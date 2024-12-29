¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤ÎÂç·ãÅÜ»ö·ï¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹²¦¼Ô¤¬¼«¿È¤Î´§ÈÖÁÈ¤ËÃÙ¹ï¡¡¤½¤Î¿¿Áê¤ÈºÇ¸å¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê48¡Ë¤¬¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÈÖ¡ÖÈ¬Êý¡¦º£ÅÄ¤Î¤è¤·¤â¤È³Ú²°¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡×¤Ë½Ð±é¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Ë¡È·ã¥®¥ì¡É¤·¤¿¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤¬Ì¾¸Å²°¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥´¥ë¥ÕÈÖÁÈ¤Ç¤Î¤³¤È¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¬¥¯¥¨¥ó¥½¥¯¡×±üÅÄ½¤Æó¤¬2»þ´Ö¤âÃÙ¹ï¤·¡¢ÄÅÅÄ¤Ï11·î¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡Ö±üÅÄ¤¬µ´ÃÙ¹ïÃæ¡×¡ÖÂçÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¤ª¤¤¡ªµÈËÜ¶½¶È¡ª¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ãå¤¤¤¿»þ¤Î¸À¤¤Ìõ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¿¼¼ò¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢±üÅÄ¤Î¸À¤¤Ìõ¤¬¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬³Ú¤·¤ß²á¤®¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ¿²¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¯¤¤ì¤º¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖÊÝ¿È¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß²á¤®¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÜ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¡¢´é¤â¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¼ò½¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¿Áê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±üÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¤â¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤À¤±¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È»õÀÚ¤ì¤¬°¤¯¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡£¤¢¤Î»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡¢¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÄÅÅÄ¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¡£¡Ö±üÅÄ¤¬¸À¤¦¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ11»þ¤Ë¿²¤¿¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤À¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡È¤ªÁ°¡¢¼ò¤¯¤µ¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ÷¤ë¤È¡¢±üÅÄ¤¬¡Ö¼Â¤Ï12»þ¤°¤é¤¤¤Ë¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»þ´Ö¼´¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ªÉ÷Ï¤Æþ¤ê¤Ê¤¬¤é¼ò°û¤à¤È¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤«¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó¥¥ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡ÖTHE¡¡SECOND¡×¤Ç²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤À¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤ÎÅÜ¤ê¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡£±üÅÄ¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¡ÖÁ´Éô¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡Ö¤Þ¤º2ÆüÁ°¤Ë²¾¤ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬µÞ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢²æ¡¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¹ç¤ï¤»¤ä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î±Ä¶È¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÀßÄê¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤¬¸µ¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡¢Ê¡Î±¹§²ð»á¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤ËÍ½Äê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î2¿Í¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÙ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÅÅÄ¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±üÅÄ¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡£ÁêÊý¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¤â¡¢¡Ö¼òÃ®¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤½¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤¤ºÊ¿¼Õ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡ÖÊÑ¤Ê¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¡¢ÀèÇÚ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÆü¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÎÌ¤Ë¥·¥ß¼è¤ê¤·¤Æ¤¯¤ó¤Í¤ó¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤Î±¦¤Û¤ª¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Îº¯¤¬¤¢¤ê¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©ÂçÀèÇÚ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ë¡£¥·¥ß¼è¤ê¤¬¼òÃ®¤ËÅÜ¤Ã¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Þ¤¯¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÄÅÅÄ¤¬¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£