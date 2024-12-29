¡ÚÃÏÊý¼Â²È¤ÏÉé¤Î°ä»º¡©¡ÛŽ¢¼Â²È¤¸¤Þ¤¤Ž£²á¹ó¸½¼Â
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤ò»Ä¤·¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æº¤¤ê¤´¤È¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£60Âå¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó»ý¤ÁÊª¤ò¸º¤é¤·¡¢½»¤ßÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ç¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§hellohello¡¿PIXTA¡Ë
·ëº§¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤É×ÉØ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦Æ¯¤¤¬Â¿¤¯·ÐºÑÅª¤ËË¤«¡¢Ãç¤è¤·É×ÉØ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÏ·¸å¤ËÍê¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÏ·¸å¡×¤ÎÌÕÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤´¤È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¾å°´¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÏ·¸å¡×¤Ï½àÈ÷¤¬10³ä¡Ù¤Ç¡¢6ºþÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÁêÂ³¤È¶¡ÍÜ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë½ª³è¤ÎÀìÌç²È¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î½ª³è¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¾¾ÈøÂóÌé»á¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇÊèÀÐÅ¹¤ò±Ä¤à¤«¤¿¤ï¤é¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢²ÈÂ²¿®Â÷ÀìÌç»Î¡¢ÁêÂ³¿ÇÃÇ»Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¡£
¤½¤Î¾¾Èø»á¤¬¡¢¡Ö²È¤¸¤Þ¤¤¡Ê¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Î¡ÖÃÏÊý¤Î¼Â²È¡×
¿Í¤ÏÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤ò»ý¤Á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤ò»Ä¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤·¡¢²È¤Ï¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤¬»È¤¦¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤Ï³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤ß¡¢»ÒÀ¤ÂÓ¤â¼«Ê¬¤Î²È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤¬¶õ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â½»¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÛ¥¦¥ó½½Ç¯¤Î¸Å¤¤²È²°¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â´î¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
´î¤Ð¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î²Èºâ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÌÌÅÝ¤´¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤È¤¯¤ËÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ï¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢40¡Á60Âå¤Ç¤Ï¿ÆË´¤¤¢¤È¤Î¡Ö¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤ÇÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢º£¸å¤âÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼Â²È¤Î½èÊ¬¤ËÇº¤àU¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤òÎã¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤ÎÃÎ¿Í¤ÎU¤µ¤ó¤Ï50Âå¡£ËÌ´ØÅì¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤Î¤¢¤ëÃÏÊý¤Ï²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤Ë¤¢¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤ê¡£
Î¾¿Æ¤Î»à¸å¡¢¼Â²È¤¬½èÊ¬¤Ç¤¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢U¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÂç³Ø¤«¤éÅìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤â²ÈÄí¤âÅìµþ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸Î¶¿¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¼Â²È¤ÏÎ©ÃÏ¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢ÆóÂ«»°Ê¸¤Ç¤âÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö²È²°¤ò²òÂÎ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Çä¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï300Ëü±ß¤Û¤É¤Î²òÂÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²òÂÎÈñÍÑ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¶õ¤²È½êÍ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯
¤·¤«¤·¡¢¶õ¤²È¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¿´ÇÛ¤´¤È¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÄíÌÚ¤ä»¨Áð¤Ê¤É¤¬¿¤Ó¤Æ¶áÎÙ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢²È²°¤¬½ý¤ó¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢ÉÔË¡Åê´þ¤äÊü²Ð¡¢ÉÔË¡¿¯Æþ¤Ê¤É¡¢ÈÈºá¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¤Ï¹¹ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â²È²°¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶â¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯Ëö¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊüÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬6ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý¤äÈñÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸©³°¤ÇÊë¤é¤¹»Ð¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂå¡¹¤ÎÅÚÃÏ¤òÇä¤ëµ¤¤«¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤·¤í¡×¤È¡¢¿ÆÂ²¤Ë¤â²£Áä¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë»ÏËö¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¡¢²È¤Ê¤ó¤ÆÁêÂ³¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢U¤µ¤ó¤ÎËÜ²»¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²È¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
²È¤Î¡ÖÃæ¿È¡×¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£²ÈÅÅ¡¢²È¶ñ¡¢¿²¶ñ¡¢°áÉþ¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢»¨²ß¡¢¼ñÌ£¤ÎÆ»¶ñ¡¢¿©´ï¡¢ËÜ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢À¤ÂÓ¤Ç½êÍ¤¹¤ë¥â¥Î¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¡¢ÊÒ¤Å¤±¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
²ÈºâÆ»¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«½èÊ¬¤¹¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¤´¤ß¤ÎÊ¬ÊÌ¥ë¡¼¥ë¤¬ºÙ¤«¤¯¡¢Ç¯¤ò¤È¤ì¤ÐÊ¬ÊÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¤¤Ê²È¶ñ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¡¢¶È¼Ô¤Î¼êÇÛ¡¦¸ò¾Ä¤Ê¤É¤â¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¥â¥Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÆþ¼ê¤·¤¿·Ð°Þ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥Î¤Î½èÊ¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Îµ¤ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
U¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¼Â²È¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Æ¤Î²ÙÊª¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤½¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬½ª³èÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯½èÊ¬¤Ç¤¤º¡¢¤´¤ß²°Éß¾õÂÖ¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈºâÆ»¶ñ¤Î½èÊ¬¤ò¡Ö°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¡×¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ÙÊ§³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÌó30Ëü±ß¤Ç¡¢100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÈÀÁµá¶â³Û¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²È¤ä¥â¥Î¤Ï¡¢½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ê´Ö¤â¤ª¶â¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¤è¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÊõ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥´¥ß¤Î»³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¯¤ËÉÔÆ°»º¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤ª¶â¤¬¤¤¤¤¡×¤¬ÁêÂ³¿Í¤Î¥Û¥ó¥Í
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤ò»Ä¤·¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æº¤¤ê¤´¤È¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤»¤Á¤¬¤é¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤ª¶â¡×¤¬°ìÈÖ¥é¥¯¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢60Âå¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó»ý¤ÁÊª¤ò¸º¤é¤·¡¢½»¤ßÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ç¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ý¤ÁÊª¤ò¸º¤é¤¹¥³¥Ä¤Ï¡¢¡Ö»È¤¦¤â¤Î¤À¤±¤ò»Ä¤¹¡× ¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö»È¤¦¤â¤Î¡×¤È¡Ö»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤ä¡Ö¾Íè»È¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ï»×¤¤¤¤Ã¤Æ½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸Á°¤Î½èÊ¬¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢°ä¸À½ñ¤Ê¤É¤Ç¡Ö½èÊ¬¤·¤Æ¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°ìÉ®¤ò»Ä¤¹¤È¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Â¦¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
U¤µ¤ó¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½ù¡¹¤ËÀ¸³è¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢»ý¤ÁÊª¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç½èÊ¬¤·¤í¤È¤Ï¿½¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢½ª³è¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¾¾Èø ÂóÌé ¡§ ¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢ÁêÂ³¤È¶¡ÍÜ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë½ª³è¤ÎÀìÌç²È¡Ë