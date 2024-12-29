»ä¤¿¤Á¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤«¡ÄÆüËÜ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ô¡×¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Èµ¯¤³¤ë¡ÖºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¡×
¤³¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¿Í¸ý¸º¾¯·ÐºÑ¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡©
¤Ê¤¼µëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¤æ¤¯ÃÏÊý¤Î¼ÂÂÖ¡¢¿Í·ïÈñ¹âÆ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤«¤é¤ÎÂçÅ¾´¹¡¢¹âÎð¼Ô¤â½÷À¤â¤ß¤ó¤ÊÆ¯¤¯»þÂå¤Ë¡Ä¡Ä
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¡¡¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤³¤È¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¼èºà¤«¤é·ãÊÑ¤¹¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¡ÖÂçÊÑ²½¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡½¡½¡£
¡Ê¡öËÜµ»ö¤ÏºäËÜµ®»Ö¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¡¡¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤³¤È¡×¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Á°´ü¹âÎð¼Ô¤Ï¸º¾¯¤·¡¢Ä¶¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë
·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿Í¸ý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè2¤Ë¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ÏÀ¸»º¤ä¾ÃÈñ¤Î¸º¾¯Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ÐºÑµ¬ÌÏ¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¿Í¸ýÈæÎ¨¤Î¾å¾º¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯Îð¤Î¹½À®Èæ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢·ÐºÑµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢·ÐºÑ¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Ç¯Îð¹½À®¤â¶áÇ¯Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1-3¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃÄ²ôÀ¤Âå¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢2000Ç¯»þÅÀ¤ÇÃÄ²ôÀ¤Âå¤Ï³µ¤Í50ºÐÁ°¸å¡¢2020Ç¯»þÅÀ¤Ç70ºÐÁ°¸å¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÄ²ôÀ¤Âå¤ÎÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤ÆÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2040Ç¯¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢90ºÐÁ°¸å¤Ë»³¤¬°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢15ºÐ¤«¤é64ºÐ¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï2020Ç¯¤Î7508Ëü¿Í¤«¤é2040Ç¯¤Î6213Ëü¿Í¤Ø¤È¡¢¤³¤Î20Ç¯´Ö¤Ç1295Ëü¿Í¸º¤ë¡£À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ï²áµî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2000Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¸º¾¯Éý¤â1129Ëü¿Í¤È²áµî¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤Î¿ä°Ü¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¹âÎð²½Î¨¤Ï2020Ç¯¤Î28.6¡ó¤«¤é2040Ç¯¤Ë34.8¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢2060Ç¯¤Ë¤Ï37.9¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ê¿ÞÉ½1-4¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤ÎÃæ¿È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÃæ¤ÎÆâÌõ¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Åý·×¾å¤Ï65ºÐ¤ò´ð½à¤Ë¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤Ç°ì¸ý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ï·Ç¯°å³Ø¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð65¡Á74ºÐ¤òÁ°´ü¹âÎð¼Ô¡¢75¡Á84ºÐ¤ò¸å´ü¹âÎð¼Ô¡¢85ºÐ°Ê¾å¤òÄ¶¹âÎð¼Ô¤ÈÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÏ·Ç¯³Ø²ñ¡¦ÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ä¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÎÉ²½¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢65¡Á74ºÐ¤ò½Ú¹âÎð¼Ô¡¢75¡Á89ºÐ¤ò¹âÎð¼Ô¡¢90ºÐ°Ê¾å¤òÄ¶¹âÎð¼Ô¤ÈÊ¬Îà¤¹¤ë¤è¤¦Äó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
85ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý¤ÎÈæÎ¨¤ò¤ß¤ë¤È¡¢2000Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Î´Ö¤Ï1.8¡ó¤«¤é4.9¡ó¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤«¤é2040Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï4.9¡ó¤«¤é8.9¡ó¤Ø¤È°ú¤Â³¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢65¡Á74ºÐ¿Í¸ý¤ÎÈæÎ¨¤Ï10.3¡ó¡Ê2000Ç¯¡Ë¤«¤é13.8¡ó¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ø¤ÈÁý¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï15.1¡ó¤È¿ä°Ü¤¹¤ë¡£
¹âÎð¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ¯Îð¤¬Èæ³ÓÅª¼ã¤¤ÁØ¤ÈÇ¯Ï·¤¤¤¿ÁØ¤Ç¤Ï·ÐºÑ¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
ºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢½¢Ï«Ç½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÁíÌ³¾Ê¡Ö¹ñÀªÄ´ºº¡×¤Î2020Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¤ß¤ë¤È¡¢60ºÐ»þÅÀ¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÎ¨¤Ï74.3¡ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢70ºÐ»þÅÀ¤Ç¤Ï38.3¡ó¤Ë¡¢80ºÐ»þÅÀ¤Ç¤Ï12.8¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¡£90ºÐ»þÅÀ¤Ç¤Ï3.3¡ó¤È¤Ê¤ë¡£¹âÎð´ü¤Ë½¢Ï«¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¤äÇ¯¶âµëÉÕ³Û¤ÎÂ¿²É¤Î¤Û¤«¡¢Ï«Æ¯¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤ëÄÂ¶â¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Õ»×·èÄê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤â¤½¤âÆ¯¤¯Ç½ÎÏ¤äÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£60ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ¯¤¯Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢80ºÐÁ°¸å¤«¤éÄ¶¹âÎð¼Ô¤Î¶èÊ¬¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ç¯Îð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤â¤½¤âÆ¯¤±¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤Ê¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬¤É¤ì¤À¤±½¢Ï«¤ò¾©Îå¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ò¹¯¾åÆ¯¤±¤Ê¤¤¿Í¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¾ÃÈñ¹½Â¤¤âÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢Ç¯Îð¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¼ã¤¤¹âÎð¼Ô¤Ï°åÎÅ¤ä²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÃÈñ¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¤ÁØ¤Ç¤Ï°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÃÈñÎÌ¤ÏµÞÂ®¤ËÁý¤¨¤ë¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿Í¼ê¤ò²ð¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤äºâ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Î¼ûµë¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¸·¤·¤¤¿Í¸ý¸º¾¯¶ÉÌÌ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÄº¾å¤«¤é¾¯¤·²¼¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î²ÃÂ®ÅÙ¤Î·ã¤·¤µ¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¿¤È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿Í¸ýÁý²Ã¶ÉÌÌ¤«¤é¿Í¸ý¸º¾¯¶ÉÌÌ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¤½¤ÎÃû¸õ¤Ï¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤¡¢¿Í¸ý¸º¾¯·ÐºÑ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ¤ÎÊÑ²½¤ò³µ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¿Í¤¬Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡Ä¿Í¸ý·ã¸º¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¤Ê¤¼¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç´ë¶È¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¸Ä¿Í¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡¢·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤Ø¤¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçÊÑ²½¡×¤ÎÀµÂÎ