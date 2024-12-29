¡È°ÊÊ¡É¤Ç³°½Ð¶Ø»ß¡ÖÃÙ¹ï¤Î¾ï½¬ÈÈ¡×¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÏÅÜ¤ê¡Ä¡ÖÉÂµ¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î¶ìÇº
Å·Ã«½¡°ìÏº»á¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ë2·³¤ÇÂÇÎ¨.050¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¸µ¹Åç³°Ìî¼ê¤ÎÅ·Ã«½¡°ìÏº»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î2002Ç¯¡¢2·³¤Ç¤â¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ë¥Ö¥ÁÅö¤¿¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¹ç½ÉÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ«¤¬µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿²ó¤â¿²Ë·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£¤³¤Î¡È¾É¾õ¡É¤Ï1Ç¯ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö6¡¢7Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ÀÖ¥Ø¥ë¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤Ë¤â¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å·Ã«»á¤Î¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢2·³¤Ç40ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.050¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÁ°¤ËÈô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Þ¥¸¡¢Èô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Û¥ó¥È¤ËÈô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤Ï°Õ³°¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¶µ°é¥ê¡¼¥°¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î»þ¤Ë1·³¥¯¥é¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Ä´À°¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¤Î¤â¡¢¸«¤ÆÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬1Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤Ë¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¡¼¡¦ÀÆÆ£ÏÂÌ¦Åê¼ê¤äºå¿À¡¦°ÂÆ£Í¥ÌéÅê¼ê¤é¤Îµå¤ò¸«¤Æ¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¡Ê6ºÐ¾å¤Î¡Ë°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¥×¥íÆþ¤êÆ±´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥´¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯Á°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µå¤¬¥´¡¼¥Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤ÎÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¾¤Ã¤Æ¡£ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤âÍß¤·¤¤¤·¡¢¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¸«¤Æ¡¢¸«¤Æ¡¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°¤¤ÊÊ¤¬½Ð¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡2·³¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê1Ç¯ÌÜ¤Î¡Ë2°ÂÂÇ¤ÏºÇ¸å¤Î´ç¥ÎÁã¤Ç¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤È¤Î3Ï¢Àï¤ÎÆ¬¤«2»î¹çÌÜ¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¿²Ë·¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤È³°½Ð¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê2·³´ÆÆÄ¤Î¡ËÌÚ²¼¡ÊÉÙÍº¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤Î»î¹ç¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤é³°¶Ø¤ò¤È¤¤¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥è¥Ã¥·¥ã¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ê¡²¬¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1¡¢2¡¢3¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥«¡¼¥ó¤È±¦Ãæ´Ö¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë2ËÜÂÇ¤Æ¤¿¡£¡È²¿¤ä¤Ã¤¿¤Î¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î²¶¤Î´¶³Ð¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é1Ç¯ÌÜ¤Î½ª¤ï¤êÊý¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤¿¤À¤·¡¢³°½Ð¶Ø»ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿²Ë·ÊÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÌ¤Ë¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ö¤óÉÂµ¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÎÙ¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç²»ÎÌ¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£ÎÙ¤Î¿Í¤ËÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¿²Ë·ÊÊ¡Öµ¤¤ÎÄ¥¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡×
¡¡¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¾É¾õ¡É¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Â²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢±óÀ¬¤È¤«¤â1¿ÍÉô²°¤È¤«¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¡£¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹ç½É½êÊë¤é¤·¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¡Ö6Ç¯ÌÜ¡¢7Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤¿¤éµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÙ¹ï¤Î¾ï½¬ÈÈ¤Ç¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï10»þÎý½¬³«»Ï¤Ç10»þ¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¡Ê¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤Î»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ÎºÇ¸åº¢¤Ëµå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤Î·ï¤Ç¹Åç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄÇî¼ùÅê¼ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÏÂ¤òÍð¤¹¤Î¤ò¤¹¤´¤¯·ù¤¦Êý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤¬¿²Ë·¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø»õ¤ò¸«¤»¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£´ª°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¾Ð´é¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£
¡¡Å·Ã«»á¤Ïº£¤Ç¤â¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤Ë¡Ö»þÂå¤¬»þÂå¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¡Ê¿²Ë·ÊÊ¤Ï¡Ë¹ç½É¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤«¤é¹îÉþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢1²ó¤â¿²Ë·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¿²Ë·¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤Ö¤óµ¤¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡×¡£Ã¯¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡ÈµÕÎÅË¡¡É¤¬À®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£¤Ï¡È¥È¥¥¥ë¡É¤Ã¤Æ²»¤À¤±¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢µ¤¤ÎÄ¥¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¼ò¤òÁ´¤¯°û¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¡ÊÌî¼ê¡Ë¤Î°æÀ¸¡Ê¿ò¸÷¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ØÌîµå°Ê³°¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¡¢Ìîµå°Ê³°¤ÇÅÜ¤é¤ì¤ÆÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Å·Ã«»á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÆ®¤¤¡É¤â·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é1·³¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë