ÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¤à¤¯¤ó¤ÀÂÎ¤Ë¤Ï¥ì¥¿¥¹¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÄÇ¯Ëö¤ÎÈè¤ì¤Ë¸ú¤¯¡Ö´ÁÊý¸ÅÍè¤ÎÈèÏ«²óÉüÊýË¡¡×
¾¼ÏÂ¤ÎÃË¤ÏÈ¬ÌÜ±·¡Ê¥ä¥Ä¥á¥¦¥Ê¥®¡Ë¤Ç¸µµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿
¡ÖÈ¬ÌÜ±·ËÜÊÞ¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£Åìµþ¡¦ÀõÁð¡¢¹ñºÝÄÌ¤ê¤ÈÍëÌçÄÌ¤ê¤Î»Í¤Ä³Ñ¤Ë¤Ç¤«¤Ç¤«¤ÈÇòÃÏ¤Ë¹õÊ¸»ú¤Ç¡ÖÈ¬ÌÜ±·ËÜÊÞ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º°ì¸®¡¢¥·¥ç¥¦¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ëµ¤Ì£¤Î°¤¤¼Ø¤äÃî¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹ÉÓ¤òÃÖ¤¯¡¢Ææ¤ÎÌô¶É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£´ÁÊýÀ¸Ìô¤ò°·¤¦Å¹¤Ç¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÃ¶Æá½°¤¬Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢È¬ÌÜ±·¤Î¤«¤Ð¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡×
¤ÈÆ±Å¹¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¡£°ÊÁ°¤ÏÅ¹Æ¬¤ÇÈ¬ÌÜ±·¤Î¤«¤Ð¾Æ¤¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¸½ºß¤Ï¥È¥ê¥³¤µ¤ó¤â¹âÎð²½¤Ç¡¢À¸¤ÎÈ¬ÌÜ±·¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢´¥Êª¤Î¤ß°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´¥Êª¤ÎÈ¬ÌÜ±·¤òÌá¤·¤Æ¡¢½Õ´¬¤¤ÇÊñ¤ó¤À¤â¤Î¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¥¦¥Ê¥®¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿©´¶¤âÌ£¤âÊÌÊª¤À¡£
È¬ÌÜ±·¤Ï¸¶»ÏÅª¤ÊµûÎà¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢±ß¸ýÎà¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÌÜ¤È7ÂÐ¤Î¥¨¥é·ê¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÈ¬ÌÜ±·¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤Ì¤ë¤Ã¤È¤·¤¿»Ñ¤¬¥¦¥Ê¥®¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥Ê¥®¤È¤ÏÊÌ¼ï¡£Å·Á³¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óBÎà¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¦Å´¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê±ÉÍÜ¤ò´Þ¤à¡¢¤¤¤ï¤ÐÅ·Á³¤ÎÁí¹ç±ÉÍÜ¥µ¥×¥ê¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÎ¤«¤é¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¤ä´ãÀºÈèÏ«¤Ë¸ú¤¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¸Ç¤¤Æù¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢Àº¤¬¤Ä¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¡£È¬ÌÜ±·°Ê³°¤Ë¤â¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Î¥¨¥¥¹¡Ê¶ÚÆù¤ËÈèÏ«²óÉüÊª¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë¤ä¥Þ¥à¥·¼ò¤â¤¢¤ê¡¢Íê¤à¤È¤³¤ì¤Þ¤¿ÂÎ¤Ë¸ú¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬ÌÜ±·ËÜÊÞ
¢©111-0032¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð1-10-4
TEL¡§03-3845-4391
FAX¡§03-3841-9515
http://www.yatsume.co.jp/honpo
ÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¤à¤¯¤ó¤ÀÂÎ¤Ë¤Ï¥ì¥¿¥¹¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä
´ÁÊýÌô¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ê³ØÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¸ú¤¯¡×¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ú¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¤ÎÈè¤ì¤ò¤È¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ÁÊý¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¸Ä¡¹¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤éÀù¤¸Ìô¤òÄ´¹ç¤¹¤ëÂÀÍÛÆ²¤ÎÌôºÞ»Õ¡¢Á°¸¶¿®ÂÀÏº»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¡Ö´ÁÊý¤Ç¤ÏÈèÏ«¤òÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÂÎ¤ÎÃæ¤ò½ä¤ë¤â¤Î¤òµ¤·ì¿å¤È¸À¤¤¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¸Ê²óÉüÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