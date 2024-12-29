¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¡ÖÍ°°æ½Î¡×¤Ø¡Ö¤¹¤´¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¯¤À¤µ¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦²£Àî³®Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£²£Àî¤Ïº£µ¨¡¢ÀèÈ¯£³»î¹ç¤ò´Þ¤á£²£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¹£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££·Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ï£²·å¾¡Íø¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº¸ÏÓ¤Ï£±·î£´Æü¤«¤é£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Î£³½µ´Ö¡¢ÃæÆü¤ÎÍ°°æ¤È°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖÍ°°æ½Î¡×¤ÎÌç²¼À¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤À¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤ëÊý¤Î¤½¤Ð¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í°°æ¤Ï¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤À¡£ÄÌ»»¤Ç£µ£°£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££±£¶£²¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£µ£·¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÂè£²Àï¤È¤Ê¤ë£³·î£³£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾å£²£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£²£°£°£°Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ©¤ÎÄ¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â£±µå£±µåÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í°°æ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇËèµåÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Í°°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ê¼«¼ç¥È¥ì¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤«¤é¡Ø°ì·³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢£±£°£°µåÅê¤²¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÊ¿¶ÑÅª¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤óÍß¤µ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ°°æ½Î¤ËÎ×¤à¡£