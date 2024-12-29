¥µ¥Ö¥«¥ëÊ¸Ì®¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯2010Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤È¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤¬Ëè·î°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÄê¤·Ëè½µÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡ÖJ-POP LEGEND FORUM¡×¤¬10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2023Ç¯4·î¡¢¡ÖJ-POP LEGEND CAFE¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£1¥«·î1ÆÃ½¸¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤º¼«Í³¤ÊÆÃ½¸·Á¼°¤ÇÉ½ÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉñÂæÎ¢¤ä»Ô°æ¤ÎÂ¸ºß¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆüËÜ¤Î²»³Ú³¦¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÂ¸ºß¤ËÇ÷¤ë¡£
2024Ç¯7¡¢8·î¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÈJ-POP¡×¡£802¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤²ÆµÙ¤ß¼«Í³¸¦µæ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢2¥«·î´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥µ¥Ö¥«¥ë¤È²»³Ú¤ÎÏÃ¤òÅÏ¤ê·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ÅÄ²È¡§¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£FM COCOLO¡ÖJ-POP LEGEND CAFE¡×¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ç¤¹¡£º£Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Î¡Ö»þÂå¡×¡£1975Ç¯È¯Çä¤Î2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¢2018Ç¯¤Î¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ¥é¥¤¥Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È -²ÎÎ¹¡¦±ï²ñ¡¦°ì²ñ-¡×¤«¤é¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè·î¤Èº£·î¤ÎÁ°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£
»þÂå / ÃæÅç¤ß¤æ¤
7·î¤È8·î¡¢2¥«·î¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡Ö802¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤²ÆµÙ¤ß¼«Í³¸¦µæ ¤½¤ì¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÈJ-POP¡£º£·î¤Ï¡Ö¿·¥¢¥¤¥É¥ëÅÁÀâ ¤½¤ì¤Ï¤â¤â¥¯¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î4½µ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Àè½µ¤Þ¤Ç¤Ï90Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÎJ-POP¤È¥µ¥Ö¥«¥ë¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2000Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¤¸¤ã¤¢J-POP¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£2005Ç¯¤ËAKB48¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢¶õÁ°¤Î½¸ÃÄ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AKB48¡¢ÇµÌÚºä46¡¢Ý°ºä46¡¢Æü¸þºä46¡¢SKE48¡¢NMB48¡¢STU48¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2010Ç¯Âå¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤ÎµÏ¿¤ä¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆÈÀê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤è¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤òÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸Æ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥°¥é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë10Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°ã¤¦²»³ÚÅª¤ÊÎ®¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ë¤Ï¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤ªÊÙ¶¯CAFE¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ö¥«¥ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSW¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÀ¾ß·ÍµÏº¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾ß·¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄ²È¡§Á°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾ß·¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄ²È¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÀ¾ß·¤µ¤ó¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»¨»ïRolling Stone Japan¤ÎWebÈÇ¤Ë¡¢¡ÖJ-POP LEGEND FORUM¡×»þÂå¤«¤é¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2019Ç¯9·î°Ê¹ß¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´ÉôÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¾ß·¤µ¤ó¡£
À¾ß·¡§¤¤¤Ä¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄ²È¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´ÉôÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¼¡¤ËÁ´Éô¤ªÄ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë½é¤á¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥µ¥Ö¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢Áª¶Ê¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ß·¡§Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËÍ¤âÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÄ²È¡§¡Ö¿·¥¢¥¤¥É¥ëÅÁÀâ ¤½¤ì¤Ï¤â¤â¥¯¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×1¶ÊÌÜ¡¢À¾ß·¤µ¤ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯7¡¢8·î¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÈJ-POP¡×¡£802¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤²ÆµÙ¤ß¼«Í³¸¦µæ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢2¥«·î´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥µ¥Ö¥«¥ë¤È²»³Ú¤ÎÏÃ¤òÅÏ¤ê·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
»þÂå / ÃæÅç¤ß¤æ¤
7·î¤È8·î¡¢2¥«·î¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡Ö802¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤²ÆµÙ¤ß¼«Í³¸¦µæ ¤½¤ì¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤ÈJ-POP¡£º£·î¤Ï¡Ö¿·¥¢¥¤¥É¥ëÅÁÀâ ¤½¤ì¤Ï¤â¤â¥¯¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î4½µ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Àè½µ¤Þ¤Ç¤Ï90Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÎJ-POP¤È¥µ¥Ö¥«¥ë¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2000Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¤¸¤ã¤¢J-POP¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£2005Ç¯¤ËAKB48¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢¶õÁ°¤Î½¸ÃÄ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AKB48¡¢ÇµÌÚºä46¡¢Ý°ºä46¡¢Æü¸þºä46¡¢SKE48¡¢NMB48¡¢STU48¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2010Ç¯Âå¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤ÎµÏ¿¤ä¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆÈÀê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤è¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤òÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸Æ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥°¥é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë10Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°ã¤¦²»³ÚÅª¤ÊÎ®¤ì¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ë¤Ï¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤ªÊÙ¶¯CAFE¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ö¥«¥ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSW¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÀ¾ß·ÍµÏº¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾ß·¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄ²È¡§Á°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾ß·¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄ²È¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÀ¾ß·¤µ¤ó¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»¨»ïRolling Stone Japan¤ÎWebÈÇ¤Ë¡¢¡ÖJ-POP LEGEND FORUM¡×»þÂå¤«¤é¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2019Ç¯9·î°Ê¹ß¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´ÉôÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¾ß·¤µ¤ó¡£
À¾ß·¡§¤¤¤Ä¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄ²È¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´ÉôÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¼¡¤ËÁ´Éô¤ªÄ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë½é¤á¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥µ¥Ö¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢Áª¶Ê¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ß·¡§Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËÍ¤âÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÄ²È¡§¡Ö¿·¥¢¥¤¥É¥ëÅÁÀâ ¤½¤ì¤Ï¤â¤â¥¯¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×1¶ÊÌÜ¡¢À¾ß·¤µ¤ó¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£