°û¿©¤äÀ¸³è¤ÎÍð¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢·ì¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¿åÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÍ¾·×¤Ê¿åÊ¬¤¬ÂÎ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÈèÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏºÙË¦¤Î»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öç£µõ¡×¤È¤½¤Î¸¶°ø¤¬²ÃÎð¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿Õµõ¡×¤Ç¤¹¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎËºÇ¯²ñ¤ÇË½°ûË½¿©¤¬Â³¤¯¤Èµ¤·ì¿å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÈèÏ«¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ª¼ò°û¤ß²á¤®¤ÇÂÎ¤¬¤à¤¯¤à¤Î¤Ï¿åÆÇ¡¢¿©¤ÙÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æµ¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤òµ¤ÆÇ¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¤ª¼ò¤Î°û¤ß²á¤®¤Çµ¯¤¤ë¿åÆÇ¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¿å¤ò½Ð¤·¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£
¡Ö°ìÈÖ´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ï¡¢°û¤àÁ°¤Ë²¹¤«¤¤¤ªÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²ò¤Ë¤Ï¿åÊ¬¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
´ÁÊýÌô¤Ç¤Ï°û¤ó¤À¸å¤Î¤à¤¯¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¸ÞÎê»¶¡×¡¢°û¤àÁ°¤Ë¤Ï»éËÃ¤Î¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ë¡Ö²«Ï¢²òÆÇÅò¡×¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖÂÎ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò½Ð¤·¡¢¤à¤¯¤ß¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥ì¥¿¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÕÊª¤ÎÍÕ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢°ßÄ²¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆóÆü¿ì¤¤¤ÇÂÎ¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢ÍÕÊª¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
´ãÀºÈèÏ«¤ò¼£¤¹¤Ë¤Ï¥È¥Þ¥È¤ä¥¤¥Á¥´
À¸³è½¬´·¤¬¸¶°ø¤ÎÈèÏ«¤Ï¡¢·ì¤ÎÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬´ãÀºÈèÏ«¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÌÜ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢·ì¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¶ÚÆù¤ä·ì´É¤¬Â¿¤¯¡¢·ì¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¡£´ÁÊý¤Ç¤Ï¡¢¸ª¤³¤ê¤ä¼ó¥³¥ê¤â¡¢ÌÜ¤ÎÈèÏ«¤Ç·ì¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éµ¯¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¤Ç¤Ï·ì¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡´ÁÊý¤Ë¤Ï¡Ö·Á¾ÝÌôÍý¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÂÎ¤ÎÉô°Ì¤ÈÆ±¤¸¿§¤ä·Á¤Î¿©ºà¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉô°Ì¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊä¤¨¤ë¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¿´Â¡¤¬°¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥¥ç¥¦¤ä¶ä°É¡£¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥Ê¥¿Æ¦¤Ê¤É¤ÎÆ¦Îà¡£¥Ê¥¿Æ¦¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ò¹¯Ãã¤È¤·¤Æ¥Ê¥¿Æ¦Ãã¤¬¤è¤¯Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬ÄË¤äÆ¬¤¬¥Ü¥ó¥ä¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥¯¥ë¥ß¡£¤Þ¤µ¤ËÇ¾¤È·Á¤¬Æ±¤¸¤À¡£´¥ÁçÈ©¤Î¿Í¤Ï¡¢Ä»Èé¡£¤Ç¤Ï´ãÀºÈèÏ«¤Çµõ·ì¤Î¿Í¤Ï¡©
¡ÖÀÖ¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¤Í¡£´ÁÊý¤Ç¤Ï¥¯¥³¤Î¼Â¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤È¤¤¤¦¤è¤ê»ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ä¥×¥ë¡¼¥ó¡¢¥ì¡¼¥º¥ó¡¢¥È¥Þ¥È¤ä¥¤¥Á¥´¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
