16Ç¯¤Ö¤ê¹ÒÏ©Éü³èŽ¢¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥ÈŽ£¿Ê²½¤Î¼ÂÂÖ
µÏÃÛ»Ô¡¦ÅÄ¥Î±º¥Ó¡¼¥Á¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¹ñÆâ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¾è¤êÊª¤È¤·¤Æ¤Ï15Ç¯Á°¤Ë¡ÈÀäÌÇ¡É¤·¤¿¡Ö¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤¬¡¢ÂçÊ¬¤ÇÉü³è¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔ¡ØÀäÌÇ´í×üÁ¥¡Ö¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡×ÂçÊ¬¤ÇÉü³è¤ÎÍýÍ³¡¡Äê´ü±¿¹Ò¤ÏÀ¤³¦¤Ç1¥«½ê¤Î¤ß¤Î"Çú²»"ÄÁ¾è¤êÊª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤¬ÀäÌÇ¤·¤¿·Ð°Þ¤äÂçÊ¬¤ÇÉü³è¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¸åÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Èº£¤Î¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Î°ã¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡Ö¤«¤Ê¤êÊÌ¥â¥Î¡ª¡×¤À¡£
½¾Íè¤Î¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Ï¡ÖÇú²»¡×
2023Ç¯9·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é1¥«·î¤«¤±¤Æ±¿¤Ð¤ì¤¿¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤¬¡¢ÂçÊ¬¸©µÏÃÛ»Ô¡¦ÅÄ¥Î±º¥Ó¡¼¥Á¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÝ¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢1¹æµ¡¡ÖBaien¡×¤Î²»¤À¡£2009Ç¯¤Þ¤Ç±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡Ê°Ê²¼¡§µì¡¦¥Û¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¥®¥£¥£¥£¥£¥£¥£¥ó¡ª¡×¤È¤¢¤¿¤ê°ìÂÓ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬¡¢Á¥ÂÎ¤¬200mÀè¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¤¬Áû²»·×¤Ç·×Â¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¤ª¤è¤½50¥Ç¥·¥Ù¥ë¼å¡£200¿ÍÄøÅÙ¤Î¿Í¡¹¤Î´¿À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤À¡£
Á°ÊÔµ»ö¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÂçÊ¬¤Îµì¡¦¥Û¡¼¥Ð¡¼¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ô¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»î¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÎ¤òÃÎ¤ëÊý¤Û¤É¡Ö¥Û¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¤Ê¤Î¤ËÀÅ¤«¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¿·¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¥×¥í¥Ú¥é¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Åö»þ¤ÎÂçÊ¬¸©Ä£¤ÎÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÅ²»À¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢Á¥ÂÎ¸åÉô¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£µì¡¦¥Û¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁ¥ÂÎ¤Ç¤Ï3Ëç±©º¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁ¥ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·Âç¤¤á¤Î5Ëç±©º¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÅ¾¤ÎÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ°ºî²»¡¦É÷ÀÚ²»¤ò·Ú¸º¡£ÍÉ¤ì¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥°¥ê¥Õ¥©¥ó¼Ò¡Ö12000TD¡×¾Ò²ð¡Ê¥°¥ê¥Õ¥©¥ó¥Û¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¼Ò¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤Ê¤ª¡¢µì¡¦¥Û¡¼¥Ð¡¼Á¥ÂÎ¤ò·úÂ¤¤·¤¿»°°æÂ¤Á¥¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ö¶ÈÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥°¥ê¥Õ¥©¥ó¥Û¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§¥°¥ê¥Õ¥©¥ó¼Ò¡ËÀ½¤ÎÁ¥ÂÎ¡Ö12000TD¡×3ÀÉ¤¬½¢¹Ò¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÂÀÊ¤Ç¤ÎÁû²»¤Ï¡Ö75¥Ç¥·¥Ù¥ë°Ê²¼¡×¡ÊÃÏ²¼Å´¼ÖÆâ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ç¤ÎÏÃ¤·À¼¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇú²»¤ÈÍÉ¤ì¤Ç¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤ÏÄã¤½¤¦¤À¡£
15Ç¯Á°¤è¤êÂçÉýÃÍ²¼¤²
¿·¤·¤¤¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Î±¿¹Ò¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤òÃæ¿´¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¡¦¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡ÖÂè°ì¸òÄÌ»º¶È¡×¤Î»Ò²ñ¼Ò¡ÖÂçÊ¬Âè°ì¥Û¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤¬Ã´¤¦¡£
