¡ÖË®²è¤Ï¿·±Ô¤ä¼ã¼ê´ÆÆÄ¤ÎÅö¤¿¤êÇ¯¡×É¾ÏÀ²È¡¦¼Ç»³´´Ïº¤È¿¹Ä¾¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö2024Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È±Ç²è¡×
¡¡2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï²¿¤«¡£É¾ÏÀ²È¡¦ËÝÌõ²È¤Î¼Ç»³´´Ïº»á¤È¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¿¹Ä¾¿Í»á¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆó¿Í¤ÎÉ¾²Á¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡Ö2024Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È±Ç²è¡×
¢¡¢¡¢¡
¡¡¼Ç»³¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç4ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢Ç»Ì©¤Ê·æºî¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È10¤ËÆþ¤ì¤¿Â¾¤Î±Ç²è¤È¤Ï·¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¹¡¡Â¾¤ÎºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÈæ³ÓÅªÄãÍ½»»¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÊÀß·×¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï´°Á´¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¹½ÃÛ·¿¡£
¡¡¼Ç»³¡¡¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿Ç¥ÉØ¥Ù¥é¡Ê¥¨¥Þ¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë¤¬¡¢Å·ºÍ³°²Ê°å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÛÆâ¤Î²æ¤¬»Ò¤ÎÇ¾¤ò°Ü¿¢¤µ¤ìÁÉÀ¸¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÀÖ»ÒÆ±Á³¤À¤Ã¤¿¥Ù¥é¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯¿Ù¤ÇÃÎ·Ã¤ÎË¤«¤Ê½÷À¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ËÁ¸±Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¥Ù¥é¤¬Ë¬¤ì¤ë¥ê¥¹¥Ü¥ó¤ä¥Ñ¥ê¤Ê¤É¤Ï¤É¤³¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌÂµÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Á´Éô¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¼Ç»³´´Ïº»á¡Êº¸¡Ë¤È¿¹Ä¾¿Í»á¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡¿¹¡¡À½ºî»þ´ü¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢º£Ç¯¤ÏÂçºî¤è¤ê¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Êºî¤ê¤Î±Ç²è¤Ë½¨ºî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÊÔ¶Å¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ç»³¡¡ÃË½÷¤ÎÀ¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¡¢º¬¸»Åª¤Ê¼«Í³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯·ìÍ¯¤ÆùÌö¤ëËÁ¸±ëý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Ó¹Ô¤äÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Þ¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤ÎÍ¦ÌÔ²Ì´º¤Ê±éµ»¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£
¡¡¿¹¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤¢¤È¡¢¥¢¥é¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¤Î¸¶ºî¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤âÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ç»³¡¡»ä¤âÆÉ¤ó¤À¤±¤É¡¢±Ç²è¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£»ë³Ð¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¿¹¡¡¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¸¶ºî¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Î¥è¥ë¥´¥¹¡¦¥é¥ó¥Æ¥£¥â¥¹¤Ï¥®¥ê¥·¥ã½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°ºî¡Ø½÷²¦ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¤Ï18À¤µª±Ñ¹ñ¤ÎµÜÄî¤¬ÉñÂæ¡£±Ñ¹ñ¥â¥Î¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¼Ç»³¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡£¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¤Ë¤â¡¢¡Ø¥¬¥ê¥Ð¡¼Î¹¹Ôµ¡Ù¤ä¡Ø¥È¥à¡¦¥¸¥ç¥¦¥ó¥º¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê18À¤µª±Ñ¹ñÊ¸³Ø¤ÎÀº¿À¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê´ñÁÛ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤òÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤¬¿ÞÂÀ¤¤¡£
¡¡¿¹¡¡¥¢¥é¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¤â¤½¤ì¤é¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê°ìÂåµ¤äÎ¹¹Ôµ¤Î·ÏÉè¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤Î¾å¤Ç¥®¥ê¥·¥ã¤Îµ´ºÍ¤¬±Ç²è¤ò»£¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ç»³¡¡½÷À¤¬²òÊü¤µ¤ì¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¤«¤é¡¢²¼¼ê¤òÂÇ¤Æ¤ÐÀâ¶µ½¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤â¼ª¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹¡¡¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥àÅª´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ê¥³¥ìÍ¥ÅùÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÅÅµÅª¤Ë¤·¤ÆºÇ¿·±Ô¡£¤½¤ì¤È¥é¥ó¥Æ¥£¥â¥¹¤ÏÍ½»»¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤ÉÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´ÆÆÄ¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼Ç»³¡¡ÂçÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ë®²è¤Ï¿·±Ô´ÆÆÄ¤ÎÅö¤¿¤êÇ¯
