¡Ö¼«Çú¥Æ¥í¤ò¤¹¤ì¤ÐÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×Í¶²ý¤·¤¿¾¯½÷¤ÎÇúÃÆ¤ò´¬¤¤Ä¤±¡¢±ó³ÖÁàºî¤ÇÇúÈ¯¡Ö¥Æ¥í¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ÄµÔ¤Ê¡Ö¼«Çú¥Æ¥í¡×¤¬¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ËÌÅìÉô¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼¡¡¹¤È¼õ¾Þ¤·¤¿µ¤±Ô¤Î¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿ー¤¬¡¢¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆÃÇÉ°÷»þÂå¤Ë¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌó1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ä½÷À¤ÏÌó2000¿Í¤Ë¤ª¤è¤Ö
¿·´©¡ØÊ¨ÆÂçÎ¦¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç¤¤Ê²Ðµå¤¬Èà½÷¤ÎÆùÂÎ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¡Ä¡×
ÇÀÂ¼¤Î³Ø¹»¤ò½±¤Ã¤Æ¾¯½÷¤¿¤Á¤òÍ¶²ý¤·¡¢ÂÎ¤ËÇúÃÆ¤ò´¬¤¤Ä¤±¤Æ»Ô¾ì¤ä¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ê¤É¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¸å¡¢±ó³ÖÁàºî¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¨¡¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ÄµÔ¤Ê¡Ö¼«Çú¥Æ¥í¡×¤¬¡¢À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ËÌÅìÉô¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÈ¹Ô¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉ¡Ö¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¡×¡£Ì¾Á°¤Ï¸½ÃÏ¸ì¤Ç¡ÖÀ¾ÍÎ¤Î¶µ°é¤Ï°¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
2015Ç¯3·î¡¢¥Æ¥í¤ÎËÐÌÇ¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ·³½Ð¿È¤Î¥Ö¥Ï¥ê¤¬¿·ÂçÅýÎÎ¤ËÅöÁª¤·¤¿¸å¤â¡¢¥Æ¥í¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤º¡¢¿·À¯¸¢È¯Â¸å¤ÎÌó1¥«·î´Ö¤Ëµ¾À·¼Ô¤ÏÁá¤¯¤â200¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤é¤ÎÁþ°¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£
¸½¾ì¤ËÉë¤¯¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ËÌÉô¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¥«¥Î¡£
¸½ÃÏ½õ¼ê¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ÆÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÃæ±û»Ô¾ì¤ËÉë¤¯¤È¡¢È¾Ç¯Á°¤ËÇúÃÆ¥Æ¥í¤¬µ¯¤¤¿ÏªÅ¹³¹¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡¢ÇúÃÆ¤ÎÇËÊÒ¤Ç¤Ç¤¤¿Ìµ¿ô¤Î½ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏªÅ·¾¦¤ò±Ä¤à¡¢ÇúÉ÷¤Ç±¦ÌÜ¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤¬¡¢¥Æ¥í¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ô¾ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤é17ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ùー¥ë¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬µã¤¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤É¤¦¤·¤ÆÈá¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Á®¸÷¤¬¾¯½÷¤Î¥Ùー¥ë¤ò°ú¤Îö¤¡¢Âç¤¤Ê²Ðµå¤¬Èà½÷¤ÎÆùÂÎ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
Ãæ±û»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢2¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¼«Çú¤·¡¢ÄÌ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Çã¤¤ÊªµÒ¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥í¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿ô¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥«¥Î¤ÎÃæ±û»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Æ¥í¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ªÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Çú¤·¤¿2¿Í¤Î¾¯½÷°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼«Çú¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç»Ô¾ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·Ù»¡¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿13ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
3¿ÍÌÜ¤Î¾¯½÷¤Ï¿ô½µ´Ö¸å¡¢·Ù»¡Åö¶É¤¬³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥êー¥Àー¤«¤é¤Ï¡Ø¼«Çú¥Æ¥í¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£»ä¤¬¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ªÁ°¤ò·â¤Ä¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¡£³èÆ°µòÅÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¸¤Ëä¤á¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸¤Ëä¤á¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¹ñºÝ¿Í¸¢NGO¡Ö¥¢¥à¥Í¥¹¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2014Ç¯°Ê¹ß¤ÎÌó1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ä½÷À¤ÏÌó2000¿Í¡£2015Ç¯¾åÈ¾´ü¤À¤±¤Ç¤â¼«Çú¥Æ¥í¤¬30·ï°Ê¾åµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î4Ê¬¤Î3¤Ç»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤ËÇúÃÆ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢±ó³ÖÁàºî¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀïÆ®°÷¤Î¸µºÊ¤Î¾Ú¸À