ÊÌÉÜÏÑ¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢µì¡§¥Û¡¼¥Ð¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤êÃÍ²¼¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÒÆ»ÎÁ¶â¤ò¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
µì¡¦¥Û¡¼¥Ð¡¼¡¡2800±ß¡¡»²¹Í¡§¥Ð¥¹1500±ß
¿·¡¦¥Û¡¼¥Ð¡¼¡¡Áë¸ý¤Ç¹ØÆþ¢ª2500±ß¡¡ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¹ØÆþ¢ª2000±ß¡¡
»²¹Í¡§¥Ð¥¹1600±ß
¡Ê2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
µì¡¦¥Û¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥Ð¥¹¤ÎÇÜ¶á¤¤±¿ÄÂ¤¬ºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÍ²¼¤²¤ò¹Ô¤ª¤¦¤Ë¤â¡¢¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ÏÇ³Èñ¤ä°Ý»ý¥³¥¹¥È¤â¹â¤¯¡¢ÀÖ»ú³Ð¸ç¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÇËÃ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÃÍ²¼¤²¤È±¿¹Ò°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏÊý¤ÎÅ´Æ»¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¾å²¼Ê¬Î¥Êý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö¾å¡×¤Ë¤¢¤¿¤ëÁ¥¤Î±¿¹Ò¤Ï¡ÖÂçÊ¬Âè°ì¥Û¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ËÇ¤¤»¡¢¡Ö²¼¡×¤Ë¤¢¤¿¤ëÁ¥¤äÀßÈ÷¤ÎÊÝÍ¤ò¸©¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¹Ò¤¹¤ëÂ¦¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä°Ý»ýÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤«¤Äº£²ó¤Ï¡¢Á¥ÂÎ¤ÎÂßÉÕÎÁÌó1²¯8500Ëü±ß¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î»ÈÍÑÎÁÌó5400Ëü±ß¤âÅöÌÌÌÈ½ü¡Ê1Ç¯¤´¤È¤Ë¸¡Æ¤¡Ë¤µ¤ì¤ë¡£´°Á´¤ÊÌ±´Ö»ö¶È¤È¤·¤Æ¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¹ÒÏ©¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢¶õ¹Á¤Ø¤ÎÂ®Ã£¼êÃÊ¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤ÂçÊ¬¸©¤¬¡¢Êä½õ¤Î¡È¤ª¼êÀ¹¤ê¡É¤Ç»ö¶È¼Ô¤ò¸øÊç¡¢Âè°ì¸òÄÌ»º¶È1¼Ò¤Î¤ß¤¬¸øÊç¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¹ÒÏ©Éü³è¤Î¿Þ¼°¤À¡£
ÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤²¤âÅö½é¤«¤éµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ê¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡Ö1500±ß¡×¤À¤Ã¤¿¡Ë¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÊä½õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÎ»»¥é¥¤¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÀÖ»ú¤¬½Ð¤Æ¤âÊäÅ¶¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢¡ÖÂçÊ¬Âè°ì¥Û¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï¸þ¤³¤¦20Ç¯´Ö¡¢»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÊä½õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âºÎ»»¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë11·î¤«¤é±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷¼þÍ·¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆºÎ»»¥é¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
²ÝÂê¤Ï¡ÖÀ¾ÂçÊ¬¹Á¤ÎÍøÊØÀ¡×¡Ö°ÂÁ´±¿¹Ò¡×
¸«³Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡£¥Û¡¼¥Ð¡¼±¿¹Ò»þ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¥¦¥§¥¤¡ÊÁö¹ÔÏ©¡Ë¤È¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖºÇ¿·±Ôµ¡¼ï¤ÎÆ³Æþ¡×¡ÖÃÍ²¼¤²¡×¡Ö¸øÅªÊä½õ¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥ÈÉü³è¤Ë¤Ï²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÂçÊ¬»ÔÂ¦¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÍøÊØÀ¡×¤ËÆñ¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤¬È¯Ãå¤¹¤ëÀ¾ÂçÊ¬¹Á¤Ï¡¢ÂçÊ¬¤Î»Ô³¹ÃÏ¤äJRÂçÊ¬±Ø¤«¤é2¡Á3km¤âÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¹Á¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾è¤ê·Ñ¤®»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¥Ð¥¹¤Ê¤é1»þ´Ö¡¢¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤é30Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢ÁêÅö¤ËÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¤«¤ï¤êÂçÊ¬¸©¤Ï¡¢ÂçÊ¬¹Á¤ËÌó450Âæ¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥ÉÃó¼Ö¾ì¡×¡ÊÍøÍÑ¼ÔÍÑ¤ÎÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¡Ë¤òÀ°È÷¤·¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤«¤é¾è¤ê·Ñ¤°ÍøÍÑ¼Ô¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
