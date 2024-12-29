ÂçÅìÂç¡¡¿¿Ì¾»Ò·½´ÆÆÄ¤¬¤â¤·º£¡¢È¢º¬¤òÁö¤ë¤Ê¤é¡ÖÅÙ¶»¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Áö¤ì¤ë¡££¶¶è¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡£²£°£²£²Ç¯½¢Ç¤¤Î¿¿Ì¾»Ò·½´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡¢ÂçÅìÂç¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿£´Ç¯»þ¤Î£²£°£°£±Ç¯¤Ë£±£°¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤Î¹¥Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÅö»þ¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ò£²£¸Ê¬£´£°ÉÃÂæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢£±»þ´Ö£±£°Ê¬£±£¹ÉÃ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡É¶è´Ö¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ëý¤Ç¤¤ëµÏ¿¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎºÆ½ÐÁö¤ò´õË¾¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Êì¹»¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢¸½Ìò³ØÀ¸»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»³²¼¤ê¤Î£¶¶è¤ò¸¦µæÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Á¤ã¤é¤ó¤Ý¤é¤ó¤È¸À¤¦¤«¡¢ÌµÂÌ¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¡¢ÅÙ¶»¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Áö¤ì¤ë¡£º£¤Ï¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£²¶¡¢£¶¶è¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡£µ£¸Ê¬Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£