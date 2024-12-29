¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÏ¢ÇÆÁÀ¤¦ÀÄ³ØÂç¡¡¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë·âÇË¤Ë¼«¿®¥¢¥ê¡ÄÌÜÉ¸¤Ï¡Ö10»þ´Ö40Ê¬ÀÚ¤ê¡×
¡Ú¼¡¤Î£±£°£°Ç¯¤Ø¡½¡½Îò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°ÍÎÏ¹»¤¿¤Á¡Ê£±¡Ë¡Û²¦¼Ô¤Ë»à³Ñ¤Ê¤·¡£Âè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÃíÌÜ¹»¤ò£µ²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÃ»´üÏ¢ºÜ¤ÎÂè£±²ó¤ÏÁ°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¡¦ÀÄ³ØÂç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ì¾¾¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈ¢º¬Ï©¤À¡£½Ð±À±ØÅÁ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï¤È¤â¤Ë£³°Ì¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤Ë£²´§¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÂ¿¾¯¤ÏÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÈ¢º¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£³ÆÁª¼ê¤ÎÄ´À°¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡ÖºÇ¸å¤Î¹ç½É¤âÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¤ê¤â²¼¤ê¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÎÏ¤¬¤¢¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁÛÄê¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Ï¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥é¥ó¡×¤À¡£±ýÏ©¤«¤é¼çÎÏµé¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅêÆþ¤·¡ÖÁ°È¾¤Î£±¡¢£²¶è¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ»³¾å¤ê·èÀï¤ËÆþ¤ë¡££µ¶è¤Ë¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤¹»þÅÀ¤Ç£²Ê¬°Ê¾å¤Ïº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼ãÎÓ¡Ê¹¨¼ù¡¢£´Ç¯¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç£³Ê¬°Ê¾å¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢ÉüÏ©¤Ï³Ú¤Ë¡Ê¥´¡¼¥ë¤Î¡ËÂç¼êÄ®¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Á°²óÂç²ñ¤ÏÂç²ñ¿·µÏ¿¡Ê£±£°»þ´Ö£´£±Ê¬£²£µÉÃ¡Ë¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢£±£°»þ´Ö£´£°Ê¬ÀÚ¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤¿¤¤¤ÍÂçºîÀï¡×¤òÈ¯Îá¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢È¢º¬¤ò°¦¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Á´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢Âç¼êÄ®¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¾Ð´é¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥°¥ê¡¼¥ó·³ÃÄ¤¬·Ç¤²¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÂç¼êÄ®¤Ç¾Ð¤ª¤¦¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£