ÂçÊ¬¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¯¥ë¥Þ¼Ò²ñ²½¤¬¿Ê¤ó¤ÀÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¹Á¤ä±Ø¤Ø¤Î°ÜÆ°¤â¥Þ¥¤¥«¡¼¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¦±ÛÁ°¤¿¤±¤Õ±Ø¤äÅìËÌ¿·´´Àþ¡¦¤¯¤ê¤³¤Þ¹â¸¶±Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÉ´Âæµ¬ÌÏ¤ÎÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤òÊ»Àß¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡Ü¸òÄÌµ¡´Ø¡×ÍøÍÑ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊ¬¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥É¡×»Üºö¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¸©³°¤«¤éÍè¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊ¬¶õ¹Á¢ªÀ¾ÂçÊ¬¹Á¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤â¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËÄ®¤Ï¤º¤ì¤Î¹Á¤Ë¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¤À¤±¡×¡£ÂçÊ¬±Ø¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¾ÂçÊ¬¹Á¤«¤é´Ñ¸÷ÃÏ¤ËÄ¾ÀÜ¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤»¤á¤Æ¡ÖÀ¾ÂçÊ¬¹ÁÈ¯¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥ó¤ÎÈ¯Çä¡×¡ÖÊÌÉÜ¡¦Å´ÎØÊýÌÌ¤Ø¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¤ÎÀÜÂ³¡¦ÂÔ¤Á´Ä¶²þÁ±¡×¡ÊºÇ´ó¤ê¤Î¡Ö½ÕÆü±º¡×¥Ð¥¹Ää¤Þ¤ÇÅÌÊâ500m¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿»Üºö¤ò¡¢Áá´ü¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Þ¤¿¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÉü³è¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Á¥ÂÎ¤ÎÅþÃåÃÙ¤ì¤äÇ§²Ä¤ÎÌäÂê¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤âÃÙ¤ì¡¢·±ÎýÃæ¤ËÊ£¿ô²óÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤ÎÊó¹ð¤ä¹Ò³¤Æü»ï¤Ø¤ÎÉÔµºÜ¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤âÈ¯À¸¡£
2024Ç¯12·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯Æâ¤ÎÄê´ü½¢¹Ò³«»Ï¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£2025Ç¯Ãæ¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¶È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¸©µÄ²ñ¤Ç¤â¡Ö»ö¶È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¸©¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤¬´¶¤¸¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¸©¤È¤·¤ÆÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬Çö¤¤¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Î´ÆÆÄ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÊ¬¸©¤ËÂÐ±þ¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍçÍÃÁ¥¡ÊÁ¥¼ç¤¬Á¥¤À¤±¤ò±¿¹Ò¼Ô¤ËÂß¤·½Ð¤¹·ÀÌó·ÁÂÖ¡Ë¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¡Ö20Ç¯´Ö¤Ç614.2²¯±ß¡×¡©
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÇ¯´Ö200Ëü¿ÍÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÂçÊ¬¶õ¹Á¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï260Ëü¿Í¤Þ¤ÇÁý²Ã¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂçÊ¬¸©¤ÏÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¡¢À¤³¦2¥«½ê¤Ç¤·¤«¾èÁ¥¤Ç¤¤Ê¤¤¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ò´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö20Ç¯´Ö¤Ç614.2²¯±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡ÊÂçÊ¬¸©»î»»¡Ë¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Ì¡Á³¤È¡ÖÀ¤³¦¤Ç2¥«½ê¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¸«³Ø°Ê³°¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¡È¾è¤é¤º¤Ë¸«¤ë¤À¤±¿ôÊ¬ÂÚºß¡É¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÐ³°Åª¤ËPR¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊ¬¸©¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤í¤¦¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉü³è¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¡×°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤â¤¦GO¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ»ö¶ÈÈñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤¬¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¶õ¹ÁÍ¢Á÷¡×¡Ö´Ñ¸÷¼þÍ·¡×¤ÇºÎ»»¥é¥¤¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÏÍ½»»¤òÅêÆþ¤·¤¿¤À¤±¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄê´ü¹ÒÏ©¤Î½ÐÂ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë