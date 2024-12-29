¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁÒµÈÅì¡¡14ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤â1¾¡¤Ï±ó¤¯¡ÄFBºäº¬¡Ö¸Ø¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ1²óÀï¡¡ÁÒµÈÅì0¡½88´Ø¾¦¹©¡Ê2024Ç¯12·î28Æü¡¡²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ÁÒµÈÅì¡ÊÄ»¼è¡Ë¤Ï14ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤â1¾¡¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø¾¦¹©¤Ë´°ÇÔ¤·¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Î½éÀïÇÔÂà¡£»î¹çÁ°¤Ë¡Ö1¥È¥é¥¤Ã¥¼è¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ÆÎ×¤à¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¸©Àª¤Ç¤Ï15Ç¯ÅÙ¤ÎÁÒµÈËÌ¤«¤é10Âç²ñÏ¢Â³¥Î¡¼¥È¥é¥¤¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢´äÌîÎµÆó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁªÂò¤¹¤ì¤ÐÌµÆÀÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥¤¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿»ÑÀª¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿º£½ÕÂç²ñ¸å¤Ë1Ç¯À¸9¿Í¤¬ÆþÉô¤·¡¢Ã±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¼ç¾¤ÎFBºäº¬¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡×¤È´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿¡£