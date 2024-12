◇第103回全国高校サッカー選手権(2024年12月28日〜2025年1月13日)

第103回全国高校サッカー選手権が28日に開幕。国立競技場での開幕戦、帝京(東京B)−京都橘(京都)は帝京が2-1で勝利。15大会ぶりの選手権出場で勝利を飾りました。29日には1回戦の15試合が関東の8会場で開催されます。

強豪がひしめき合うAゾーンでは、4大会連続出場の尚志(福島)と3度全国制覇経験のある東福岡(福岡)が対戦。静岡学園(静岡)は前年度で敗れた広島国際学院(広島)との再戦。

Bゾーンでは、選手権優勝もある強豪・前橋育英(群馬)と15大会連続出場の米子北(鳥取)が激突します。

Cゾーンでは選手権4度のベスト4入りの矢板中央(栃木) と2大会前の選手権王者・岡山学芸館(岡山)。そして今年のU-18世代最高峰の大会プレミアリーグの覇者・大津(熊本)が福井商(福井)と対戦します。イングランドのサウサンプトンへの加入内定となっている今大会注目ストライカー高岡伶颯選手を擁する日章学園(宮崎)は、西目(秋田)との1回戦に臨みます。

Dゾーンでは、山梨学院(山梨)と滝川第二(兵庫)と選手権優勝経験のある学校同士の対戦。金沢学院大附(石川)と鹿児島城西(鹿児島)の勝者は、開幕戦で勝利した帝京と2回戦で戦うことになります。

【1回戦カード】

◆浦和駒場スタジアム

静岡学園(静岡) vs 広島国際学院(広島)

専大北上(岩手) vs 高知(高知)

◆NACK5スタジアム大宮

尚志(福島) vs 東福岡(福岡)

正智深谷(埼玉) vs 長崎総大附(長崎)

◆味の素フィールド西が丘

龍谷富山(富山) vs 那覇西(沖縄)

◆駒沢陸上競技場

前橋育英(群馬) vs 米子北(鳥取)

愛工大名電(愛知) vs 明誠(島根)

◆県立柏の葉公園総合競技場

札幌大谷(北海道) vs 寒川(香川)

福井商(福井) vs 大津(熊本)

◆フクダ電子アリーナ

矢板中央(栃木) vs 岡山学芸館(岡山)

西目(秋田) vs 日章学園(宮崎)

◆Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

東海大山形(山形) vs 松山北(愛媛)

金沢学院大附(石川) vs 鹿児島城西(鹿児島)

◆ニッパツ三ツ沢球技場東北学院(宮城) vs 奈良育英(奈良)山梨学院(山梨) vs 滝川第二(兵庫)