¸½ÃÏ¤Î¹ñºÝNGO¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥«¥Î¹Ù³°¤ÎÌ±²È¤Ç¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î½÷À¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖËèÆü¤¬ÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È23ºÐ¤ÎË¹»Ò¿¦¿Í¤Î½÷À¤Ï¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Öºò²Æ¡¢¼«Âð¤Î¤¢¤ëËÌÅìÉô¥°¥¦¥©¥¶¤¬¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Ìó600¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¡£»ä¤â½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢2ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¹ÔÀ¯Ä£¼Ë¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£
Ä£¼Ë¤Ë¤ÏÄ®¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥êー¥Àー³Ê¤ÎÃË¤¬¡Ø¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀïÆ®°÷¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤¿¸å¡¢ÀïÆ®°÷¤Î¿©»ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Éþ¤òÀöÂõ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢ËÀ¤ÇÂÎ¤ò·ã¤·¤¯Ã¡¤«¤ì¤¿¤ê¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ½¸ÃÄ¤Ç¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡×
¥°¥¦¥©¥¶½Ð¿È¤Î18ºÐ¤Î½÷À¤â¡¢Æ±¤¸¤¯Ä®¤Î½¸²ñ¾ì¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢·ã¤·¤¤¡ÖË½¹Ô¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÊÈà½÷¤ÏÅö»þ¼õ¤±¤¿¡ÖË½¹Ô¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂÎ¤ò°ú¤Îö¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È´¶¤¸¡¢2Æü¸å¤ÎÌë¡¢20¿Í¤Î½÷À¤È°ì½ï¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡£¥«¥á¥ëー¥ó¹ñ¶¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹ñÏ¢ÉôÂâ¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤âÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤Ç½õ¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½÷À¤Ïº©´ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇúÃÆ¤òÂÎ¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ç¡Ø¼«Çú¡Ù¤ò¶¯À©¤µ¤»¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤òµß¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¼«Çú¥Æ¥í¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¤Ê¤¼¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÇÀ¨»´¤ÊÈá·à¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡£
¤½¤Î2¥«·îÁ°¡¢»ä¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÃæÉô¤Î¼óÅÔ¥¢¥Ö¥¸¥ã¤Ë¤¤¤¿¡£·³½Ð¿È¤Î¥Ö¥Ï¥ê¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°Åµ¤Ç¡¢ÃÅ¾å¤Ë¾å¤Ã¤¿¿·ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤ÎËÐÌÇ¤òÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿¿ôÀé¿Í¤Î´Ñ½°¤«¤é°ìÀÆ¤ËÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀ¯ÉÜ¤¬Á°Àþ¤ËÆÃ¼ìÉôÂâ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¡¢¼þÊÕ5¥«¹ñ¤¬Ìó7500¿ÍÂÖÀª¤ÎÏ¢¹ç·³¤òÁÏÀß¤·¤Æ¤â¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤Ï¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¼åÂÎ²½¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÜÅö¤ÏÃ¯¤â¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤ÎËÐÌÇ¤Ê¤ó¤ÆË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤µ¡×¤È¥¢¥Ö¥¸¥ã¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬Â¿¤¯Êë¤é¤¹»ñ¸»¤¬Ë³¤·¤¤ËÌÉô¤È¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤¿¤Á¤¬½»¤à»ñ¸»¤¬Ë¤«¤ÊÆîÉô¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢¸ß¤¤¤¬Áþ¤·¤ß¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¤«¤ÊÆîÉô¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÇ¶â¤¬ËÌÉô¤Î¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥àÂÐºö¤ËÏ²Èñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÌÉô¤Î»ÔÌ±¤ä¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¡×
°ìÊý¡¢ËÌÉô¥«¥Î¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯³¤³°ÄÌ¿®¼Ò¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö·³¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥àÂÐºö¤ÇËÄÂç¤ÊÍ½»»¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÉô¤Ë¤Ï·³¤ÎÃóÆÖ¤ÇÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø°¡Ù¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í·³¤äËÌÉô¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤À¡£Èà¤é¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤ÏËÌÉô¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ë¤·¡¢·ë²Ì¡¢¥Æ¥í¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×
¥æ¥Ë¥»¥Õ¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤ÏÉðÁõ½¸ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Æ¥í¤Ç1Ëü5000¿Í°Ê¾å¤Î»ÔÌ±¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¡¢¥¢¥à¥Í¥¹¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢·³¤â¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥àºîÀï¤Ç»ÔÌ±¤ò¹éÌä¤·¡¢8000¿Í°Ê¾å¤òµÔ»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌ·½â¤òÄËÎõ¤Ë´¶¤¸¤ë¡£ËÌÉô¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¶ËÅÙ¤Î±ø¿¦¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ê¡¢»ÔÌ±¤Ï»ê¤ë½ê¤Ç·³¤ä·Ù»¡¤«¤éÏÅÏ¨¤äÊØµ¹¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¡£·³¤Ë²ÈÂ²¤ò»¦¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢»ÔÌ±¤Ï²¿°ì¤ÄÊ¸¶ç¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ï¼«¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ë¤³¤½Ê°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤¬ËÌÉô¤ÇÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÎÍýÍ³¡£¤½¤ì¤ÏËÌÉô¤Î»ÔÌ±¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤à¤·¤í¡¢¼«¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤«¤é²ÈÂ²¤äÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¨¡¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤ß¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈËÌÉô¥«¥Î¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷À¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¼«Çú¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤Ä¤±¤Æ¡¢±ó³ÖÁàºî¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÛ¤é¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼«Çú¥Æ¥í¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥³¡¦¥Ï¥é¥à¤Ç¤â¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼óÅÔ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë·³¤ä´±Î½¡¢°ìÉô¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡×
½÷À¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸«²ò¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤ÏÓÒÅÇ¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤â¤·Àµ¤·¤¤¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï·³¤äÀ¯ÉÜ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃÏ°Ì¤äÍ½»»¤ä¥Þ¥Íー¥²ー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎºÙ¤¤¸ª¤Ëº£Æü¤âÇúÃÆ¤òÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ê¸¡¿»°±º±ÑÇ·¡ØÊ¨ÆÂçÎ¦¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¡¹½À®¡¿½¸±Ñ¼Ò³Ø·ÝÊÔ½¸Éô
¡ØÊ¨ÆÂçÎ¦¡Ù
»°±º ±ÑÇ·
2024/10/25
2,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
224¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4087817607
¡ÖÀ¸¤±ìÓ¡×¤È¤·¤ÆËä¤á¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â¡£
78ºÐ¤ÎÏ·¿Í¤Ë²Ç¤¬¤µ¤ì¤¿9ºÐ¤Î¾¯½÷¡£
½Æ·â¤òÆ¨¤ì¤ÆÆÇ¥Ê¥¿¤ò¿¶¤ë¤¦¾¯Ç¯¡£
¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎºÇ¿¼Éô¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡¢À¸¡¹¤·¤µ¤æ¤¨¤Ë¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÄÂç¤Ê¼èºà¥á¥â¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤Î¿ô¡¹¤«¤é¸·Áª¤·¤¿34ÊÔ¤ò¼ýÏ¿¡£
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼¡¡¹¤È¼õ¾Þ¤·¤¿µ¤±Ô¤Î¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿ー¤¬¡¢ÊÄºÉ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸½ÂåÆüËÜ¤ËÌä¤¦¡¢¤à¤½Ð¤·¤Î¡ÖÀ¸¡×¤È¡Ö»à¡×¤ÎÊª¸ì¡£
¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥ë¥Ý¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¿·¶ÃÏ!
ÌÜ¼¡
¤Ï¤¸¤á¤Ë Ê¨ÆÂçÎ¦¤òÎ¹¤¹¤ëÁ°¤Ë
Âè°ì¾Ï ¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë
Ëµ´Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü――¥¨¥¸¥×¥È
¥¿¥Þ¥Í¥®¤È´¹µ¤Àð――¥¨¥¸¥×¥È
¥êー¥É¥À¥ó¥¹¤ÎÌë――¥¹¥ï¥¸¥é¥ó¥É
¸µ¾¯Ç¯Ê¼¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹――Ãæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«
¶åºÐ¤Î²Ö²Ç――¥±¥Ë¥¢
µíÄ·¤Ó¤Î¾¯Ç¯――¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢
¼«Çú¥Ù¥ë¥È¤Î¾¯½÷――¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢
À¸¤±ìÓ――¥¦¥¬¥ó¥À
Èþ¤·¤¿Í¡¹――¥Ê¥ß¥Ó¥¢
ÅÅµ¤¤Î¤Ê¤¤Â¼――¥ì¥½¥È
ÂèÆó¾Ï ¥¦¥½¤È¿¿¼Â
¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤――¥³¥ó¥´
ÎÙ¿Í¤ò»¦¤·¤¿ÍýÍ³――¥ë¥ï¥ó¥À
¥¬¥ê¥Ã¥µÂç³Ø½±·â»ö·ï――¥±¥Ë¥¢
ÊõÅç――¥±¥Ë¥¢¡¦¥¦¥¬¥ó¥À
¥Þ¥ó¥Ç¥é¤Î¡Ö¸í»»¡×――Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
·ë¹çÀÁÐÀ¸»ù――¥¦¥¬¥ó¥À
Çò¿Í¤À¤±¤ÎÄ®――Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¥¨¥Ü¥é――¥ê¥Ù¥ê¥¢
¡Ö¥Òー¥íー¡×¤¬¶î¤±È´¤±¤¿É÷·Ê――Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
Âè»°¾Ï ¿À¡¹¤ÎÂçÃÏ
Èá¤·¤ß¤Î¿¹――¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë
ÍÜ¿£¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÌ´――Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¸ÆµÛ¤¹¤ëÂçÃÏ――Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥±¥Ë¥¢
¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅ·°æ¡×¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È――¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢
¶¯À©°Ü½»¤Î¡Ö³Ú±à¡×――¥»ー¥·¥§¥ë¡¦¥âー¥ê¥·¥ã¥¹
Ì¥ÏÇ¤Î¥¤¥ó¥¸¥§¥é――¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢
¥â¥¹¥¯¤òÂ¤¤ë――¥Þ¥ê
ÍçÂ¤Î²ÎÉ±――¥«ー¥Ü¥Ù¥ë¥Ç
¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇ¸å¤Î¡Ö¿¢Ì±ÃÏ¡×――¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¦À¾¥µ¥Ï¥é
Âè»Í¾Ï ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«
ÆüËÜ¿Í¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿Æü――¥è¥ë¥À¥ó
¥¦¥¬¥ó¥À¤ÎÉã――¥¦¥¬¥ó¥À
¼«±ÒÂâ¤Ï·â¤Æ¤ë¤Î¤«――Æî¥¹ー¥À¥ó
À¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤À±¶õ――¥Ê¥ß¥Ó¥¢
Àï¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í――Æî¥¹ー¥À¥ó
À±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¤òË¬¤Í¤Æ――¥â¥í¥Ã¥³