¡¡¿¹¡¡ËÍ¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢ÆüËÜ±Ç²è±þ±çÂâ¤È¤·¤Æº£Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×10¤Ë¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡Ù¤È¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ì¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¼Ç»³¡¡¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡Ù¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤Ï³Î¤«¤ËÌÌÇò¤¤½÷Í¥¤Ç¤¹¤Í¡£¼êÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¸ý¤òÈ¾³«¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÊâ¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿¹»³Ì¤ÐÔ¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¹¡¡º£Ç¯¤ÎË®²è¤Ï¿·±Ô¤ä¼ã¼ê´ÆÆÄ¤ÎÅö¤¿¤êÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è¤Î´é¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¡Ù¤Î»³Ãæàö»Ò´ÆÆÄ¤È¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¡Ù¤Î»°Âð¾§´ÆÆÄ¤«¤Ê¤È¡£»³Ãæ´ÆÆÄ¤Ï97Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¤Ç¡¢20ºÐ¤Î¤È¤¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¤¢¤ß¤³¡Ù¤È¤¤¤¦ÃæÊÔ¤ÏÁÆºï¤ê¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤½¤Îº¢¤«¤éÂçÃíÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤¬¥«¥ó¥Ì¤Ç¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ç»³¡¡¼Â¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Îº½Çù¡Ù¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä²Ï¹çÍ¥¼Â¤Ï»þ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¿¹¡¡²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¢¤ß¤³¡Ù¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»³Ãæ¤µ¤ó¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÜºî¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤ÈÌò¼Ô¤ÎÇ®¤¤¶¦Æ®´Ø·¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥É¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ¡¿¤ï¤¿¤·¤Î¼ãÁðÊª¸ì¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¡¼¥¦¥£¥°´ÆÆÄ¤È¥·¥¢¡¼¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥Ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡£
¡¡¼Ç»³¡¡¤½¤Î²½³ØÈ¿±þ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¤Ë¤Ï¡¢µþ¥Þ¥Á»Ò¤ÎÆ°ÊªÀ¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¿¹¡¡¤½¤Î°è¤ËÆÏ¤±¤ÐºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥«¥Ê¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤«¤Ä¶§Ë½¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤äÃËÀÀ¤Ø¤ÎÉ÷»ÉÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¼ï¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÈà½÷¤¬¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¤ÎÍÞ°µ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò»î¤¹»×¹Í¼Â¸³¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¼Ç»³¡¡Èà½÷¤Î¡Ö²õ¤ì¤ë±éµ»¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¸¡¼¥Ê¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥º¤Î¼Çµï¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Âç¿Í¤Ó¤¿Ìò¤òÆÀ¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤ß¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¿¹¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ï¡¢»Ï¤á¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÀïÆ®¾õÂÖ¤Î¡Ø¥Ê¥ß¥Ó¥¢¡Ù¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢°ì¸«¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¬¡¼¥ë¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡¢Á´Á³Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÁè¤¤¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈóÀïÅª¤Ë²óÈò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥ï¥¤¥º¥Þ¥óÅª¤ÊÍýÁÛ¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¼Ç»³¡¡É¾È½¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¸«¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¡¿¹¡¡Ë®²è¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤êßÀ¸ýÎµ²ð´ÆÆÄ¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¡Ù¤Î»°Âð¾§´ÆÆÄ¤Ï¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÍº¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÇ¯Ëº¤ì±Ç²è¥Ù¥¹¥È10¡Ò2024Ç¯¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅö¤¿¤êÇ¯¡Ó¡×¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¡×¤¬¸÷¤ë±Ç²è¡¢70Ç¯Âå±Ç²è¤Î¶õµ¤´¶¤òºÆ¸½¤·¤¿±Ç²è¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÅªÌÀ²÷¡×¤È¤ÏÎ¥¤ì¤¿¸÷¤òÊü¤Ä±Ç²è¡¢80Âå°Ê¾å¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·ºî¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ç»³ ´´Ïº,¿¹ Ä¾¿Í¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯1·î¹æ¡Ë