÃ«¤È¤È¤â¤ËµÈÊó¤ò¼õ¤±ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖHUGO BOSS¡Ê¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥Ü¥¹¡Ë¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥â¥Î¥°¥é¥àÊÁ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥°¥ì¡¼¤ÎÄ¹Âµ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£