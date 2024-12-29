Ç¯ËöÇ¯»Ï¤³¤½´í¸±Ž¢¶¯Åð¤¬·É±ó¤¹¤ë²ÈŽ£10¤ÎËÉÈÈºö
µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡Ö10¤ÎËÉÈÈÂÐºö¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
º£²ó¤Ï9Ï¢µÙ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ¤ß¡£µ¢¾Ê¤·¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êµÙ²Ë¥â¡¼¥É¤À¤¬¡¢ÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Èà¤é¤ËÅßµÙ¤ß¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤íÇ¯ËöÇ¯»Ï¤³¤½¡¢¶áÇ¯À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¶¯Åð¤ä¶õ¤Áã¡¢º¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡×¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤âÍ×°ø
ÈÈºáÈ¯À¸¿ô¤¬Áý¤¨¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÀµ·î¤Î½àÈ÷¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤¤¿Í¤¬¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤«¤éÈÈºá¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ·ÐºÑ¤¬²ó¤ë»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËºÇ¯²ñ¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤Î³èÆ°µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀàÅð¤äº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¿Í¡¹¤¬µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç²È¤òÎ±¼é¤Ë¤·¡¢ÄÌ¾ï¤È°Û¤Ê¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãí°Õ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶õ¤Áã¤ä¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤Ê¤É¤Ç°û¼ò¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿ì¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ»ö·ï¤äÃÔ´Á¤Ê¤É¤ÎÇËÎ÷ÃÑºá¤âÁý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤âÁý¤¨¤ë¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾×Æ°Åª¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¤ËÁö¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºòº£¤ÎÇË¤ì¤«¤Ö¤ì¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ä¶§°ÈÈºá¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
·Ù»¡Ä£¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÈÈºáÅý·×¤Ë¤â¤½¤Î·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀàÅðÈÈºá¡ÊÆÃ¤Ë¼Ö¾å¹Ó¤é¤·¤äËü°ú¤¡Ë¤Ï12·î¤ËÁý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Ë½ÎÏÈÈºá¡Ê½ý³²¤äË½¹Ô¡Ë¤Ï°û¼ò¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤áÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æº¾µ½»ö·ï¡Ê¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤ä¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤äÇ¯Ëö¤ÎÆÃÊÌ¼ýÆþ¤òÁÀ¤Ã¤Æ³èÈ¯²½¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¶¯Åð¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¶¯Åð¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡È´í¸±¤Ê²È¡É¡×10¤ÎÆÃÄ§
°ÊÁ°¡¢É®¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡¢¶¯Åð¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö´í¸±¤Ê²È¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ú¶¯Åð¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö´í¸±¤Ê²È¡×¤ÎÆÃÄ§¡Û
1. ²È¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤¬»¨Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
2. ¼þ°Ï¤Ë¹â¤¤Ê½¤ä¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢ÌÚ¤¬Â¿¤¯¡¢±£¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë
3. Ìç¤ä¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î»Ü¾û¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
4. ¾ÈÌÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ìë´Ö¤Ï¿¿¤Ã°Å
5. ²È¤Î¹½Â¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤ºî¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥É¥¢¤äÁë¤¬Â¿¤¤¡Ë
6. ¸¼´Ø¤Î¸°¤¬¸Å¤¤¡¦¥É¥¢¤ÎÎ©¤ÆÉÕ¤±¤¬°¤¤¤Ê¤É¤Ç¡¢ËÉÈÈÀ¤¬Äã¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë
7. ¹âµé¼Ö¤¬¤Ä¤Í¤ËÃó¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
8. ²ÈÂ²¹½À®¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÊÀöÂõÊª¤Ê¤É¡Ë
9. ½»¿Í¤¬¹âÎð¼Ô¤ä°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤È¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
10. ¶áÎÙ¤È¤Î¸òÎ®¤¬¾¯¤Ê¤¤
¿ÊÆþ·ÐÏ©¤ä»à³Ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸Í·ú¤Æ¤Î´í¸±À¤¬¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½¸¹ç½»Âð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÈÌ¤Ë¤Ï½¸¹ç½»Âð¤Ç¤Ï1³¬¤¬´í¸±¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å¤Î³¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ä²°¾å¤«¤é¿¯Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢2021Ç¯¤ËÂçºåÉÜÂçÅì»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢3³¬¤Ë½»¤à½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬Ä¾²¼¤Î2³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¤Ë»É»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¤Ï¤Ï¤·¤´¤ò»È¤Ã¤Æ2³¬¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¼«Âð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¼Â²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾åµ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤¤¤Þ°ìÅÙ¤è¤¯ÅÀ¸¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Îµ»ö¤ò»²¾È¡Ë¡£
ËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤äËÉÈÈ¥Ä¡¼¥ë¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤òÁêÃÌ¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¡£
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼Â²È¤ä¼«Âð¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤Î¹Í¤¨¤ë¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö10¤ÎËÉÈÈ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡Ö10¤ÎËÉÈÈ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¡Û
1. ÉáÃÊ¤«¤éÁë¤ä¸¼´Ø¤ò»Ü¾û¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
2. ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎºîÆ°¾õÂÖ
3. ¿¢ºÏ¤Î¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤«
4. Í¹ÊØÊª¤ä¿·Ê¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
