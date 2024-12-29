¡Ú¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Û¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬Ìµ½ý£³Ï¢¾¡¤Ç£²ºÐÃæµ÷Î¥²¦¼Ô¤Ë¡¡Ä¶²á¹ó¥é¥Ã¥×¤òºÇ¸å¤ÏÎ®¤¹Í¾Íµ¤Î¶¯¤µ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¼çÌòÌ¾¾è¤ê
¢¡Âè£´£±²ó¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡£²£´Ç¯Ãæ±û¶¥ÇÏºÇ¸å¤Î£Ç£±¡¢Âè£´£±²ó¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ï£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÇÁ³¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬²÷¾¡¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£³Ï¢¾¡¤ÇÍèÇ¯¤Î²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¼çÌò¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£Âç¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤ÏÃËµã¤¡£¾ìÆâ¤Ï²¹¤«¤¤´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÏÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£³Æ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î¼çÌò¤ËÆ²¡¹¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡££´³Ñ¤ÇÁ°¤ò¹Ô¤¯£²Æ¬¤ò¼ÍÄø·÷¤ËÆþ¤ì¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î³°¤«¤é°ì´°Êâ¤º¤Äº¹¤òµÍ¤á¤ë¡£»Ä¤ê£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é±¦¥à¥Á¤ò¹ç¿Þ¤ËµÞºä¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÏÁý¤¹°ìÊý¡£¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ç¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤ëÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤¿ËÌÂ¼Í§¤Ï¡Ö£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÁ°¤Ï¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤«¤é¤â¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¡¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌµ½ý£³Ï¢¾¡¤Ç¤ÎÂ×´§¡Ê¤¿¤¤¤«¤ó¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î£µ£¹ÉÃ£±¤Ï£Ç£±¾º³Ê¸å¤ÎºÇÂ®¥¿¥¤¡£ÆÃ¤Ë»Ä¤ê£´¥Ï¥í¥ó¤Ï¥ì¡¼¥¹»Ë¾å½é¤Î£±£±ÉÃÂæ¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¸·¤·¤¤¥é¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤ò¥é¥¹¥È¤ÏÎ®¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£ÀÆÆ£¿òÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö»©·î¾Þ¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¤È¡×¡£ÌµÇÔ¤Î£³´§ÇÏ¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥í¡¼¥Æ¤òÊâ¤ß¡¢Ã±¾¡£±¡¦£¸ÇÜ¤Ë»Ù»ý¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿ËÌÂ¼Í§¤Ï¡Ö¤Þ¤¿£Ç£±¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¹æµã¤·¤¿¡£¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ç£²£°Ç¯ÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿ÌðÀè¤Î£²£±Ç¯£µ·î¡¢ÍîÇÏ»ö¸Î¤ÇÇØ¹ü¤Ê¤É¤ò£¸¤«½ê°Ê¾å¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤Éµ³¼ê¿ÍÀ¸¤Î´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Ìó£±Ç¯¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¬¡¢¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤âÀµÄ¾¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¤Ï²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£½ù¡¹¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤òÁý¤ä¤·¡¢½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤ÈÆ±¤¸ÀÆÆ£¿òÄ´¶µ»Õ¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏÂç¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿ËÌÂ¼Í§¡£Æ±¤¸¾¡ÉéÉþ¤Ç¤ÎÂç»Å»ö¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤«¤Ö¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÂç´ï¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀÐ¹Ô¡¡Í¤²ð¡Ë
¡¡¢¡¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¡Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢Êì¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡ÊÉã¥±¡¼¥×¥¯¥í¥¹¡Ë¡£·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë½êÂ°¤Î²´£²ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»¡¦°ÂÊ¿Ä®¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»£³Àï£³¾¡¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£±²¯£±£¶£·£¸Ëü£¹£°£°£°±ß¡£¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¤Ï£²£´Ç¯Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£²¡£ÇÏ¼ç¤Ï¡ÊÍ¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡£
¡Ò¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý°ìÅ¾¡ÄËÌÂ¼Í§µ³¼ê¤ÎÎÞ¤Ë¶Ã¤¡Ó
¡¡¡Ö¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¢Ãå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£ºòÇ¯£±·î¡¢ËÌÂ¼Í§µ³¼ê¤Ë½é¤á¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤È¤¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤¦ÊÖÅú¤·¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÅÏ¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡£Ãå¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤«¤é¤ÎÆ±´ü¡¢ÅÄÃæÇîÄ´¶µ»Õ¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¹¼Ë¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¤±¤¬¤Ï²ù¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÇÏ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÎÞ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Î¼ê¹Ë¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬µîÍè¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±Î½¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¾¡Íø¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëËÌÂ¼Í§µ³¼ê¡£ÎÞ¤ò¸«¤ÆÃç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿ÍÊÁ¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£¤¼¤Ò¤È¤âÍèÇ¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£ÅÙ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¤³¤È¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£µ×¡¹¤Î£Ç£±¾¡Íø¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»³²¼¡¡Í¥¡Ë