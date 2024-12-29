¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÊ¡ÅÄ¹äµª¼ÒÄ¹¤¬ÆÈÀê·ãÇò à¹õËëáÁ°Ìë¤Îµç¾õ¡Ö¾¦É¸¤¬º¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡£²£°£²£´Ç¯½éÆ¬¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÂç·ã¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Á°Ç¯Ëö¤«¤éÁª¼ê¤¬ÂçÎÌÎ¥Ã¦¤·¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ï³°Å¨²¦¼Ô¤¬¹¥¤ÊüÂê¤Ë¡£¡Ö¹õËë¡×¡ÖÀöÇ¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÁû¤Ê¸ÀÍÕ¤âÈô¤Ó¸ò¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£¤ä´ÑµÒ¿ô¤âÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ó¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¬ÂæÆ¬¡£°ìµ¤¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤ÉñÂæÎ¢¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÁûÆ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿Ê¡ÅÄ¹äµª¼ÒÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢£³²óÏ¢ºÜ¤Ç·ãÆ°¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡½¡½¡£
¡ÚÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¡¡¹õËë¤ËÁà¤é¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¡Ê£±¡Ë¡Û
¡¡¡½¡½£²£³Ç¯£±£°·î¤«¤éÉÔ²Ä²ò¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿
¡¡Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¡Ê°Ê²¼Ê¡ÅÄ¡Ë¤Þ¤ºÏÃ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬Á°¤Î·Ð±Ä¤«¤éÁ´ÆüËÜ¤òÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ë¤Ê¤ë·Á¤Ç°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¡¢£±£µÇ¯£±£±·î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯Á°¼ÒÄ¹»þÂå¤ÏËè·î¡¢¹ñ»º¤Î¹âµé¼Ö£±ÂæÇã¤¨¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÂçÀÖ»ú¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â¶ä¹Ô¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤éÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È»ä¸Ä¿Í¤Î»ñ¶â¤ÇÆÃ¤ËÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Î¾¦É¸¤¬º¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÇòÀÐ¡Ê¿À¸¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼»þÂå¤Ë²ñ¾ì»ÈÍÑÎÁ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ë¤È¾¦É¸¤Ï¤Þ¤ÀÇòÀÐ»á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤ì¤«¤é£³Ç¯´Ö¡¢Á´ÆüËÜ¤òÄÙ¤µ¤º¤ËÂ³¤±¤¿¤éÌµÎÁ¤ÇÅÏ¤¹¡×¤È¡£¤½¤³¤Ç°ÕÃÏ¤Ç¤â£³Ç¯¤ÏÂ³¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¡¢£³Ç¯¸å¡¢ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£±£¹Ç¯£··î¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµìÂÎÀ©¤À¤È²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç½¸µÒ¤Î¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤¿¸Þ½½ÍòÁï»á¤Ë¡¢°ìÄê¤ÎµëÎÁ¿å½à¤Ç¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä²þÁ±¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢£Ä£å£Î£Á¼ÒÆâ¤Ç¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¼ÒÄ¹¾©Îå¾Þ¤«²¿¤«¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃåÇ¤¤¬È¾Ç¯ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢µëÎÁ¥¼¥í±ß¤Ç»ä¤¬¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¸å¤Ë¸Þ½½Íò»á¤¬Éû¼ÒÄ¹¤ËÃåÇ¤¤·¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥í¥Ê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸Þ½½Íò»á¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Êõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ë¤¤¤è¤¤¤è»ñ¶â¤¬Äì¤ò¿Ô¤¤½¤¦¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¡Ö£±Ëü±ß¤¬°ú¤Íî¤È¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤¬¤¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤â¤¦¥À¥á¤«¤È¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÄÙ¤·¤¿ÃË¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤¬»Ä¤êËöÂå¤Þ¤ÇÃÑ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿ÍÊÂ¤ß¤ÎÀ¸³è¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µÞ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¼Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²£²Ç¯£¹·î£±£¸Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö£µ£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£´Ñ½°¤Ï£´£·£¸£°¿Í¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤À¤Ã¤¿
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡À¹¶·¤È»×¤ï¤ì¤¿£µ£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤âÀÖ»ú¤Ç¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤«¤é¡Ö¶â°ìÉõ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤¹Í¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢Ë¿ÃÄÂÎ¤ÇµëÎÁÌ¤Ê§¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¡£Á´ÆüËÜ¤â¤½¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê£²£²Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡»ñ¶â·«¤ê¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹ËÅÏ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¹õËë¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤ëÃÄÂÎ¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£ÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÃÄÂÎÌ¾¤ä¸ò¾ÄÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÄÙ¤ì¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅÏ¤ê¤ËÁ¥¡×¤È»×¤¤ÀÞ¾×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤Ü¹ç°Õ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¡»·î¡»Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬³ô¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¹õËë¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í
¡¡Ê¡ÅÄ¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£