5. ´¹µ¤Àð¤äÄÌµ¤¸ý¤ËËÉÈÈÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
6. ³°¤«¤é¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ëµ®½ÅÉÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
7. ²È¤Î¼þ¤ê¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
8. ²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥éºîÆ°Ãæ¡×¤Î¥·¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
9. ºÒ³²»þ¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤ÏËüÁ´¤«
10. ÉáÃÊ¤«¤é¶áÎÙ½»Ì±¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡Ö10¤ÎËÉÈÈ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¼ÂºÝ¤ÎÃæ¿È
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁë¤ä¸¼´Ø¤Î¸°¤¬³Î¼Â¤Ë»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤ËÉáÃÊ¤Î»Ü¾û¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤è¤¦¤Ê¤éÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿¶¯Åð¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢Åý·×¾å¤Ï¡ÖÌµÄù¤Þ¤ê¡×¤ÎÁë¤äÈâ¤«¤é¤Î¿¯Æþ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¤¸°¤ÏËÉÈÈÀÇ½¤¬Äã¤¤¤¿¤á¸ò´¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢²È¤Î³°¼þ¤ä¸¼´Ø¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤â°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤é¤¬Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£¹âÆ¤¹¤ëÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á¡¢ÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤â¸«¤«¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Äí¤ÎÌÚ¤ä¿¢¤¨¹þ¤ß¤¬²á¾ê¤ËÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤â´í¸±¤À¡£ÉÔ¿³¼Ô¤¬Àø¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇåºÎï¤ËÀ°¤¨¡¢±£¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¹ÊØÊª¤Î¾õÂÖ¤Ë¤âÃí°Õ¤À¡£Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÉÔºß¡×¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤À¤¬¡¢Ä¹´ü´Ö²È¤ò¶õ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¹ÊØÊª¤ä¿·Ê¹¹ØÆÉ¤Ê¤É¤ò°ì»þÅª¤Ë»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£
ÌÕÅÀ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áë¤ä¾¡¼ê¸ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¹µ¤Àð¤äÄÌµ¤¸ý¤â¿¯Æþ·ÐÏ©¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¿Í¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤âÄÌ¤ì¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥Í¥Ã¥È¤ä¥«¥Ð¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤è¤¦¡£ÌÀ¤«¤ê¼è¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÃæÆó³¬¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Áë¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Áë¤Ê¤É³°¤«¤é¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤ä¸½¶â¤Ê¤É¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤ªÇ¯¶Ì¤Ê¤É¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤â´í¸±¤À¡£¤½¤ì¤é¤Î¤â¤Î¤ò°·¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤ë¤Ê¤É³°¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³°¤«¤é¤Î¿¯Æþ¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅ±µî¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£²È¤Î¼þ¤ê¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤ä¤Ï¤·¤´¤Ê¤ÉÂ¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¸°¤Î¤«¤«¤ë¾ì½ê¤Ë¼ýÇ¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë²È¤À¤ÈËÉÈÈ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÈÈºá¼ÔÆ±»Î¤ÎÏ¢ÍíÍÑ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸¼´Ø¤äÌç¤Ê¤É¤Î°õ¤â¡¢¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤Þ¤¿¸«¤Ä¤±¼¡Âè¡¢¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¡ô9110¡×¡ÊµÞ¤¬¤Ê¤¤110ÈÖ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï´É³í·Ù»¡½ð¤ÎÂåÉ½ÈÖ¹æ¤Ë¤½¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·Ù»¡´±¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¸ÅÅµÅª¤À¤¬°Õ³°¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥éºîÆ°Ãæ¡×¤ä¡Ö¸¤¤ËÃí°Õ¡×¤Ê¤É¤ÎÅ½¤ê»æ¤ò¸¼´Ø¤äÌç¤ËÅ½¤ë¤³¤È¡£¿´ÍýÅª¤ËÈÈºá¼Ô¤¬·ù¤¬¤ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ºÒ³²»þ¤äÆÈµï¤Î¹âÎð¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÂçÁ°Äó¡×
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯»Ï¤Ë¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎºÒ³²¤Ë¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ä¹»þ´ÖÄäÅÅ¤äºÒ³²»þ¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤ò¼Â²È¤Î¿Æ¤ÎÊ¬¤âÅÀ¸¡¤·¤¿¤¤¡£
µ®½ÅÉÊ¤ä½ÅÍ×½ñÎà¤ÎÊÝ´É¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÈòÆñ»þ¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¸°¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²È¤ÎËÉÈÈÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤Î¸°¤äÊä½õ¾û¡¢¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÂçÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¶á½ê¤Î¿Í¤È´Ø·¸À¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬°Â¿´¤À¡£
ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇ»Ã¸¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶áÎÙ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¿Í¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¶¯Åð¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ø¼¨Ìò¤Ë¶á¤¤¿Í´Ö¤Ê¤É¡¢¿¯Æþ¤ò¤¿¤¯¤é¤à¼Ô¤ÏÉ¬¤º²¼¸«¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´é¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¦¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¹ç¤¦´Ø·¸À¤òÃÏ°è¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎÈÈ¹Ô¤òÄü¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
²¿¤è¤ê¡¢ÆÈµï¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤¬¿ÆÂ²¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¸«¼é¤ê¤ÎÌÜ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢ËÉÈÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¤ß¤ò¡¢ËÉÈÈ¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¾¾´Ý ½ÓÉ§ ¡§ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë