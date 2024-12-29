¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÄëµþ¤¬³«ËëÀï¾¡Íø¡¡29Æü¤Ï1²óÀï15»î¹ç¤¬³«ºÅ¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¶¯¹ë¹»Æ±»Î¤ÎÂÐ·è
¡þÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢(2024Ç¯12·î28Æü¡Á2025Ç¯1·î13Æü)
Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬28Æü¤Ë³«Ëë¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î³«ËëÀï¡¢Äëµþ(ÅìµþB)¡ÝµþÅÔµÌ(µþÅÔ)¤ÏÄëµþ¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¡£15Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£29Æü¤Ë¤Ï1²óÀï¤Î15»î¹ç¤¬´ØÅì¤Î8²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦A¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¾°»Ö(Ê¡Åç)¤È3ÅÙÁ´¹ñÀ©ÇÆ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬)¤¬ÂÐÀï¡£ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬)¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡(¹Åç)¤È¤ÎºÆÀï¡£
B¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤â¤¢¤ë¶¯¹ë¡¦Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)¤È15Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)¤¬·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
C¥¾¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁª¼ê¸¢4ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ÎÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ) ¤È2Âç²ñÁ°¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¡¦²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³)¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎU-18À¤ÂåºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÇÆ¼Ô¡¦ÂçÄÅ(·§ËÜ)¤¬Ê¡°æ¾¦(Ê¡°æ)¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ø¤Î²ÃÆþÆâÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñÃíÌÜ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¹â²¬Îâñ¥Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÆü¾Ï³Ø±à(µÜºê)¤Ï¡¢À¾ÌÜ(½©ÅÄ)¤È¤Î1²óÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
D¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢»³Íü³Ø±¡(»³Íü)¤ÈÂìÀîÂèÆó(Ê¼¸Ë)¤ÈÁª¼ê¸¢Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë³Ø¹»Æ±»Î¤ÎÂÐÀï¡£¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî)¤È¼¯»ùÅç¾ëÀ¾(¼¯»ùÅç)¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡¢³«ËëÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Äëµþ¤È2²óÀï¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú1²óÀï¥«¡¼¥É¡Û
¢¡±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬) vs ¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡(¹Åç)
ÀìÂçËÌ¾å(´ä¼ê) vs ¹âÃÎ(¹âÃÎ)
¢¡NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ
¾°»Ö(Ê¡Åç) vs ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬)
ÀµÃÒ¿¼Ã«(ºë¶Ì) vs Ä¹ºêÁíÂçÉí(Ä¹ºê)
¢¡Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ
Î¶Ã«ÉÙ»³(ÉÙ»³) vs ÆáÇÆÀ¾(²Æì)
¢¡¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) vs ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ(°¦ÃÎ) vs ÌÀÀ¿(Åçº¬)
¢¡¸©Î©Çð¤ÎÍÕ¸ø±àÁí¹ç¶¥µ»¾ì
»¥ËÚÂçÃ«(ËÌ³¤Æ») vs ´¨Àî(¹áÀî)
Ê¡°æ¾¦(Ê¡°æ) vs ÂçÄÅ(·§ËÜ)
¢¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê
ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ) vs ²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³)
À¾ÌÜ(½©ÅÄ) vs Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)
¢¡Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
Åì³¤Âç»³·Á(»³·Á) vs ¾¾»³ËÌ(°¦É²)
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî) vs ¼¯»ùÅç¾ëÀ¾(¼¯»ùÅç)
ÅìËÌ³Ø±¡(µÜ¾ë) vs ÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ)
»³Íü³Ø±¡(»³Íü) vs ÂìÀîÂèÆó(Ê¼¸Ë)