·Á¾ÝÌôÍý¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤éÌÜ¡¢¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤ä¤á¤¶¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¾®µû¤â¡¢ÌÜ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÇÌÜ¤ËÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ìÌ£¤ÏÇ®¤òÎä¤Þ¤·¡¢±ö¤Ï½á¤¤¤ò¸Æ¤Ö
¡ÖÂÎ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎ¯¤á¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ï³¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï»À¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬¤¤å¤Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤º¤¯¤ä¤«¤ó¤¤ÄÎà¡¢Çß´³¤·¡¢¿Ý¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤³¤Ï¸½Âå°å³Ø¤È´ÁÊý¤Î¸«²ò¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ý¤ÏÈèÏ«¤Ë¸ú¤¯¡£
¡Ö±ö¤ÏÌÓ·ù¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ö¿É¤µ¤ÏÂÎ¤Ë½á¤¤¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£·ì¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È±öÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½©Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤È¤Î¤É¤¬³é¤¯¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡×
±öÊ¬¤Ë¤Ï³¤Áô¤À¤½¤¦¤À¡£Ã±¤Ë¿©±ö¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î±ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à°Ê³°¤Î¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤â´Þ¤á¤Æ¤Î±ö¤À¡£¥«¥µ¥«¥µ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ïº«ÉÛ¤ä¥ï¥«¥á¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ù¤·¡£
¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤ÏÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ä¤«¤ó¤·¤ã¤¯¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê»Ò¶¡¤Ë¤Ï´ÅÇþÂçÜ§Åò¤È¤¤¤¦´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ç¤¤¿¤ªÌô¤ò¤ª½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡×
¶ìÌ£¤ÏÂÎ¤ÎÇ®¤òÎä¤Þ¤·¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤òÍÞ¤¨¤ë¡£Ë»¤·¤¤»þ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯°û¤à¤Î¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤¬¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
ºÙË¦¤ÎÎÏ¤Ï¹õ¤¤¿©¤ÙÊª¤ÇÉü³è¤µ¤»¤ë
ç£µõ¤ä¿Õµõ¡¢ËýÀÅª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤ë¿Õ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤¿©ºà¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤¿©ºà¤Ï¿Õ¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¡£¹õÆ¦¡¢¹õ¥´¥Þ¡¢¹õ¤¤¯¤é¤²¡¢¹õÅü¡¢¤Ò¤¸¤¤Ê¤ó¤«¤â¤¤¤¤¡£¡×
ÍÀºÍñ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡ÖÍñ¤ÎºÙË¦¤¬Ê¬Îö¤¹¤ëÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨ÌÇÂ¿¤ËÍÀºÍñ¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¥¦¥º¥é¤ÎÍñ¤Ç¤¤¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¼Â¤ÏÍÀºÍñ¤Ê¤Î¤À¡£1Æü1¸Ä¡¢µ¤Ä¹¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤À¡£
2025Ç¯¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°å¿©Æ±¸»¡¢¿©¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é·ò¹¯¤ÇÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ÁÊý¤ÎÄ´¹ç¤Ï¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ç´°Á´Í½ÌóÀ©
´ÁÊýÌô¶ÉÂÀÍÛÆ²
±Ä¶È»þ´Ö : ·îÍË~ÅÚÍË
10:00~19:00
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è°¦½»Ä®19-16ÉÙ»Î¥Ó¥ë2F
https://tokyo-taiyodo.jp/
¤³¤ì¤À¤±¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ä¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÅßËÜÈÖ¤Î¡ÖÉÔÄ´¤òËÉ¤°¡×4¤Ä¤ÎÂÐºö