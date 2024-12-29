¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ©Àï¡Ö2²óÌÜ¤ÎÊý¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÂÎ¸³¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
Ä¹ºê¤Î¹âÌÚÂöÌéCRO¤¬¡ÖPEACE STADIUM Connected by SoftBank¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó C.R.O¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¹âÌÚÂöÌé»á¤¬¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÖPEACE STADIUM Connected by SoftBank¡×¤Î³«¶È¤ËÊ¨¤¤¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ê¤¬¤é2ÅÙ¤âÀä¶«ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌ¥Î»¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç¡¿Á´3²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Ä¹ºê¡¦ÆîÅç¸¶»Ô½Ð¿È¤Ç¹ñ¸«¹â¹»¤ò·Ð¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¹âÌÚ»á¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå7°Ì¤È¤Ê¤ë27¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£2013Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤ÇÄ¹ºê¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¡¢ºòÇ¯¤Ï¼èÄùÌò ·ó C.R.O¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£¤·¤«¤·¡¢Åö½é¤Ï¡Ö²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢C.R.O¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÅÚ¾í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÎÈæ½Å¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È»ö¶È¤Ë¶á¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÀÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¼Ò³°¤Ç¤â¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³«¶È¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹ºê¤Î21»ÔÄ®Â¼¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤È¤¤¤¦Ìò³ä¡£¡Ö·ÑÂ³¤·¤ÆÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤¿¤ê¡×¡£Ä¹ºê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´¹ñ¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³«¶È¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¹âÌÚ»á¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ô¡¼¥¹¥¿¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¾å¶õ¤ò³êÁö¤¹¤ë¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤ò¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤À¤È¤¤¤¦¹âÌÚ»á¤¬°ìÈ©Ã¦¤®¡¢2ÅÙ¤âÄ¹ºê¤Î¶õ¤òÉñ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦Á´Á³¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°¤½Ð¤·¤¿¤é°Õ³°¤È¶²ÉÝ¿´¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍè¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀä¶«ÂÎ¸³¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¤¤¾ì½ê¤¬ÉÝ¤¤¿Í¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤ä¤ëµ¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÅÙ·Ð¸³¤·¤ÆÎ®¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢2²óÌÜ¤ÎÊý¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢°ÂÁ´À¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¹¥¿¸µÇ¯¤ÏJ2¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ËÇÔ¤ì¤ÆÎÞ¤ò¤Î¤ó¤ÀÄ¹ºê¡£°ìÊý¡¢³«Ëë¤«¤é¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ëÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë1Ç¯¤Ç¡¢Ä¹ºê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤³¤È¹âÌÚÂöÌé»á¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë