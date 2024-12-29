¡È¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡É¤Ç»³¤ÎÀ°È÷¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤80ÂåÉ×ÉØ¡£¹¤µ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à10¸ÄÊ¬¡Ä¤½¤³¤Ë¤Ï¸Î¶¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ê¤¼¤À¤«¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ë°ì¸®²È¤È¡¢¤½¤³¤Ë½»¤Þ¤¦¿ÍÊª¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¡£
12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÆî²ÌÊâ¤ÈÀ¸À¥¾¡µ×¤ò·Þ¤¨¤Æ2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÁÜº÷Ââ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¡¦°¤ÁÉ»³¤Î¿þÌî¤Ë¹¤¬¤ë¿¹¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡£±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÌÚ¡¹¤ËËä¤â¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²È¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ´ó¤ê¤Î½¸Íî¤Ç½»¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ç¤µ¤¨±ÒÀ±¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Ï¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡£
ÃËÀ¤Ï»³¤ÎÃÏ°è¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÎ¿Í¤ËÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸½¸Íî¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤ÎÊÌÁñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¤¢¤¤¤Ë¤¯É×ÉØ¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸½ÃÏ¤òË¬¤Í¤ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»³±ü¤ÎÊÌÁñ¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÁÜº÷Ââ¡£°¤ÁÉ¤Î¿þÌî¤Ë±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯¿¼¤¤¿¹¤ÎÀè¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎÐ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê»³Æ»¤òÈ´¤±¤ë¤È»°³Ñ²°º¬¤Î¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÜº÷Ââ¤ÏÉ×ÉØ¤¬ÊÌÁñ¤òË¬¤ì¤ëÆü¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆË¬Ìä¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¡£
2¥«·î¸å¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊÌÁñ¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢88ºÐ¤ÎÃËÀ¤È83ºÐ¤ÎºÊ¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°ÊÁ°¤ÏÂç¤¤Ê½¸Íî¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ï³è²Ð»³¤Ç¤¢¤ë°¤ÁÉ»³¤ÎÏ¼¡£¤«¤Ä¤ÆÉÑÈË¤ËÊ®²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²Ð»³³¥¤ÎÄÌ¤êÆ»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÇÀºîÊª¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë½»¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê°Ü½»¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Âå¡¹ÇÀ²È¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÀ¸²È¤â70Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÇÑ¶È¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â²È¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë²È¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¡×¤È¡¢24Ç¯Á°¤ËÊÌÁñ¤È¤·¤Æ»³¾®²°É÷¤Î¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤ò·ú¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö»³¤Ï¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÝÁ´¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à10¸ÄÊ¬¤â¤Î¹Âç¤Ê»³¤ÎÀ°È÷¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡£¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢»³¤ÎÀ°È÷¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£