¡ÚÀËÊÌµå¿Í¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦À¾ÅÄÌÀ±û¡¡Êá¼ê·Ð¸³¤òºâ»º¤ËÌîµå¤Ë²¸ÊÖ¤·¡¡Ìîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤â
¡¡2024Ç¯¤â»Ä¤ê3Æü¡£º£Ç¯¤â10·î²¼½Ü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¾Íè¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤òÃ´¤¦ÍË¾¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆÌ´¤À¤Ã¤¿¥×¥í¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µî¤ê¤æ¤¯Áª¼ê¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¡ÖÀËÊÌµå¿Í¡×¡£Âè1²ó¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦À¾ÅÄÌÀ±ûÊá¼ê¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦À¾ÅÄ¤¬º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡Ö¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¡£14Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Â¾µåÃÄ¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤º»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¡¢¸µ¡¹Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¡£Ä¾Á°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë´Û»³¾»Ê¿¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼õ¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÌîµå¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤ÇÊ¢¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£2°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÊ£¿ô¤ÎÅê¼ê¤ò¹¥¥ê¡¼¥É¡£¿´¤«¤éÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¡Ö¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð¸½Ìò¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡20Ç¯8·î15Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¾®Àî¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ï·®¾Ï¤À¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ïºâ»º¤Ç¡Ö¥¥Ä¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¼þ°Ï¤¬¸«¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¸½ºß¤ÏÌîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤¿Ìîµå¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Âç¹¥¤¤ÊÌîµå¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤ÏÂ³¤¯¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë
¡¡¡þÀ¾ÅÄ¡¡ÌÀ±û¡Ê¤Ë¤·¤À¡¦¤¢¤¤Ò¤µ¡Ë1992Ç¯¡ÊÊ¿4¡Ë4·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£¾®1¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ËÌ¾È¡ÊÆîËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤·¡¢½Õ¤Ï8¶¯Æþ¤ê¡£¹â¹»ÄÌ»»34ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ10Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢98¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£